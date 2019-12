Les 10 meilleurs jeux d'Ethan Gach en 2019

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

Ce fut une mauvaise année pour les grands jeux, mais une grande année pour les bons.

Je dis cela pour ne pas dénigrer un jeu en particulier, grand ou petit, mais plutôt pour expliquer pourquoi c'est la liste de jeux la plus difficile que j'ai établie depuis que j'ai commencé à écrire pour Kotaku il y a trois ans. Alors que quelques jeux de la liste suivante étaient des shoo-ins, beaucoup d'autres ne l'ont fait qu'après de nombreuses délibérations internes. Lorsque le reste du pack est si solide et si différent, il est difficile de trouver des métriques pour les comparer et les contraster qui ont du sens. Comment mesurer un jeu de tir de bugs musculaires contre un jeu d'organisation rapide de blocs de formes différentes?

Demandez-moi à nouveau demain, ou dans une semaine, ou des mois dans l'année prochaine, et cette liste pourrait sembler différente. Mais même si je suis souvent victime d'indécision et de réflexion excessive, je suis au moins réconforté par le fait que je suis très convaincu que tous les jeux de cette liste font tous des choses différentes mais tout aussi intéressantes, et que chacun vaut vraiment la peine d'être joué. Aucun d'entre eux n'est l'un de mes jeux préférés de la dernière décennie, mais chacun est celui qui restera avec moi pour les années à venir.

Anodyne 2: Retour à la poussière

Mon jeu de rôle préféré de l'année de loin, Anodyne 2 est charmant, obsédant et inondé d'excentricités ludiques. L'épopée lo-fi de Sean Han Tani et Marina Kittaka est bien plus que son placage graphique de la nostalgie de la PlayStation 1, bien que son agencement délicat et son affichage de polygones en désordre et d'arrière-plans boueux soient de véritables gâteries en soi. Comme lorsque je jouais son prédécesseur, chaque instant passé avec Anodyne 2 était rempli de surprise, d'humour et de résonance émotionnelle. Si un disque de jeu vidéo devenait sensible, se téléchargeait dans mon cerveau et me racontait son histoire de vie à travers une série de rêves dont la logique m'est tombée du doigt au moment où j'ai essayé de le démêler, ma mémoire pourrait ressembler à Anodyne 2 .

Contrôle

Le jeu de tir à la troisième personne paranormal de Remedy est un monstre de Frankenstein qui réussit malgré son éventail de lacunes, qui vont des taux de trame brusques aux tirs au troisième acte que je maudissais à chaque souffle que j'inspirais jusqu'à ce qu'ils se soient résolus de manière anti-climatique. Ensemble de morceaux de Metroid, de fanfits créés par la communauté et d'anciens tireurs de Remedy, la totalité de Control dépasse néanmoins la somme de ses parties pour livrer un cauchemar brutaliste où les schémas familiers de tournage, de retour en arrière et de collecte ouvrent une trappe dans un labyrinthe visuellement époustouflant de bureaucratie occulte, d'intrigues et d'horreurs multidimensionnelles.

Échouement de la mort

Je ne m'attendais pas à tomber pour Death Stranding, un autre jeu incroyablement désordonné. J'ai toujours apprécié les jeux Metal Gear à distance. Leurs moments d'éclat étaient trop difficiles pour moi d'accéder à tout le furtif aggravant et le mélodrame cinématographique. Mais dans Death Stranding, chacune de ces choses m'a semblé judicieusement restreinte, ce qui m'a permis de maîtriser les appréhensions concernant la technologie, la dissolution sociale et l'extinction planétaire au cours d'un road trip transatlantique discret. Aucun autre jeu dans la mémoire récente n'a infusé la navigation dans les menus et la chasse aux scores élevés avec autant d'effroi existentiel et de sens que ce simulateur de marche à gros budget, ou m'a laissé me sentir aussi intrigué et relaxant tout en les gérant.

Disco Elysium

Je n'aimais pas Disco Elysium au début. Même maintenant, je ne suis pas complètement sûr d'avoir apprécié le temps que j'ai passé avec. Mais je n'ai pas passé une seconde à essayer de décider comment parler, agir et réfléchir sur son paysage d'enfer capitaliste futuriste qui ne m'a pas profondément affecté et 100% sûr que c'était l'un des jeux les plus importants auxquels j'ai joué cette année. Disco Elysium se sent comme un pas en avant audacieux non seulement pour le genre de jeu de rôle sur ordinateur mais pour l'expérience sauvage, longue de plusieurs décennies, de voir quel type de personnages complexes, de relations et d'attachements émotionnels peuvent être simulés avec la bonne arborescence de dialogue. Certains jeux utilisent le choix comme une arme pour que le joueur s'exprime au détriment des personnages et des conflits avec lesquels il s'engage. Disco Elysium l'utilise pour interroger les histoires mêmes que nous nous racontons sur la raison pour laquelle nous prenons les décisions que nous prenons.

Les amis de Ringo Ishikawa

J'ai eu du mal à enrouler mon cerveau autour de River City Ransom la première fois que je l'ai rencontré. Son monde était composé de mini-niveaux de défilement latéral qui persistaient même après que je les ai quittés, et où différentes choses pourraient se produire la prochaine fois que je reviendrais à eux. Je pouvais manger de la nourriture non seulement pour guérir mais pour devenir plus fort, et lire non seulement pour des indices mais pour augmenter mes statistiques. Tout cela sur une cartouche qui est entrée dans le même système sur lequel j'ai joué au jeu d'arcade Teenage Mutant Ninja Turtles.

30 ans plus tard, les jeux Persona ont propulsé ce modèle en avant, ajoutant des couches de complexité croissantes qui iraient plus loin que ce que huit ans n'aurait jamais deviné. Les amis de Ringo Ishikawa, quant à eux, sont un successeur spirituel de River City Ransom remarquable par le peu qu'il a ajouté et la façon dont il évite grossièrement la création de sens par le joueur par la manipulation des nombres. "Voici Persona et Stardew Valley en attendant Godot", a déclaré Tim Rogers de Kotaku à propos du match plus tôt cette année. Tous les jeux réussissent ou échouent en partie en fonction de la façon dont ils gèrent leurs propres limites. Les Amis de Ringo Ishikawa les embrassent pour raconter l'histoire d'une personne prise au piège dans le monde violemment restreint et encerclé d'un beat'em, où de simples actes de défi comme l'éclairage et le fait d'effacer instantanément une cigarette peuvent contenir des multitudes.

Gears 5

Je ne m'attendais pas à mettre Gears 5 sur ma liste lorsque je l'ai initialement terminée. Chaque nouvelle idée – arbres de compétences, drones vous apportant des armes à feu, exploration du monde ouvert – se sent décousue de la machine de guerre sous-jacente qui balbutie depuis plus de 10 ans et demi de suites. Presque tout dans Gears 5 est solide, mais peu de ses parties mobiles chantent jamais assez. Après des jours de va-et-vient, cependant, je suis finalement tombé du côté d'eux étant suffisant pour le mettre sur ma liste. Le pistolet Boltok ne s'est jamais senti aussi bien, et décharger l'un de ses clips dans la tête d'un Berserker qui pèse sur moi est toujours l'une des choses les plus excitantes que j'ai faites dans un jeu cette année. De même, les friches désertiques et les paysages de neige arctiques de Gears 5 sont parmi les plus beaux endroits que j'ai passé du temps à explorer. Mais là où il excelle vraiment, c'est dans un package multijoueur dont le mode horde, un point culminant pour le tir coopératif dans n'importe quel autre jeu, est facilement le meilleur de tous les Gears.

Magic: The Gathering Arena

Magic: The Gathering est apparu sous forme de jeu vidéo auparavant, pour le meilleur et souvent pour le pire. Arena n'est en aucun cas un jeu parfait. La mise à jour prend une éternité, possède une interface utilisateur incroyablement lente et mon ordinateur portable semble souvent prêt à s'enflammer lors de son exécution, ce qu'il n'a pas fait avec d'autres jeux de cartes numériques comme Gwent ou Hearthstone. Mais c'est toujours Magic: The Gathering, dans toute sa splendeur méticuleuse, abstruse et détaillée. À l'exception de l'impossibilité d'échanger des cartes, il est identique à son homologue du monde réel, avec de nouveaux jeux de cartes ajoutés aux deux lorsque Wizards of the Coast les crée. Je suis devenu un grand fan de Magic malgré seulement une douzaine de personnes avec qui jouer, de temps en temps, tout au long de ma vie. Arena a pris cette expérience et l'a amplifiée, grâce à la facilité de jouer avec de parfaits inconnus en ligne avec mes decks préférés dans des matchs virtuels dépourvus de toute la gestion des règles fastidieuse et désordonnée et du comptage des haricots qui brisent les matchs de la vie réelle.

Tuer la flèche

J'ai joué plus de Slay The Spire en 2018 que cette année, mais 2019 a été le moment où le jeu a été officiellement lancé sur PC et a également été consciencieusement porté sur chaque console, y compris Switch, où il se sent le plus adapté grâce à la portabilité. Toute la conception ingénieuse des cartes et les donjons déchirants exposés l'année dernière restent intacts en 2019, mais le véritable témoignage de la réalisation monumentale et durable de Slay The Spire est la vague d'autres jeux d'aventure basés sur des cartes se précipitant pour itérer sur sa formule, comme Dicey Dungeons , SteamWorld Quest et The Legend of Bum-Bo. Tous les grands jeux, mais aucun n'a jusqu'à présent été à la hauteur des subtilités de construction de deck et du drame roguelike de Slay The Spire.

Tetris 99

Tetris 99 est tout ce que j'ai toujours aimé chez Tetris, mais tordu par les calculs à somme nulle d'une bataille royale pour ajouter une autre couche de tension et des enjeux élevés, une résolution rapide de casse-tête. Ce n'est pas le meilleur jeu de Tetris auquel j'ai jamais joué, mais c'est certainement le meilleur Battle Royale.

Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms se sent parfaitement proportionné dans presque tous les sens. Les batailles d'infanterie rapides permettent une stratégie granulaire, tandis que les duels entre généraux permettent aux campagnes militaires tentaculaires de se dérouler dans les moindres détails. La construction et la gestion de la ville se sentent rationalisées tout en offrant suffisamment de choix pour que je me sente en charge de mon empire. Chaque choix fait au cours d'une campagne ressemble à un pas en avant positif plutôt qu'à un compromis né de la confusion, du chaos ou d'un arbitraire. Tout dans le jeu est même recouvert de couleurs pour empêcher quelqu'un comme moi, notoirement mauvais de tout organiser, de perdre beaucoup de temps à essayer de lire les petits caractères avant de diriger mes armées. Total War: Three Kingdoms est un jeu dans lequel j'ai déjà coulé des dizaines d'heures, et je sais que chaque fois que je le démarrerai, il menacera instantanément de consommer toute ma nuit.

Mentions honorables

Hypno Space Outlaws: Cela m'a donné envie de plonger dans mon écran d'ordinateur et de passer une éternité à contempler comment Internet a remappé la conscience collective de l'humanité.

Shovel Knight: King of Cards: Ramène la formule de Shovel Knight – avec un fabuleux jeu de cartes, pour démarrer! – et complète l'une des plus grandes réussites indépendantes de cette génération.

Risque de pluie 2: L'une des moutures de butin les plus économiques et les plus équilibrées que j'ai jamais rencontrées.

The Outer Wilds: J'ai vraiment adoré ce que ce jeu essayait de faire, et sa conclusion est révélatrice, mais tout, des contrôles frustrants à sa présentation folklorique, a fait que chaque étape du voyage était une lutte pour rester à bord.

Can Androids Pray: Vingt minutes que je n'oublierai jamais.

Jeux auxquels je n'ai pas réussi à jouer (assez)

Dévouement: Je n'ai toujours pas piraté ce joyau censuré malgré plus de cent jours de l'avoir sur ma liste de choses à faire.

Ciel sans soleil: Probablement tout ce que je pourrais vouloir dans un jeu, si je l'avais laissé prendre le dessus sur ma vie au lieu d'avoir un enfant.

Fire Emblem: Trois maisons: Un Fire Emblem moderne que j'étais ravi de ne pas détester, sauf que j'ai acheté Super Mario Maker 2 en premier et que je dois encore terminer la création de mon grand labyrinthe de nuages.

Pathologique 2: Un jour, j'aurai la volonté de revenir à Pathologic 2 et il deviendra rétroactivement mon jeu le plus respecté de 2019.

