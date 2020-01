Les 10 jeux vidéo physiques les plus vendus de la dernière décennie au Royaume-Uni

Hier, les données sur les ventes de jeux physiques pour le Royaume-Uni ont révélé les titres les plus vendus de 2019. À la surprise de personne, FIFA 20 a pris la première place, avec un total de 1,5 million de ventes. Nintendo a également connu une assez bonne année dans cette partie du monde, avec à la fois Mario Kart 8 Deluxe et Épée Pokémon (non compris Pokémon Bouclier ventes) faisant la coupe.

Malgré une bonne année pour les titres Nintendo, aucun jeu de première partie de la société japonaise n’a suffisamment performé en termes de ventes pour se tailler une place dans le top 10 des jeux physiques les plus vendus au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. Comme vous l’avez peut-être déjà remarqué à ce stade, le jeu qui a été retiré en premier était celui de Rockstar Grand Theft Auto V, suivi d’Activision Call of Duty Black Ops et à la troisième place était Minecraft, qui a au moins été publié sur plusieurs plateformes Nintendo.

Le reste de la liste comprend deux autres jeux COD et la série FIFA d’EA occupe cinq places sur le graphique. C’est FIFA 14 en cinquième, FIFA 13 en sixième, FIFA 15 au septième, FIFA 11 en neuvième et FIFA 12 à la dixième place. Malheureusement, les chiffres des ventes n’ont pas été fournis par le GfK.

1.

Grand Theft Auto V

2.

Call of Duty Black Ops

3.

Minecraft

4.

Call of Duty: Modern Warfare 3

5.

Fifa 14

6.

FIFA 13

sept.

Fifa 15

8.

Appel de devoir black ops II

9.

Fifa 11

dix.

Fifa 12

Comme déjà indiqué ici, FIFA 20 était le jeu vidéo le plus vendu en 2019 au Royaume-Uni. Il n’y a clairement aucun signe de ralentissement de sa popularité de sitôt, même après tout le tollé de l’année dernière concernant les microtransactions et les boîtes à butin.

Êtes-vous surpris par cette liste? Vous attendiez-vous à des exclusivités Nintendo pour faire la coupe? Partagez vos réflexions ci-dessous.

