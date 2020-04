L’équipe de remake de Resident Evil 4 plus grande que 2 et 3, en prenant soigneusement en compte les commentaires des fans – rapport

Par Sherif Saed,

Lundi 13 avril 2020 13:50 GMT

De nouveaux détails sur le remake supposé de Resident Evil 4 ont été révélés.

Suite aux nouvelles du week-end selon lesquelles Capcom travaillerait à la refonte Resident Evil 4, un certain nombre de détails supplémentaires ont été partagés par un bailleur notoire.

Dusk Golem, qui a divulgué une tonne de détails sur Resident Evil au cours des derniers mois, révélant plus récemment des informations cruciales sur Resident Evil 8, est de nouveau revenu avec des informations supplémentaires sur le remake de Resident Evil 4.

Selon eux, l’équipe travaillant actuellement sur le jeu est plus grande que celle responsable des remakes de Resident Evil 2 et 3, et elle a passé plus de temps à concevoir des concepts de prototypage par rapport à ces jeux.

Le jeu est apparemment en développement depuis près de deux ans déjà, avec le soutien des équipes Resident Evil 2 Remake et Devil May Cry 5. Dusk Golem a également souligné que Capcom prête une attention particulière aux commentaires des joueurs sur les remakes de 2 et 3.

Plus précisément, le développeur M-Two a digéré la réponse critique à Resident Evil 3. Plusieurs critiques du jeu – y compris notre propre critique – lui ont attribué des scores inférieurs à 2, en raison de diverses raisons liées à la qualité et à la longueur.

et quelque chose à mentionner est que M-Two aidait avec RE3 pour une certaine pratique plutôt que d’être car ils travaillaient également sur RE4. Vous pouvez parier votre cul qu’ils suivaient également la réception de RE3 REmake de près pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, etc.

Le projet a Shinji

Il va sans dire que Capcom n’a pas encore annoncé officiellement le remake, et encore moins révélé aucun de ces détails. Comme l’a souligné Dusk Golem, le jeu est dans plus de deux ans, de sorte que certaines spécificités pourraient changer d’ici là.

