L’équipage de Barbe Blanche jette des ancres dans One Piece: Pirate Warriors 4

Les vastes mers du monde One Piece ont accueilli d’innombrables pirates à travers l’histoire. Le plus grand d’entre eux était Gold Roger, le soi-disant roi des pirates, qui a réalisé tout ce qu’un homme pouvait souhaiter dans la vie. Son grand ami et rival Edward Newgate Il était l’un des rares pirates capables de s’en occuper; Sous le pseudonyme de Barbe Blanche, il navigue sur les mers avec son équipage bien-aimé, qu’il considère plus comme une famille. L’homme le plus fort du monde ne peut manquer un rendez-vous aussi important que One Piece: Pirate Warriors 4, qui voyage à pleine voile avec Nintendo Switch comme destin Il apporte également avec lui deux de ses subordonnés les plus puissants: sa main droite Marco le Phénix et Portgas D. Ace, Le frère de Luffy. Vous voulez voir ces redoutables pirates en action? Découvrez la puissance d’un empereur de la mer dans ces remorques!

L’homme le plus fort du monde est prêt au combat

Rien ne peut arrêter Barbe Blanche. Comme vous pouvez vous attendre d’un empereur de la mer, sa puissance a très peu de rivaux dans son monde Il porte un naginata géant (selon sa taille) avec lequel il balaie le champ de bataille, mais sa plus grande arme est son fruit du diable: avec le Gura Gura no Mi, vous pouvez créer des tremblements de terre à volonté.

Marco le Phoenix débarque dans One Piece: Pirate Warriors 4

Marco est le commandant de la 1ère division de l’équipage de Barbe Blanche, et donc la deuxième personne la plus puissante à bord. La puissance de son fruit du diable, Tori Tori no Mi (modèle phénix), peut être transformé totalement ou partiellement dans l’oiseau mythologique et ainsi obtenir une résistance colossale. Dans le jeu, survolez le champ de bataille et frappez ses ennemis avec ses ailes et ses pouvoirs ignés.

Portgas D. Ace arrive pour commencer le combat!

Le frère populaire de Luffy augmente la température de One Piece: Pirate Warriors 4. Votre fruit du diable vous permet de créer et de contrôler le feu, ainsi que transformer tout votre corps en flammes. Il a également un cœur qui ne rentre pas dans sa poitrine. La Mera Mera no Mi ne pouvait pas avoir un meilleur utilisateur, non?

L’escouade compte déjà une multitude de personnages aux pouvoirs et capacités des plus variés. Récemment, nous avons pu profiter de remorques similaires dédiées à Kaido et Grand maman, deux des nouveaux ajouts de la quatrième tranche de ce musou. Nous vous rappelons que ce titre est mis en vente le 27 mars 2020. Tendez bien votre bras … POINÇON!

