L’équipe de Houston Overwatch League décide de déménager après que de nouveaux voisins se sont plaints

La troisième saison de l’Overwatch League débute le mois prochain, ce qui signifie que les équipes se préparent enfin à vivre et à opérer à partir de leurs villes d’origine. Les Houston Outlaws, malheureusement, n’ont pas reçu l’accueil le plus chaleureux de leurs voisins.

Le directeur général des Houston Outlaws, Matt «Flame» Rodriguez, a déclaré hier sur Twitter que son équipe allait déraciner sa base d’opérations après avoir rencontré des problèmes avec de nouveaux voisins dans une communauté appelée The Woodlands Township à The Woodlands, au Texas. Les Hors-la-loi prévoyaient de pratiquer à l’extérieur d’une maison là-bas, mais il est désormais peu probable que cela se produise.

“Boomers: 1, Outlaws: 0”, a déclaré Rodriguez dans un tweet qui a depuis été supprimé (mais qui est toujours visible sur Dexerto). Le tweet a ensuite été lié à un rapport local de KPRC 2 Enquêtes sur la façon dont la présence de l’équipe dans la région a conduit les voisins à s’inquiéter de «la circulation, du bruit et des valeurs de la propriété». «Nous déplacerons les installations de formation dans les semaines à venir, »Le tweet de Rodriguez a continué. “Inutile et stressant.”

Dans d’autres tweets qui n’ont pas été supprimés, Rodriguez a fourni le côté des hors-la-loi de l’histoire. Il a dit que les voisins avaient envoyé des journalistes de la télévision à leur porte d’entrée et les avaient généralement mis à mal, malgré ses affirmations selon lesquelles l’équipe n’avait même pas encore utilisé la maison à des fins de pratique, et personne ne vivait là-bas. Tout en reconnaissant que l’équipe pouvait enfreindre les restrictions des accords en exploitant une entreprise dans une zone résidentielle, il a noté que «nous avons clairement expliqué tous nos plans et intentions dès le début avec l’agent immobilier, le canton et toutes les personnes impliquées. Nous n’avons pas, comme, coupé tous les coins ici ou falsifié la paperasse. “

Kotaku a contacté Rodriguez et les Outlaws pour plus de détails, mais à ce jour, ils n’avaient toujours pas répondu.

Cependant, le rapport du KPRC 2 indique qu’une réunion du comité d’examen de la conception résidentielle de Woodlands a révélé hier «une multitude de violations des restrictions des conventions», bien qu’il ne précise pas exactement ce qu’elles sont. À ce stade, les hors-la-loi peuvent poursuivre une dérogation, c’est-à-dire une exception aux règles, mais dans une déclaration envoyée par courriel à Kotaku, le directeur des communications du canton de Woodlands, Nick Wolda, a déclaré que le comité de révision de la conception résidentielle avait examiné la demande des hors-la-loi pour une entreprise à domicile et a formulé une recommandation contre l’octroi d’une dérogation au Comité des normes de développement à The Woodlands, Texas, qui examine les applications des entreprises à domicile dans la région. Plus précisément, le comité de révision de la conception résidentielle est opposé à l’idée en raison de «la quantité de maison utilisée pour les activités commerciales, du nombre d’employés», des «caractéristiques de l’entreprise que le comité ne jugeait pas conformes au caractère du quartier. »Et« préoccupations concernant le stationnement ».

À la lumière de tout cela, il est logique que Rodriguez et les Outlaws aient décidé de continuer.

“La doublure argentée d’aujourd’hui est qu’aucun joueur ou personnel ne vivait dans cette maison, donc personne n’est sans abri, et nous avons déjà travaillé avec la ville pour trouver des bureaux à proximité à utiliser pour l’année”, a déclaré Rodriguez sur Twitter. “Il y a de fortes chances que cette organisation soit juste maudite, MAIS je ne peux pas vraiment faire grand-chose à ce sujet.”

