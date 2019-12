Les 10 meilleurs lutteurs de 2019

La lutte en 2019 était sauvage

Ce fut une grande année pour la lutte en 2019. La plus récente promotion nationale All Elite Wrestling a été lancée, la marque NXT de la WWE a commencé à être diffusée sur le réseau USA, Smackdown a déménagé à Fox et Raw a continué d'être un très long spectacle. C'est une nouvelle ère dorée pour la lutte, car il y a plus de façons de regarder ces joueurs aux heures de grande écoute, ainsi que d'autres promotions comme Ring of Honor, New Japan, etc.

Cependant, ce fut vraiment une année énorme pour la WWE et AEW, alors que les guerres du mercredi soir entre NXT et TNT's Dynamite ont commencé. Ces deux spectacles, ainsi que les marques bleues et rouges de la WWE nous ont donné des moments incroyables pour l'année, ont fait de la lutte un espace surpeuplé mais très excitant, rempli d'artistes exceptionnels.

GameSpot jette un coup d'œil aux 10 meilleurs lutteurs de 2019. De leurs matchs sur le ring à leurs intrigues en passant par leurs promotions et segments, ces artistes sont allés au-delà de l'année dernière. Mais qui a volé nos cœurs et nos imaginations cette année? Découvrez-le en faisant défiler vers le bas pour voir la crème de la crème pour 2019.

