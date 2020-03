Les 10 meilleurs joueurs du chapitre 2 de la saison 1

Le chapitre 2 de la saison 1 a ramené Fortnite Battle Royale à ses bases et l’a débarrassé des nouveaux jouets brillants. Epic Games a annulé des changements que nous avons rarement vus auparavant et ce qui en est ressorti était sans doute la saison la plus compétitive depuis longtemps. Bien que l’équipe compétitive de Fortnite n’ait organisé aucun tournoi officiel en dehors de la Fortnite Champion Series, les joueurs avaient toujours la possibilité de participer à DreamHack Winter, Anaheim, AO Summer Smash et une flopée de Cash Cups. Les fans ont connu plus de jeux en solo que jamais auparavant. Certains joueurs professionnels se sont montrés à la hauteur tandis que d’autres ont eu beaucoup de mal.

Dans l’ensemble, ce fut une saison fascinante de Fortnite compétitif. Nous avons pris la liberté de réduire la liste des dix meilleurs joueurs individuels de la saison 2 du chapitre 2. Cependant, avant d’entrer dans la liste, nous voulions reconnaître tous les gagnants de la série de champions Fortnite de la saison 1 du chapitre 2.

Cette liste comprend des joueurs comme wak1e et znappy, UnknownArmy, Kyzui et bien d’autres des sept régions différentes. Plongeons-nous maintenant dans les dix meilleurs joueurs de la saison du chapitre 2.

M. Savage

Photo gracieuseté de Fortnite Tracker

Fortnite Chapter 2 Season 1 était sans doute le meilleur à ce jour pour Martin «MrSavage» Foss Andersen. Malgré ses performances exceptionnelles dans la série de champions Fortnite, MrSavage a travaillé en tant que joueur solo. Il a atteint les places de deuxième, troisième et douzième dans les Cash Cups menant au premier événement hors ligne de l’année à DreamHack Winter. MrSavage a traversé la rigueur lors de l’événement et est sorti avec une 14e place parmi plusieurs centaines de concurrents. Ce n’était que le début pour MrSavage alors qu’il continuait un nouveau chapitre de Fortnite avec encore plus de succès.

Le Norvégien de 15 ans a remporté sa première victoire en Solo Cash Cup le 5 décembre et en a remporté une autre le 22 janvier. L’ère post-Fortnite Blackout a été couronnée de succès pour MrSavage alors qu’il l’a couronnée par une victoire à DreamHack Anaheim. L’événement a accueilli 1 200 concurrents, dont certains des meilleurs au monde. Quelques jours à peine après avoir signé avec l’organisation d’esports 100 Thieves, MrSavage a réalisé une performance exceptionnelle en Grande Finale pour réclamer 30 000 USD. Sa cohérence et sa résilience ont brillé malgré une mauvaise performance FNCS et le monde a pu voir le talent de MrSavage.

Benjyfishy

Photo gracieuseté de Fortnite

Benjy «benjyfishy» Le poisson de NRG a connu une saison chargée entre octobre et février. Il a participé aux trois événements hors ligne tiers, à la Fortnite Champion Series et à presque toutes les Solo Cash Cup que Fortnite avait à offrir. Dans l’ensemble, il a compilé d’excellents résultats tout au long de la saison prolongée. Avant tout, le record de la Solo Cash Cup de Benjy était exceptionnel. Il a remporté deux tournois dans le chapitre 2 de la saison 1 et a terminé parmi les trois premiers dans de nombreux autres. Benjyfishy a uni ses forces à ses camarades Euros Mongraal, Nayte et Wolfiez et a terminé deuxième de la grande finale de la Fortnite Champion Series.

Le natif anglais exceptionnel a également participé à DreamHack Winter, où il a terminé à la 11e place parmi la plupart des meilleurs joueurs d’Europe et d’Amérique du Nord. Benjy s’est rendu en Australie pour le AO Summer Smash, où il a réalisé une autre impressionnante 13e place. DreamHack Anaheim a effectivement mis fin au chapitre 2 de la saison 1, et benjyfishy a associé sa performance DreamHack Winter à une autre 11e place. De nombreux fans et téléspectateurs ont ouvert les yeux sur à quel point Benjy était incroyablement doué avec un clavier et une souris. Il est un bourreau de travail et continue de s’améliorer à chaque nouvelle saison.

Khanada

Photo gracieuseté de Fortnite Intel

Le chapitre 2 de la saison 1 poursuit la montée en puissance de la jeune superstar de NA East, Leon «Khanada» Khim. Il a fait irruption sur la scène dans le cadre du trio de Tfue dans la saison X et a maintenu un niveau de jeu élevé tout au long du chapitre 2. Pour lancer la nouvelle saison, Khanada a rejoint Cloakzy, Fibre et Tfue pour la Fortnite Champion Series. Le quatuor a bien joué et a réussi une septième place dans la grande finale. Le point culminant de la saison 1 du chapitre 2 pour Khanada a été son gameplay exceptionnel dans les Solo Cash Cups. Il a remporté trois Cash Cups au total et s’est bien placé dans beaucoup d’autres.

Khanada a également fait ses débuts hors ligne au DreamHack Anaheim Fortnite Open. Il n’était que l’un des 100 joueurs à atteindre la grande finale, il a remporté une Victory Royale lors de l’événement et a pris la 12e place au classement général. Il a ensuite signé avec TSM, ce qui le place dans une excellente position alors qu’il continue de participer à Fortnite. Khanada a brillé dans presque tous les tournois jusqu’à présent depuis la saison X, et nous pouvons nous attendre à ce qu’il s’améliore et compile des résultats encore plus impressionnants à l’avenir.

Merijn

Luc Bouchon

La plupart des gens ne connaissent pas Merijn, étant donné qu’il est un joueur européen et qu’il n’a que récemment réussi dans Fortnite. Originaire des Pays-Bas, Merijn a choqué le monde avec sa performance au DreamHack Winter Fortnite Open en Suède. C’était le premier événement hors ligne de la saison 1 du chapitre 2, et Merijn l’a fait compter. Il a traversé les deux premières manches et a atteint la grande finale. Malgré la confrontation avec des joueurs comme benjyfishy et MrSavage, Merijn a gardé son sang-froid.

Bien qu’il n’ait pas remporté de Victoire Royale, il a joué son jeu à la perfection et a finalement remporté le tournoi. Cette victoire s’est produite malgré le fait que Merijn ait raté la file d’attente pour le huitième match de la grande finale. C’était une histoire de Cendrillon car presque personne n’avait prédit que le jeune joueur néerlandais se comporterait aussi bien que lui. Merijn a également fait le voyage vers DreamHack Anaheim, où il a atteint la chaleur finale, mais n’a pu gérer qu’une 61e place. Il a fait ses preuves en tant que concurrent hors ligne, ce qui augure bien au fil du temps.

Andilex

Alexandre «Andilex» Christophe du Team MCES est sorti de nulle part dans le chapitre 2 de la saison 1 de Fortnite. Dans une mer de joueurs européens talentueux, Andilex se démarque avec un mélange de performances hors ligne et en ligne impressionnantes. Aux côtés de DRG, Noward et 4zr, Andilex a remporté deux semaines de qualification lors de la Fortnite Champion Series. Ils ont fini 11e en Grande Finale, et Andilex a continué à compiler un record de piste par lui-même.

Le natif de la France a participé à la fois à DreamHack Winter et à DreamHack Anaheim avec des résultats exceptionnels. À DreamHack Winter, Andilex était au bord de la victoire avant de redescendre tôt dans le match final. Il a finalement terminé deuxième derrière le seul vainqueur du tournoi, Merijn. Andilex a poursuivi cette performance avec une 6e place à DreamHack Anaheim, montrant à quel point il est exceptionnel dans un environnement hors ligne. L’avenir est prometteur pour Andilex qui est prêt pour encore plus d’événements LAN à l’avenir.

UnknownArmy

S’il y a un joueur qui a eu une saison en petits groupes, c’est Dominick “Unknown” Green. Le roi contrôleur a dominé les coupes de la NA East Cash Cup avec quatre victoires au total. Peu de concurrents pourraient rivaliser avec ces performances compte tenu de l’imprévisibilité des Solos Cash Cups. Il a également réussi une série de placements élevés en dehors des quatre victoires. Les réalisations sans précédent d’Inconnu dans le chapitre 2 de la saison 1 témoignent de son talent brut et de sa capacité à performer au plus haut niveau de Fortnite compétitif.

En plus de son palmarès en solo, Unknown a rejoint KEZ, Stable Ronaldo et Avery pour remporter la Fortnite Champion Series pour le chapitre 2 de la saison 1. Ces quatre joueurs ont volé sous le radar toute la saison et se sont accrochés au moment le plus important. Le jeune joueur de contrôleur était une pièce par excellence dans leur course de championnat FNCS. Unknown a récemment signé avec NRG et a participé à DreamHack Anaheim, mais n’a pas atteint la finale. Néanmoins, Unknown est intervenu et a prouvé à quel point il pouvait être dominant avec son contrôleur à la main.

Breso

Photo gracieuseté de GG Recon

Avec si peu d’événements LAN dans le chapitre 2 de la saison 1, chacun pesait beaucoup plus que jamais. Breso est un joueur australien qui correspond à la facture d’un parent inconnu venu jouer dans l’un de ces événements LAN mentionnés précédemment. L’AO Summer Smash 2020 a invité une poignée de compétiteurs talentueux du monde entier à participer. La plupart de ces joueurs étaient originaires de la région d’Océanie, mais des stars comme benjyfishy, ​​EpikWhale et Symetrical étaient présentes avec leur objectif fixé pour une victoire. Breso avait d’autres plans alors qu’il remontait tranquillement le classement tout au long de l’événement.

Breso a gagné ses galons dans le dernier match de l’AO Summer Smash 2020 où il a remporté plusieurs éliminations et la Victory Royale pour sceller la victoire. Le natif du Queensland a pris toute la communauté Fortnite au dépourvu et s’est consolidé en tant que meilleur joueur de contrôle quelle que soit la région. Malgré la compétition hors d’Océanie, Breso a montré que chaque région possède des talents capables de remporter des événements de haut niveau. En plus de sa victoire au Summer Smash, Breso a remporté plusieurs records élevés en Solo Cash Cups et a eu une victoire et deux meilleurs troisièmes dans l’événement Winter Royale. Espérons que nous verrons plus de Breso à l’avenir.

Rehx

Le plus récent membre de 100 Thieves, Brodie «Rehx» Franks, est sans doute le meilleur joueur de la région de NA West. Les gens négligent souvent NA West malgré leur détermination et leur régiment d’entraînement. En termes de succès en tournoi, Rehx pourrait rivaliser avec presque tous les autres joueurs de cette liste. Il a rejoint Cented, Edgey et EpikWhale pour compléter une équipe FNCS pour les âges. Rehx et ses coéquipiers se sont classés au moins au troisième rang des qualifications du FNCS avec deux victoires et une troisième place en Grand Finals. Ces réalisations n’ont fait qu’effleurer la surface lorsque Rehx est également devenu l’un des meilleurs joueurs solo du monde.

Rehx a joué plusieurs tournois de la Cash Cup au cours de la saison 1 du chapitre 2 et est arrivé en tête dans trois d’entre eux. En plus de ces victoires, Rehx a également réussi plusieurs finitions dans le top quinze, soulignant davantage sa constance en tant que concurrent solo. Il a participé à la Winter Royale aux côtés de l’EpikWhale mentionné précédemment, atteignant la deuxième place au troisième jour. La saison s’est terminée sur une note positive pour Rehx avec une solide performance dans l’événement DreamHack Anaheim, où il a terminé à la 19e place. Il est sans aucun doute un joueur à surveiller à l’avenir après une saison phénoménale de Fortnite.

David «aqua», champion du monde en coupe du monde, David «aqua» a de nouveau répondu aux attentes lors du chapitre 2 de la saison 1. Le champion de la saison X volait haut en direction d’une refonte complète de Fortnite. Aqua a réussi le véritable test d’un champion en s’adaptant à une méta différente qui comprenait de nouvelles mécaniques de jeu et une nouvelle carte. Jetant son résultat malheureux dans la série de champions Fortnite, aqua a continué à organiser une clinique dans les tournois en solo.

L’Autrichien a remporté trois Solo Cash Cups et obtenu des placements élevés dans plusieurs autres. Compte tenu de la quantité de talents dans la région européenne, les victoires d’Aqua sont presque difficiles à croire. Il n’y a qu’une poignée de joueurs capables de maintenir la cohérence des Solo Cash Cups, en particulier dans cette région. Aqua a à juste titre gagné sa place sur cette liste. En plus de son succès en tournoi en ligne, aqua s’est également rendu en Suède pour l’événement Winter DreamHack. Il s’est qualifié pour la Grande Finale et a obtenu une sixième place. Le succès d’Aqua en ligne et hors ligne fait de lui une menace pour tous ses concurrents.

Volx

Photo gracieuseté de Raised by Kings

De nombreux fans occasionnels de Fortnite reconnaîtront certains noms sur la liste, mais la plupart ne connaissent probablement pas Volx. Ce membre de Raised by Kings est en compétition dans la région d’Océanie que beaucoup de gens négligent souvent. Bien qu’elle n’ait pas un bassin de talents aussi profond, l’Océanie possède toujours certains des meilleurs joueurs du monde. Volx ne fait pas exception et a connu une période de percée dans le chapitre 2 de la saison 1. L’une de ses réalisations majeures a été une victoire dans la Fortnite Champion Series aux côtés de X2Twins Jordan et Jesse ainsi que de Gheez. Les efforts de Volx en solo, cependant, l’ont élevé au-dessus de ses homologues de l’OCE.

Le jeune Aussie a remporté quatre impressionnants Solo Cash Cups lors du chapitre 2 de la saison 1. Il avait également obtenu une troisième place et une deuxième place. Volx a déployé beaucoup d’efforts dans les solos et a fait de même avec Parpy pendant la Winter Royale. Bien que ce duo n’ait pas remporté de victoire au cours du tournoi de trois jours, ils ont réussi à terminer à la septième place et à la troisième place. Volx a une carrière prospère devant lui à Fortnite s’il peut maintenir ce niveau d’élan.

Qui serait sur votre liste? Avons-nous raté quelqu’un qui, selon vous, aurait mérité une place? Tweetez @ESTNN et faites-nous part de vos réflexions!

Image vedette: Epic Games