L’équipe de Kunai discute des impacts “très stressants” du bombardement métacritique

Le «bombardement critique» semble devenir de plus en plus populaire ces jours-ci, avec Kunai devenir le dernier jeu à recevoir un tel traitement d’un étranger mécontent. Si vous n’êtes pas au courant, le terme se réfère à l’acte de donner aux jeux un score utilisateur très bas et injustifié sur des sites Web tels que Metacritic, abaissant la moyenne globale de son score d’avis des utilisateurs et indiquant donc qu’il s’agit d’un “ mauvais ” jeu.

Nous en sommes presque venus à l’attendre avec certaines versions majeures – les deux principales versions de Pokémon ont été ciblées sur Switch, les fans accusant rapidement le développeur Game Freak de chaque tour sous le soleil, et des jeux comme Astral Chain ont également été critiqués simplement pour être exclusif à la console – mais la tendance semble se diriger également vers les jeux indépendants.

Le programmeur de jeux Benjamin de Jager a réussi à découvrir que, dans le cas de Kunai, il n’y avait qu’une seule personne à blâmer, ce qui est extra-inhabituel. Dans un article de blog sur Gamasutra, il a présenté la preuve qu’un utilisateur de Reddit se vantait presque de ses ébats de bombardement de revew, expliquant qu’il avait manipulé le système de score de Metacritic. Le kamikaze a déclaré: “J’ai créé 200 comptes différents juste pour ruiner le score du match”.

Cette image a été partagée le 19 février, montrant le jeu avec un score utilisateur de 1,7 sur Metacritic

Certains des impacts négatifs d’un acte comme celui-ci sont évidents – dépenseriez-vous de l’argent pour un jeu si vous voyiez que beaucoup d’utilisateurs (apparemment réels) semblaient détester de manière écrasante? – mais ça va beaucoup plus loin que ça. Les gens de GamesIndustry.biz ont partagé une interview avec le producteur Bram Stege et le directeur du marketing de Dotemu Arnaud De Sousa, qui expliquent les impacts “très stressants” des critiques-bombardements. Nous avons partagé quelques citations sélectionnées ci-dessous.

De Sousa: “Les bombardements de revues sont quelque chose que nous voyons de temps en temps. Mais généralement pas sur les jeux indépendants, et ils ont généralement un message derrière. Parce que les développeurs changent quelque chose, parce que la connexion en ligne est vraiment mauvaise – généralement il y a un programme derrière cela Mais ici, c’est juste un mec au hasard qui choisit un jeu au hasard pour revoir la bombe parce qu’il le peut. “

Stege: “Cela cause du stress. Vous espérez que le public de Metacritic est assez intelligent pour voir:” Oh, ils ont obtenu un 8.3 des critiques et un 1.6 des joueurs, donc il doit y avoir quelque chose. ” Vous espérez que cela n’affecte pas les ventes. Je ne sais pas si cela affecte les ventes. Mais cela génère beaucoup de stress. Vous travaillez depuis deux ans sur ce jeu. Vous mettez tout le sang, la sueur et les larmes Et puis un gars un dimanche après-midi avec pratiquement aucun effort peut bombarder votre score d’un grand score positif à un 1,7. C’est très stressant. “

Cela a également un effet sur un studio à l’avenir, en particulier lorsqu’il s’agit d’apprendre ce que les joueurs aiment et n’aiment pas à propos de certaines fonctionnalités du jeu.

De Sousa: “Nous sommes toujours à la recherche de critiques. C’est intéressant d’avoir des retours … Quand on travaille sur le jeu depuis deux ans, on a une vision tunnel et on ne voit pas toujours d’autres points de vue. Parfois, nous voyons des critiques et c’est juste quelqu’un qui a joué le jeu 20 minutes et lui a donné un 0, donc cela dépend de la qualité des critiques. Mais quelqu’un qui a joué au jeu pendant 30 heures et a donné de bons commentaires, que ce soit positif ou négatif, c’est vraiment intéressant à lire. “

L’interview complète est une lecture intéressante, nous vous encourageons donc à la consulter ici si vous êtes intéressé.

