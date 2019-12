Les 10 meilleurs jeux de Riley en 2019

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

Mon 2019 dans les jeux était bizarre. Les plus grandes offres de l'année – des jeux comme Jedi: Fallen Order, Death Stranding et Pokemon Sword and Shield – n'étaient pas mon style. Ma sobriété récente m'a souvent éloigné de mon PC de jeu, car mes intérêts se sont élargis pour inclure la course, l'escalade et la douleur de me lancer dans le sport à la fin de la trentaine. Mais j'ai quand même joué et aimé beaucoup de jeux cette année. Voici mes 10 meilleurs jeux de 2019.

Risque de pluie 2

Cette suite à accès anticipé au jeu indépendant de 2013 Risk of Rain prend beaucoup de ce qui a fonctionné pour son prédécesseur et le refond en 3D. Ce changement de perspective rend ses paysages extraterrestres encore plus étranges et transforme des monstres de pixels au design mignon en monstres effrayants. Je suis ravi de voir comment il continue d'évoluer en 2020.

Enfants de Morta

J'ai d'abord joué Children of Morta en démo, où j'ai été intrigué par son monde luxuriant et sa narration de mauvaise humeur. Le combat de la version finale peut devenir un peu répétitif, mais c'est toujours un plaisir de parcourir ses donjons et d'explorer les relations entre les membres de sa famille. De plus, j'ai finalement sauvé ce chiot.

Contrôle

J'ai eu du mal à m'en tenir à Control. Mon intérêt est allé en rafales: jouer pendant des heures, puis me sentir trop stressé par sa vibration effrayante pour revenir en arrière. Je ne l'ai toujours pas terminé, mais c'est l'un des rares jeux narratifs simples qui m'ont attiré cette année. Je vais trouver le courage de finir d'explorer ses couloirs effrayants un jour.

Katana Zero

Katore Zero Hotline Miami-esque gore n'est généralement pas ma vitesse, mais j'ai adoré la façon dont elle atténue les réflexes de contraction de ce jeu en quelque chose de plus proche d'un jeu de stratégie. Trouver les bons mouvements et les bons moments pour parcourir astucieusement un niveau, massacrer tout le monde à ma manière, était un délice.

Entrepôt de Wilmot

Je ne comprenais pas l'attrait de Wilmot's Warehouse lorsque j'ai vu tout le monde le féliciter pour la première fois sur Twitter, mais ce jeu de puzzle sur le déplacement de blocs cache un noyau trompeusement personnel. Le jeu lui-même n'est pas si difficile – il y a peu de contraintes d'espace, et vous avez beaucoup de temps pour remplir vos livraisons – donc le vrai casse-tête essaie de déchiffrer ce que vous pensiez il y a 20 minutes.

Lonely Mountains: Descente

Je suis horrible dans les jeux qui me donnent des contraintes de temps, donc je continue de progresser à travers certains des défis chronométrés de Lonely Mountains. Ma chose préférée à faire dans le jeu est juste de faire du vélo, de profiter de son monde magnifique et en bloc et du zinging de mes roues de vélo. C'est un jeu qui me gratte pour le plein air, même si je détourne souvent le regard lorsque j'envoie mon personnage dans une chute particulièrement horrible.

Par la route

J'adore les jeux de survie. J'ai suivi Overland depuis toujours, m'attendant à une gestion des ressources et à une étrange Americana post-apocalyptique. La version finale est brutalement impitoyable, mais il y a juste assez de marge de manœuvre dans chaque scénario condamné pour me renvoyer pour un nouvel essai au moment où mon dernier survivant mord la poussière. Je ne pense pas pouvoir dire que je suis bon à Overland, ou que je ne souhaite pas parfois que ce soit moins cruel, mais je ne peux pas résister à un jeu si plein de chiens.

Apex Legends

ApeLegs (vous ne pouvez pas m'arrêter) était une bataille royale que mes amis de jeu et moi-même avons apprécié tout seul. Cela signifiait que nous pouvions jouer à des jeux avec facilité, au lieu d'avoir à nous supplier pour donner une autre chance à PUBG ou à Fortnite. J'adore zipper et glisser autour de son monde, même si cela me fait oublier que d'autres jeux ont des dégâts de chute.

Fortnite

D'accord, donc Fortnite n'est pas officiellement sorti, ni même nouveau cette année, mais 2019 a été l'année où j'ai pleinement assumé le rythme de Fortnite et me suis donné à son désabonnement dévorant. Mon année à Fortnite a été de jouer au jeu lui-même: se faufiler autour de la carte seul, rejoindre des joueurs aléatoires ou laisser tomber ma fin de Team Rumble pendant que je me précipitais pour terminer des défis (désolé). Mais il assistait également à un concert déconcertant et joyeux dans le jeu, parcourant la coupe du monde d'une beauté inattendue et sirotant un café dans mon appartement sombre à 4 heures du matin tout en regardant la fin du trou noir. Fortnite m'a fait paraître cool pour les amis de mon neveu et intelligent pour le groupe de maman de ma sœur, alors que je décodais son mystère pour les adultes et connaissais ses grands moments avec leurs enfants. Je ne sais pas si Fortnite se développera en 2020 jusqu'à ce qu'il nous engloutisse tous, mais c'était définitivement une caractéristique de mon année.

Baba est toi

J'ai téléchargé ce jeu au hasard quand j'ai vu un code flotter dans mon email. Son titre stupide et ses graphismes simplistes cèdent la place à un jeu de puzzle merveilleusement intelligent, avec un charme qui empêche sa logique de codage de se sentir trop froide ou cérébrale. J'ai convaincu ma sœur de l'acheter pour mon neveu aîné, la star de la classe de codage de jeux pour enfants. Ils ont pu jouer ensemble, puis nous avons tous pu en parler. Ma sœur est toujours méfiante de laisser ses enfants jouer à des jeux vidéo (parfois avec raison), et j'étais ravie non seulement de partager un jeu avec eux, mais de leur donner un avant-goût de certains des jeux qui existent au-delà de Minecraft et Roblox. Si mon neveu lit ceci: Je ne vous en veux pas du tout d'avoir battu le jeu plus vite que moi. Cela semblait convaincant, non?

Mentions honorables

Hitman 2 et The Long Dark ont ​​fait mes listes dans le passé, mais ils étaient toujours les piliers de mon 2019, avec de nouvelles cartes et de nouveaux épisodes qui les garderont certainement sur mon disque dur pour toujours. Fixez-vous un objectif pour le Nouvel An de jouer à The Long Dark déjà, lecteur. Ne me faites pas continuer à vous embêter.

