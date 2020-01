L’équipe Bloober semble taquiner la suite de l’observateur dans une vidéo cryptique effrayante

Bloober Team, le studio derrière des jeux comme Couches de la peur: héritage, BAGARRE et Observateur, a partagé aujourd’hui une petite vidéo énigmatique sur Twitter. Il semble taquiner un nouveau jeu d’horreur cyberpunk, et tous les signes indiquent qu’il s’agit d’une suite d’Observer.

Vous pouvez voir la taquinerie – une vidéo de 30 secondes avec des séquences en boucle – par vous-même ci-dessous. Le tout nous crie Observer, mais comme repéré par nos amis à Push Square, un fan a craqué un morceau de code binaire clignotant à l’écran qui semble vraiment révéler le jeu (littéralement).

> new_incoming_call_

> sig: ch120n 1nc02p02473d_ # cyberpunk #blooberteam #horrorgame pic.twitter.com/tINVrR2Pyq— Bloober Team (@BlooberTeam) 23 janvier 2020

Bons hacks! – Bloober Team (@BlooberTeam) 23 janvier 2020

Oui, “Daniel, tu es là?” fait probablement référence à Daniel Lazarski, le protagoniste du jeu original. En parlant de l’original, nous avons vraiment apprécié notre temps avec lui lors de sa lecture pour révision, donc une suite serait la bienvenue. Voici un extrait de ce que nous avons dit:

“Bien qu’il menace de s’effondrer sous le poids de sa révérence pour Blade Runner, Observer parvient à créer une expérience d’horreur impressionnante et touchante sur Switch qui ne dépasse pas son accueil … Ce port marche sur une corde raide technique et vacille un peu en mode ancré , mais s’en sort beaucoup mieux en tant qu’expérience de poche – son ambition et sa riche construction mondiale sont assez admirables pour compenser les lacunes techniques.

Tout sera révélé bientôt, nous en sommes sûrs. D’ici là, cependant, pourquoi ne pas nous faire savoir si vous seriez prêt pour une suite à Observer dans les commentaires ci-dessous.

