L’épisode le plus gay jamais dévoilé le palmarès LGBTQ de Seinfeld

Comment vous sentiriez-vous si vous appreniez que Tom Hanks ne vous aimait pas? Quel est le prix psychologique d’être rejeté par l’homme le plus gentil du monde? L’acteur Connor Ratliff (The Marvelous Mrs Maisel) est dans une position unique pour répondre à ces questions; il a été licencié par Hanks de la minisérie HBO Band Of Brothers il y a près de 20 ans. Dead Eyes est la tentative de Ratliff de comprendre la décision de Hanks et de déterminer s’il a réellement, comme Hanks l’a prétendu, des yeux morts. Dans le premier épisode, Ratliff décrit être un jeune acteur prometteur en Angleterre qui a apparemment eu sa première grande pause, seulement pour tout retirer de la manière la plus douloureuse possible. Le don de Ratliff pour la narration fait ressentir à l’auditeur son rejet comme un coup de poing; il parle de la peur de retourner au cinéma pendant des années. Alors que le mystère de la décision de Hanks fournit l’épine dorsale de la série, Dead Eyes concerne vraiment l’incertitude de gagner sa vie en tant qu’artiste. [Anthony D Herrera]

Dites ce que vous pensez de la représentation LGBTQ dans la télévision moderne, mais ce sont des années-lumière éloignées des représentations exagérées et exagérées du passé. Un scénariste et un journaliste se penchent sur un demi-siècle de culture pop pour explorer des épisodes sur le thème gay d’émissions de télévision classiques sur Gayest Episode Ever. La désignation commune comme un “épisode spécial” (comme si l’homosexualité était la merde la plus folle que les gens puissent sonder) est absente de cet épisode de Seinfeld, à la fois parce que la sitcom n’a pas fait de sérieux et parce que cet épisode particulier cache le truc gay jusqu’à l’apogée comique. Ainsi, les hôtes GEE et leur invité déballent la tentative simplifiée de Jerry de faire du sexe et les pinceaux répétitifs de George avec des traits queer ou féministes tout au long de la série qui remuent ses profondes insécurités, comme dans cet épisode où il dit qu’il ressemble à la tante âgée de sa fiancée. La discussion charmante et rythmée du podcast comprend une déconstruction du scénario de Seinfeld, avec beaucoup de temps consacré à des informations privilégiées comme la sortie de Heidi Swedberg de la série et la carrière de chaque personnage mineur. [Zach Brooke]

Le 27 janvier a marqué le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz, mais cette libération n’a pas marqué la fin immédiate de l’Holocauste: à l’époque, la nouvelle ne faisait que la troisième page du New York Times, réduite à deux phrases, éclipsée par la Conférence de Yalta. L’Histoire cette semaine de History Channel, qui applique une perspective moderne aux anniversaires historiques, revisite les événements qui ont conduit à la persécution et au génocide des soi-disant indésirables: les handicapés, les homosexuels, les Roms et les Juifs. Présentant des entretiens avec les survivants d’Auschwitz Bill Harvey et Mindu Hornick, des archives audio et des statistiques sur ce que le grand public peut se souvenir de l’Holocauste, le podcast sert d’interrogation sur notre mémoire sélective. [Morgan McNaught]

Les comédiens Lauren Lapkus et Nicole Byer ont en quelque sorte réussi à atteindre l’âge adulte sans rien savoir de Star Wars, à part les références les plus évidentes. Après des années à entendre d’autres comédiens adorer la série, nos hôtes ont enfin commencé leur voyage, et le superfan permanent John Gemberling est à bord pour le premier épisode pour discuter de A New Hope. Ce n’est pas un gâchis de dire que les nouveaux arrivants n’ont pas vraiment suivi le film, et il y a beaucoup de plaisir à écouter leurs tentatives d’analyser les différents personnages et d’intrigue. Et à leur crédit, même si Lapkus et Byer sont loin d’être ravis de la franchise Star Wars jusqu’à présent, leurs commentaires sont pleins d’énergie et d’enthousiasme. [Jose Nateras]

Dans la foulée des 62e Grammy Awards, vient un épisode de la Popcast du New York Times qui décharge un barrage de prises chaudes à travers une table ronde. L’animateur Jon Caramanica, rejoint par les critiques Joe Coscarelli, Caryn Ganz, Wesley Morris et Jon Pareles, commence par le sujet de la diversité au sein de l’académie du vote, et le groupe se dirige vers une conversation sur l’appel croisé de Lil Nas X et Gary Clark La routine maintenant très périmée de Jr. en tant qu’interprète régulier des Grammys. Les choses chauffent lorsque l’équipage parle de l’hommage non sexy d’Usher à Prince, et le débat s’intensifie lorsque les choses évoluent vers la terrible collaboration entre Aerosmith et Run-D.M.C. Il y a plusieurs moments cités tout au long, mais une question posée par Caramanica frappe le plus fort: “Pouvez-vous imaginer une chose que vous voulez entendre moins, immédiatement après le deuil de la mort de Kobe Bryant, qu’un duo entre Blake Shelton et Gwen Stefani?” [Kevin Cortez]

Cette série captivante de BBC Radio 4 est une vitrine pour certains des meilleurs documentaires narratifs produits du monde entier. Cet épisode récent, présenté par Laura Barton et produit par Eleanor McDowall, est une pièce audio fascinante retraçant l’histoire audacieuse de Jane, une organisation féministe radicale qui exploitait un service d’avortement et de conseil clandestin à Chicago à la fin des années 60 et au début des années 70. . C’est une tranche émotionnellement complexe de l’histoire américaine, et qui pourrait également servir de modèle pour l’avenir alors que le pays continue de s’éloigner des protections entourant le droit des femmes à choisir. L’histoire de Jane présentée ici est celle qui illustre l’ingéniosité, la verve, la compassion et la force de volonté incroyable du groupe; Barton et McDowall cadrent le récit d’une manière qui retrace les contours familiers d’un film sur le crime organisé, jouant sur le fonctionnement clandestin des deux groupes. Il s’agit d’une pièce extrêmement importante, magistralement racontée. [Ben Cannon]

Avec le succès fulgurant de la série d’action en direct Netflix, l’annonce d’un prochain film d’anime autonome et la récente sortie de The Witcher 3: Wild Hunt sur Nintendo Switch, il est indéniable que c’est la saison de The Witcher. Il semble donc normal que The Besties, le podcast du club de jeux vidéo récemment ressuscité de Justin et Griffin McElroy, Russ Frushtick et Chris Plante, consacre un épisode entier à cette série populaire de jeux d’aventure fantastiques. Les sujets ouverts à la discussion sont les suivants: Pourquoi tant de personnes ont-elles sauté dans cette franchise lors de son troisième et dernier épisode? Comment les performances d’Henry Cavill améliorent-elles les limites émotionnelles du jeu? Allons-nous jamais voir le doux et doux porc du Witcher orner nos écrans de télévision? Que vous ne connaissiez que le spectacle, les jeux ou la série de livres, nous pouvons tous rire en imaginant le stéroïque Geralt Of Rivia traînant autour de “12 masses pourries” et “un énorme sac de détritus”. C’est juste amusant à imaginer . [Dan Neilan]

La scénariste Karina Longworth semble avoir construit une belle industrie artisanale / culte après avoir rappelé aux auditeurs qu’Hollywood était tout aussi foutu au début du 20e siècle qu’aujourd’hui, peut-être même plus. Elle est cordée dans d’autres historiens de Tinseltown pour cette émission dérivée, une plongée profonde dans l’obsession de l’industrie du cinéma pour la beauté. Le premier épisode est assez troublant, comme l’écrivain / comédien Megan Koester raconte l’histoire de Molly O’Day, une actrice adolescente de cinéma muet qui, lorsque la presse a commencé à critiquer sa figure «dangereusement dodue» dans des films comme The Patent Leather Kid , a décidé de se débarrasser de cette graisse de bébé. Elle finit par passer sous le couteau, sa chair tranchée loin de ses hanches et de ses jambes. (La chirurgie plastique était tout aussi nouvelle que les films cinématographiques.) Inutile de dire que la chirurgie l’a affectée à la fois physiquement et professionnellement. O’Day est une autre figure oubliée de l’histoire brutale d’Hollywood, et Longworth rend un compte difficile de sa quête pour devenir une star de cinéma. [Craig D. Lindsey]

