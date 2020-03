L’équipe FIFA peut être formée en mettant une puce dans votre chaussure

Une nouvelle collaboration entre Adidas, EA et Google a fait ressusciter une vieille idée de jeu vidéo assez étrange pour les années 2020: le concept d’utiliser un petit appareil électronique pour suivre votre exercice dans le monde réel et le refléter dans un jeu. Seulement au lieu que ce soit pour la Nintendo DS, c’est pour un jeu FIFA.

La technologie fonctionne en insérant un navire dans la semelle intérieure d’une paire de chaussures de football / crampons, qui suivra l’activité de l’utilisateur tout en pratiquant un sport. Les joueurs achètent simplement la semelle intérieure + la puce, pas une paire de bottes personnalisées. Les données reçues par la puce seront ensuite intégrées à FIFA Ultimate Team Mobile et utilisées pour former et améliorer vos joueurs virtuels, comme le Tamagotchi, très cher.

J’ai dit que c’était bizarre parce qu’il y avait eu beaucoup de jeux, dont certains très anciens, pour avoir essayé ce genre de chose auparavant! Le Pokéwalker, sorti en 2010 pour la DS (ci-dessus), était un exemple notable, mais l’ancien ordinateur de poche de Nintendo avait également un autre podomètre de premier ordre, sorti en 2008, appelé Personal Trainer: Walking, qui utilisait un Mii pour suivre vos progrès de fitness .

Cette version Adidas x FIFA sortira le 10 mars, et vous pouvez voir des trucs d’emballage sur Footy Headlines.

