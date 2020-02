L’épisode 2 de Pokémon: Twilight Wings est désormais disponible en ligne

Au Japon, au moins.

Le deuxième épisode de la Pokémon: Ailes du crépuscule La série de capsules en ligne est en ligne au Japon.

Situé dans la région de Galar et réalisé par Shingo Yamashita, la série autonome se concentre sur différents résidents de Galar et présente des Pokémon basés sur Galar qui peuvent également être trouvés dans Épée et bouclier Pokémon.

Le premier épisode a été diffusé le 15 janvier. Une fois la version anglaise en ligne, nous l’ajouterons à cette page.

