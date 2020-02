Les 10 Jedi les plus cool de Star Wars: The Clone Wars

8. Pong Krell

Lorsque nous rencontrons Pong Krell dans The Clone Wars, il a déjà la réputation d’avoir remporté de nombreuses victoires pendant la guerre et d’être un tacticien qualifié. Il est une présence intimidante qui apporte une personnalité de type colonel Kurtz à The Clone Wars. En termes de service militaire pendant la guerre, peu de Jedi sont même proches du succès de Krell au combat.

Bien sûr, le général Krell, contrairement à Anakin ou Obi-Wan, ne se soucie pas vraiment de ses troupes et fait tout ce qu’il faut pour gagner le combat, avec des conséquences plus brutales. Comme nous le découvrons dans la série, le taux de réussite de Krell s’accompagne de pertes élevées et d’un peu de virage vers le côté obscur ou deux, provoquant un massacre sur ses propres troupes. Mais aussi, le gars a quatre bras et brandit deux sabres laser à double lame! Il est comme deux Dark Mauls en un, capable de lutter contre des dizaines de soldats sans se suer! Même s’il est un peu sociopathe, Krell est un général terrifiant mais aussi inspirant à une époque qui nécessitait des mesures drastiques de la part de toutes les personnes impliquées. Mais il a également l’un des styles de combat les plus étonnants visuellement. Après tout, il a quatre bras et brandit deux sabres laser à double lame!