L’équipe de développement de Rainbow Six Siege veut qu’il devienne gratuit un jour

Rainbow Six Siege pourrait devenir un jeu gratuit plus loin sur la ligne.

Selon le directeur du jeu, Leroy Athanassoff, qui a parlé à PC Gamer lors du Six Invitational 2020. a parlé de la façon dont l’équipe de développement travaillant sur Rainbow Six Siege souhaitait que le jeu devienne gratuit un jour.

Athanassoff a déclaré: C’est une décision de l’entreprise. Je pense que sur l’équipe de développement, nous voulons cela à un moment donné. Nous voulons que le jeu soit accessible à tous »,

Cependant, il semble que le jeu ne soit pas encore au bon endroit pour être gratuit, car Athanassoff a poursuivi en disant que pour qu’un jeu gratuit soit un succès, certaines choses étaient nécessaires. Athanassoff a déclaré: “Vous avez besoin de certaines fonctionnalités prêtes à être un bon jeu gratuit et à succès”,

En termes de fonctionnalités, Athanassoff parle d’une solution au Schtroumpf, pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le schtroumpf, en gros, c’est lorsqu’un joueur hautement qualifié crée un nouveau compte pour jouer contre des joueurs de compétence moindre. Le smurfing serait un énorme problème si le jeu devenait gratuit car un joueur peut créer un nouveau compte à tout moment.

“Ce qui est important pour nous, c’est que nous découvrions dès que possible qu’un joueur est hautement qualifié dans les choses qui comptent”, a déclaré Athanassoff. “Le problème en ce moment est que vous pouvez jouer un certain nombre de matchs avec des joueurs de cuivre pendant que vous êtes un diamant.”

Il a également été récemment annoncé que Rainbow Six Siege serait disponible sur Xbox Series X et PS5 au lancement. Souhaitez-vous que Rainbow Six Siege soit gratuit? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

