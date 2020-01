L’équipe de Devil May Cry 3 taquine “un petit quelque chose en plus” pour les joueurs de Switch

Ooh, dis-nous en plus

par Ryan Craddock Il y a 8 minutes

Novembre a apporté avec lui la nouvelle Devil May Cry 3 sera bientôt lancé sur un Switch près de chez vous, et il semble que la plate-forme de Nintendo pourrait être l’endroit idéal pour jouer au jeu.

S’exprimant dans une vidéo de mise à jour rapide du développeur, le producteur du jeu, Matt Walker, a déclaré que l’équipe voulait montrer aux fans son appréciation en ajoutant “un petit quelque chose en plus” au jeu. Remarquez l’accent mis sur le mot «motivé»? Hmm …

Une mini mise à jour SSSpecial mini sur #DevilMayCry 3 Special Edition pour #NintendoSwitch du producteur Matt Walker (@retrootoko) pic.twitter.com/FgqY38swgn— Devil May Cry (@DevilMayCry) 7 janvier 2020

Il ajoute que nous devons garder un œil sur les nouvelles les 16 et 30 janvier et le 13 février. Le jeu lui-même devrait être lancé une semaine plus tard, le 20 février.

Des suppositions sur ce que cela pourrait être? Quelque chose que vous aimeriez voir de la part de l’équipe de développement? Insérez vos idées dans notre boîte de commentaires ci-dessous.

[via twitter.com, nintendoeverything.com]

