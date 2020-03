L’ère de l’information a changé les règles de la presse et des jeux vidéo

“Avec chaque année qui passe, l’industrie devient un peu plus consciente du fait qu’elle n’a plus besoin de la presse comme elle le faisait auparavant.”

Je suis allé à l’E3 2017 et avec ce temps déjàJe devais épargner. J’ai fait mes vidéos, j’ai couru d’un côté à l’autre, j’ai joué à des jeux vidéo, j’avais marre dans l’Original Pantry’s et j’étais proche de h3h3, même si je ne m’en rendais pas compte. Mais c’est tout. Pas plus. Il n’y a rien que je puisse, en tant que youtubeur, apporter. Les journalistes font déjà leur travail en parlant des titres qu’ils ont essayés, en interviewant des développeurs et en dormant quatre heures par jour. Ces dernières années, je me suis consacré à aller chez Alexelcapo pourmanger des beignetsyse plaindre en direct. C’est plus confortable.

E3 est maintenant annulé.

Que fait la presse là-bas? Applaudir Et rien d’autre.Le premier instinct est de maudire et “oh non mes jeux vidéo! “, mais une seconde pensée vient et vous vous souvenez que Nintendo Direct existe. Quand je suis allé à Los Angeles, je me suis demandé pourquoi ils continuaient à faire ce truc de rassembler la presse dans un théâtre pour vendre les nouvelles sorties. D’un côté à l’autre, l’atmosphère est saturée et les États-Unis ne sont pas obligés d’aller nulle part à pied. Il y a toujours un embouteillage. Et puis, sérieusement,que fait la presse là-bas? Applaudir Et pas grand-chose d’autre, car l’événement se termine et chacun à sa maison et à Dieu dans chacun. Eh bien, il y a de la restauration. Parfois.

Maintenant, l’E3 est très annulé, mais je ne pense vraiment pas que ce soit le cas. Pas entièrement, pas sa nature. A ces dates, les grandes maisons proposeront des vidéos présentant leurs titres suivants et suivront le carnaval habituel,le grand jeu du moment, un mème stupide, des triomphes et des échecs. Chascarrillos sur Twitter.

La question est: “Et la presse?”

Il était une fois évident pourquoi il y allait: il n’y avait pas d’autre moyen de voir ce qu’il préparait. C’était le centre de la grande machinerie de battage médiatique et nous étions tous impatients de savoir ce qu’était la coca. La presse a été la porte de cette découverte. Maintenant, les annonces sont faites en public, en direct et des jours avant que tout ne commence, il y a déjà “fuites“et des bandes-annonces qui apparaissent prématurément. Nous savons tous ce qui se passe et les informations sont ensuite complémentaires. La grande annonce est faite face au public, et des cas comme leNintendo TreehouseIls montrent qu’à partir des entreprises elles-mêmes, il est possible de montrer ce qui se passe, de quoi il s’agit, sans avoir besoin d’un médiateur.

Les Game Awards montrent que vous n’avez pas besoin de médiateurs pour atteindre les gens.Avec chaque année qui passe, l’industrie devient un peu plus consciente du fait qu’elle n’a plus besoin de la presse comme elle le faisait auparavant. La machine hype est toujours là, avoir des journalistes écrivant sur le même jeu en même temps aide à attirer l’attention, il y a une doublure argentée à tout cela. Mais vous pouvez facilement atteindre le public. Rockstar s’annonce sur Twitter et YouTube. Call of Duty investit des millions dans la publicité afin que nous puissions tous parler de la prochaine étape. En même temps que l’embargo sur la presse était levé pour Final Fantasy VII Remake, la démo était rendue publique et Legends of Runeterra communiquée via des bêtas diffusés par Twitch.

Maintenant, l’E3 est très mal annulé, mais je pense aux Game Awards et à la façon dont dans la dernière édition ce que beaucoup ont commenté, c’est qu’ils n’avaient rien présenté d’intéressant. “Pour cela je m’endors“Lors d’un gala de remise des prix. Geoff Keighley aura créé une parodie de ce qu’il compte réaliser, une cicatrice pour le jeu vidéo, mais avec sa cérémonie il a par inadvertance démontré qu’il ne fallait pas de médiateurs pour atteindre les gens.

En même temps que l’embargo FFVII est levé, sa démo est rendue publiqueIl y a bien sûr d’autres problèmes et vous pouvez extraire beaucoup plus de l’E3 que le nouveau.PREMIÈRE MONDIALE. Ah, les développeurs sont naturels et vous pouvez vraiment leur parler. Parlez, ne leur posez pas trois questions en quinze minutes. Il y a du réseautage dans les coulisses et des possibilités d’obtenir du matériel plus intéressant que ce que les studios veulent montrer, mais les studios veulent que les gens achètent leurs produits. Ouivous n’avez pas besoin de la presse pour ça. Je doute que nous verrons un nouvel E3 en 2021 et ce qui est intéressant, inquiétant, c’est de réfléchir à la façon dont nous nous adapterons tous à l’avenir. Tout à coup, nous nous rendrons compte que nous utilisons depuis longtemps unsystème obsolète. Maintenant, vous devez changer les pièces. Et pas tous en forme.

Evidemment pas la fin de la presse. Les événements, les voyages et les avant-premières continueront de se faire avec des interviews de quinze minutes, mais sans y être, sans point de rencontre au moment où tout est annoncé, nous jouons le même jeu que les Game Awards. Regarder.

Et çanous pouvons tous le faire à la maison.

