L’équipe préférée des fans japonais de la FIFA n’est pas très bonne, parcourt 6000 miles pour les voir de toute façon

Le joueur japonais de la FIFA, Akito Aoki, a voyagé du Japon au Royaume-Uni la semaine dernière pour regarder son équipe préférée jouer. Et bien que vous vous attendiez à ce que ce soit un club de la Premier League, ou peut-être du Championnat (c’est-à-dire de la deuxième division), il était en fait là pour regarder Stockport County, une équipe actuellement en difficulté dans le sixième niveau de l’Angleterre.

«J’aime les jeux vidéo et j’ai trouvé Stockport County et j’ai choisi [to support] Stockport County », a déclaré Aoki à la BBC. «Je les soutiens depuis environ huit à neuf ans, mais c’est ma première fois à Edgeley Park. Cela a été très amusant et je reste ici à Stockport pendant une semaine. »

Vous pouvez dire qu’il joue depuis un certain temps parce que County ne fait pas partie de la FIFA depuis des années, car seules les équipes de la Ligue de football d’Angleterre sont couvertes (ce qui s’arrête au quatrième niveau). Mais le fandom d’Aoki est profond, car non seulement il a fait le déplacement pour regarder un match en chair et en os, mais il a même rencontré des joueurs et passé l’avant-match dans un pub local pour rencontrer d’autres fans.

Bien que devenir obsédé par les équipes de division inférieure puisse sembler étrange à certains fans de sport américains, il y a un attrait certain; prendre un côté comme Stockport dans les rangs de la Premier League est une réussite extrêmement satisfaisante en mode manager de la FIFA, et c’est quelque chose que j’ai fait avec des clubs comme Oxford United, que vous pourriez initialement choisir pour tout, de leur badge à leur kit à leur nom, mais qui après avoir passé des mois à grandir à aimer inconsciemment.

