Les 10 meilleurs matchs de Jason Schreier en 2019

Ça a été une année difficile pour de nombreuses raisons ici à Kotaku – enfin, vraiment une seule raison – et je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que 2019 a eu beaucoup de jeux vidéo vraiment sympas. Parlons-en, d'accord?

Des sabres laser aux énigmes logiques, voici mes dix meilleurs matchs de l'année, à commencer par trois jeux qui m'ont complètement bluffé, suivis de sept jeux que j'ai beaucoup aimés.

Outer Wilds

Combinant la structure à sauts de temps de Majora’s Mask avec l'ambitieux espace de Metroid, Outer Wilds est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué, point final. C'est un régal à jouer, une aventure archéologique cérébrale et enrichissante à travers l'espace profond et les civilisations anciennes et loufoques. Les commandes prennent un certain temps pour s'y habituer, mais une fois que vous avez commencé à vous familiariser avec les rythmes d'Outer Wilds, percer ses mystères est une vraie joie. Et la musique! La musique! Quel jeu, quelle réalisation, quelle fin, quelle expérience. Si vous n'avez pas joué à cela, faites-le. (Joué sur: PC)

Disco Elysium

Prenez le gameplay isométrique à l'ancienne de Planescape: Torment, éliminez le combat et remplissez-le d'histoires brillantes pour créer Disco Elysium, un jeu sur la décomposition, le communisme et le choix de mettre ou non le pouce dans le cul. Bien qu'il s'agisse vraiment d'un roman visuel plutôt que d'un jeu de rôle, Disco Elysium devrait plaire à tous ceux qui aiment la narration, la grande écriture et les jeux qui vous font vraiment vous asseoir et méditer sur les conséquences potentielles de vos décisions. De plus, vous pouvez avoir une crise cardiaque en frappant trop fort sur une boîte aux lettres. (Joué sur: PC)

Baba est toi

L'un des principes fondamentaux de la conception d'un jeu est de prendre une idée, de la présenter au joueur de la manière la plus simple possible, puis de trouver des moyens de la rendre de plus en plus compliquée ou renversée tout au long du jeu. Baba Is You exécute ce principe pour ainsi que pour tous les jeux auxquels j'ai déjà joué. Le concept est simple: chaque mot est un objet ou un état, et chaque phrase est une règle. Pour battre un niveau, vous devez établir un contact entre tout objet «vous» et tout objet «gagner». Tout ce que vous pouvez faire est de vous déplacer dans les quatre directions cardinales et de pousser des mots et des objets. Les premiers niveaux sont simples. Ensuite, les choses commencent à devenir plus délicates. Les mots deviennent plus compliqués, les objets sont placés dans des endroits plus difficiles, les niveaux commencent à vous convaincre que vous êtes un génie pour les résoudre. Bientôt, vous aurez l'impression d'avoir accédé à votre propre version du mème cerveau de la galaxie. (Joué sur: Commutateur)

Sekiro: Shadows Die Twice

C'est l'année où je suis vraiment tombé amoureux des jeux From Software – après seulement les avoir appréciés auparavant – il n'est donc pas surprenant que Sekiro m'ait époustouflé, même si je suis resté coincé dans ce combat de Genichiro (éclair stupide) et que j'ai dû arrêter jouer pendant un certain temps. Ce que j'aime le plus dans ce jeu, c'est la verticalité. Sauter et se jeter dans les airs avec un grappin est à peu près aussi amusant que possible, même lorsque vous savez que chaque fois que vous mourez, l'un de vos copains attrape la peste. (Joué sur: PC)

Star Wars Jedi: Fallen Order

Alors que la plupart de mes jeux préférés de 2019 étaient innovants et originaux, il suffit parfois d'apprécier un bon morceau de nourriture réconfortante. Jedi Fallen Order prend les meilleures parties de chaque jeu AAA là-bas – les combats à l'épée de Sekiro, la montée en puissance de Metroid, l'échelle cinématographique de God of War, l'escalade d'Uncharted – et les met tous dans un beau, bien conçu emballage qui ne se sent jamais périmé. C'est aussi de loin la meilleure histoire de Star Wars de l'année. (Joué sur: PC)

Contrôle

J’apprécie les jeux vidéo qui ressemblent à des romans, et Remedy’s Control est là-haut avec les meilleurs, combinant un combat fluide et satisfaisant avec un point de vue artistique clair. La fin est un peu décevante, mais l'exploration de la maison la plus ancienne est vraiment délicieuse, et la direction artistique est quelque chose à voir. Vous pouvez également voler. (Joué sur: PC)

Constructeurs de Dragon Quest 2

Les premiers constructeurs de Dragon Quest ont été une belle surprise, une combinaison de Dragon Quest et de Minecraft qui les a tous deux surpassés. Le second améliore son prédécesseur à presque tous les égards, rationalisant certains des aspects les plus délicats du premier jeu et ajoutant de grandes nouvelles fonctionnalités, comme un deltaplane de style Breath of the Wild qui vous permet de planer à travers la carte. Peut-être que ma partie préférée du jeu est que vous pouvez aller explorer les créations des autres. Je n'aurai jamais le temps ni les moyens de construire une ville massive et animée dans Dragon Quest Builders 2, mais je suis sûr que d'autres personnes l'ont fait. (Joué sur: Commutateur)

Fire Emblem: Trois maisons

Il y a près de 20 captures d'écran sur la page Nintendo Switch pour Fire Emblem: Three Houses, mais aucune ne contient de gameplay réel. Ce ne sont que des personnages animés dans des poses différentes. Vraiment, y a-t-il une meilleure façon de résumer ce jeu? (Joué sur: Commutateur)

Shovel Knight: King of Cards

Cette année a marqué la fin de la saga Shovel Knight, qui a commencé avec un humble Kickstarter en 2013 et s'est en quelque sorte transformée en cinq matchs en cours de route. Les développeurs de Yacht Club Games ont clairement perfectionné leurs compétences en conception de plates-formes au cours de ces années, car King of Cards est le meilleur à ce jour. Les niveaux sont courts, doux et pleins de secrets. Le jeu de cartes en option est meilleur que vous ne le pensez. Et King Knight – le héros pétulant et horrible de cette histoire préalable – a un poids semblable à Wario à ses mouvements qui rendent le jeu lourd et vraiment satisfaisant. (Joué sur: Commutateur)

CrossCode

C'est un peu une triche. Techniquement, CrossCode est sorti l'année dernière, mais je ne l'ai découvert qu'à la fin décembre, et c'est devenu l'un de mes jeux préférés tout au long de 2019. CrossCode est une version moderne d'un action-RPG Super Nintendo (pensez: Terranigma et al) mais ajoute suffisamment de rebondissements uniques pour se sentir spécial. C'est un jeu solo, mais il se déroule principalement dans un MMORPG fictif appelé CrossCode, permettant une narration intéressante et de nombreuses bonnes blagues. (Certains membres de votre groupe peuvent se retirer parce qu'ils doivent se déconnecter et faire leurs devoirs.) Le combat est génial, les boss sont durs et satisfaisants, et les donjons sont pleins de brillants puzzles de style Zelda. (L'overworld est plein de puzzles aussi. Si vous aimez les puzzles, c'est le jeu pour vous.) C'est l'un de ces jeux qui recevra probablement une tonne d'attention l'année prochaine en ce qui concerne Switch, donc si vous y jouez maintenant, vous pouvez être en avance sur la courbe. (Joué sur: PC)

Finalistes: AI: The Somnium Files, Zelda: Link’s Awakening,

Jeu dans lequel je me suis engagé cette année pour la première fois et, homme de merde: Bloodborne

Jeux qui auraient pu figurer sur la liste si j'avais eu le temps d'en jouer plus: Luigi’s Mansion 3, Astral Chain, Judgment, Untitled Goose Game, Guildlings

Jeu que je sais que j'adorerais absolument si j'avais le temps de le jouer: Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Jeu, je dois jouer plus pour des raisons au-delà du plaisir: Ring Fit Adventure

Site Web que je souhaite n’a pas été assassiné: Deadspin

