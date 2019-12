Les 10 meilleures émissions de télévision et films humoristiques de 2019

Bien qu'il y ait beaucoup à aimer au sujet du drame, de l'action et de l'aventure, il suffit parfois de rire. Honnêtement, il n'y a rien de plus difficile à retirer qu'une bonne blague. Heureusement, il y en avait beaucoup raconté en 2019.

Alors que GameSpot revient sur l'année, il y avait tellement de comédies, dans les domaines de la télévision et du cinéma, qui nous accompagnaient. Cependant, seule la crème de la crème pourrait se retrouver dans le top 10 des meilleures comédies de 2019. Fait intéressant, seules deux de ces entrées se sont avérées être des films, mais elles sont facilement deux des films les plus drôles absolus de l'année. Le reste des entrées montre à quel point la comédie télévisée peut être variée et incroyablement puissante. Des entrées les plus folles comme BoJack Horseman aux titres hilarants et obsédants comme Barry de HBO, il y a quelque chose de drôle pour à peu près tout le monde quelque part à la télévision.

