Les 10 meilleurs épisodes de Picard de Star Trek The Next Generation

Star Trek: The Next Generation reste l’une des meilleures séries Star Trek et tient toujours à ce jour. Cela est dû en grande partie au capitaine Jean-Luc Picard de Patrick Stewart, qui dirige l’équipe fantastique de l’ensemble, gardant la tête froide et respectant ses principes même dans les pires situations.

En tant que capitaine Jean-Luc Picard, Patrick Stewart a vécu de nombreux moments incroyables sur 100 épisodes de TNG et 4 films. Nous avons eu la décision difficile de réduire la liste aux 10 meilleurs épisodes de Picard. Nous couvrons ses puissantes performances en salle d’audience dans des épisodes comme The Measure of a Man et The Drumhead, à ses moments les plus sympathiques dans Sarek et Darmok, à ses moments les plus vulnérables dans des épisodes comme Family, et plus encore.

Pour la liste complète, regardez la vidéo ci-dessus. Et n’oubliez pas de consulter nos vidéos sur l’histoire de Jean-Luc Picard, et 11 théories sur la nouvelle série Star Trek: Picard.