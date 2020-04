L’équipe de conception de Dungeons & Dragons a une nouvelle tête, Mike Mearls a quitté l’année dernière

L’équipe de conception de Dungeons & Dragons a une nouvelle tête, l’ancien chef Mike Mearls ayant été retiré de l’équipe depuis quelque temps l’année dernière. Christopher Perkins, concepteur principal d’histoires pour D&D, a confirmé sur Twitter que Ray Winninger est maintenant producteur exécutif et chef de l’équipe D&D, tandis que le concepteur principal des règles Jeremy Crawford a ajouté que Mearls avait cessé de travailler sur l’équipe de RPG de table au cours de l’année dernière.

Ray Winninger (@WinningerR) dirige l’équipe actuelle de D&D RPG. Son titre officiel est Flumphmeister. @JeremyECrawford et moi faisons rapport à Ray et l’adorons, alors soyez gentil quand vous dites bonjour. #wotcstaff #dnd https://t.co/QDinieQbdQ – Christopher Perkins (@ChrisPerkinsDnD) 29 avril 2020

Il ne travaille plus dans l’équipe de jeu de rôle sur table et n’a pas travaillé depuis quelque temps l’année dernière. – Jeremy Crawford (@JeremyECrawford) 29 avril 2020

Winninger lui-même a confirmé la nouvelle dans le dernier numéro du magazine Dragon +, ouvrant le problème avec:

Je m’appelle Ray Winninger et je suis le nouveau producteur exécutif en charge du studio Dungeons & Dragons chez Wizards of the Coast. En seulement quelques mois de travail, j’ai déjà été impressionné par les compétences et la passion des designers, artistes, éditeurs et personnel de production qui vous proposent nos formidables produits D&D. C’est un groupe au talent unique et c’est un honneur de travailler à leurs côtés.

Winninger est un vétéran de l’industrie des jeux de rôle, ayant co-conçu le jeu de rôle DC Heroes sous licence de Mayfair Games et Torg, un jeu multi-genre pour West End Games. Il a également écrit pour le magazine Dragon, écrivant la colonne «Dungeoncraft» qui a aidé les nouveaux Dungeon Masters à travailler sur leurs propres campagnes et à servir d’éditeur contributeur à la publication de 1999 à 2002. En termes de 5E, il a travaillé sur le Out of la campagne Abyss, où il est crédité dans la liste des créateurs.

Mearls a commencé son travail pour D&D en 2005 lorsqu’il a été recruté par Wizards of the Coast pour faire partie de l’équipe de conception. Il était développeur principal sur la 4e édition et a été promu au poste de concepteur principal en 2009. Mearls était le concepteur principal avec Crawford pour la 5e édition, qui a vu le jeu de table regagner en popularité grâce à un système de règles simplifié qui est plus convivial pour les débutants que 4E et la montée des émissions en streaming telles que Critical Role, Acquisitions Inc., les propres lumières de D & D, Camera Action, etc.

Le moment précis de la sortie de Mearls de l’équipe D&D n’est pas clair. Mearls est toujours avec Wizards of the Coast, mais pas dans l’équipe D&D de table. Il a réalisé une interview en mai 2019 pour promouvoir le livre de campagne Ghosts of Saltmarsh et a depuis fait quelques apparitions à l’appui du prochain jeu Baldur’s Gate III des Larian Studios. Le dernier tweet direct de Mearls concernant le jeu de table remonte à février, lorsqu’il a publié une déclaration sur la relation de Wizards of the Coast avec Zak Smith, qui a été répertorié dans le livre 5E en tant que «contributeur», à la suite d’allégations d’abus sexuels. contre lui.