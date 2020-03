L’Epic Games Store présente des listes de souhaits

Epic Games a ajouté une nouvelle fonctionnalité à sa vitrine.

Tel que rapporté par GamSspot, Epic Games Store a maintenant des listes de souhaits pour ses utilisateurs. Lorsque vous recherchez des jeux, une icône en forme de cœur apparaît à côté du titre, en cliquant dessus, vous l’ajouterez à la liste de souhaits.

Actuellement, la fonctionnalité a plusieurs fonctionnalités, notamment celles qui sont en vente, l’ordre alphabétique des jeux récemment ajoutés.

Selon la feuille de route Trello de l’entreprise, les fonctionnalités à venir incluent les remboursements en libre-service et la prise en charge des mods pour les jeux. Les fonctionnalités de développement futures comprennent de nouvelles devises et méthodes de paiement, des réalisations et des cadeaux.

Lors de son lancement en 2018, la vitrine manquait de plusieurs fonctionnalités. Depuis le lancement, plusieurs fonctionnalités ont été intégrées – une mise à jour a vu l’intégration sans clé du Humble Bundle et les sauvegardes dans le cloud.

En janvier, le fabricant de Fortnite a introduit l’intégration d’OpenCritic à sa vitrine – cela permet aux utilisateurs de voir à quel point un jeu fonctionne sur divers sites Web.

En octobre 2019, la vitrine a été repensée. Depuis son lancement, Epic Games Store a attiré 108 millions d’utilisateurs de PC. L’année dernière, nous avons posé la question: quel impact a eu Epic Games Store au cours de sa première année?