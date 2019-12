Les 10 meilleurs films de 2019

Des super-héros à l'horreur, 2019 a livré des films vraiment fantastiques.

2019 a été une course folle pour les cinéphiles. Entre les finales de franchise majeures, les drames palpitants et l'horreur angoissante, il y en avait pour tous les goûts, mais à la fin de la journée (ou de l'année, selon le cas) les films qui ont atteint le sommet et sont restés dans nos mémoires a fini par nous surprendre.

Notre film de l'année 2019 est Parasite de Bong Joon-ho, une comédie noire dont nous sommes ravis de vous parler – mais nous vous recommandons de continuer avec le moins de connaissances possible si vous ne l'avez pas encore vue. Rejoignez les rangs d'autres frappeurs lourds comme Ari Aster's Midsommar, l'histoire d'une fille en deuil qui passe ce qui peut être les pires vacances du monde à l'étranger, Jordan Peele's Us, qui opposent Lupita Nyong'o contre elle-même dans un combat de danse mortel au goût de ballet, et Le Phare de Robert Egger qui a piégé Willem Dafoe et Robert Pattinson ensemble dans, enfin, un phare.

Mais le drame n'était pas la seule chose qui a capturé nos cœurs et nos esprits. Nous avons également adoré les comédies de super-héros enrobées de bonbons comme Shazam de DC et l'hilarante et touchante Booksmart de l'actrice devenue réalisatrice Olivia Wilde.

Jetez un coup d'œil à notre liste et indiquez dans les commentaires ci-dessous quels films vous avez aimé, ce que vous avez manqué et ce qui s'est avéré être votre préféré de l'année.