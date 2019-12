Les 10 meilleurs matchs de Paul Tamayo en 2019

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

J'ai l'impression que quatre années se sont écoulées au cours de 2019, j'ai donc créé une vidéo de style annuaire pour honorer les jeux qui m'ont aidé à traverser tout cela. Voici mes jeux préférés de 2019. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par mes choix mais ne veulent pas regarder la vidéo (honte à vous), il y a une transcription ci-dessous. Bien que quiconque regarde la vidéo, reste juste après la fin. Croyez-moi.

10. Grille

J'ai adoré Grid pour de nombreuses raisons. En voici un grand: il est chargé de m'aider à revenir dans le monde des jeux de course. Grid n'est pas tout à fait un jeu de course d'arcade et pas tout à fait un jeu de simulation, bien qu'il penche certainement plus vers ce dernier. Cela élimine une grande partie de la graisse des jeux de simulation. Il n'y a pas de micro-gestion et pas de vidéos à regarder. Grid vous plonge dans le grand bain.

C'est un jeu sur mesure pour les adultes qui veulent juste se lancer dans les bonnes choses parce que notre temps est sacrément limité. Bravo, Grille. Mais ne portez pas votre veste universitaire l'année prochaine. C'est un peu trop difficile.

9. Disco Elysium

Disco Elysium a éclaboussé la scène avec son atmosphère unique et son style artistique crasseux. Vous incarnez un détective qui se réveille avec une gueule de bois et une amnésie. Il passe le jeu à se battre pour récupérer sa merde tout en essayant de rassembler les morceaux d'un mystère de meurtre. Cela implique de parler à tout le monde en ville, de trouver des indices et de lutter avec votre propre cerveau. Vous devez essayer de résoudre l'affaire même pendant que votre protagoniste lance ses tripes sur la scène du crime.

Disco Elysium personnifie vos traits mentaux et vous permet de découvrir des arbres de dialogue avec eux. Les résultats sont merveilleusement surprenants et permettent au jeu de montrer son humour noir absurde. Alors, Disco Elysium, votre plaque dans la bibliothèque restera derrière les gens pour montrer leurs respects ou jeter de la gomme. Quoi qu'il en soit, il sera là. Faites-moi savoir si vous voulez sortir ou quoi que ce soit.

8. Call of Duty: Modern Warfare

Je ne m'attendais pas autant à entrer dans Call of Duty: Modern Warfare quand il a été annoncé pour la première fois. Une fois que je l'ai joué, je pensais que ça avait l'air super, mais je n'ai pas vraiment vu la lumière jusqu'à ce que je puisse me connecter avec mes amis sur toutes les différentes plateformes. Eh bien, non, pas le. C'est encore assez foiré, mais c'était toujours amusant de rassembler le gang, et la fonctionnalité de jeu croisé devrait être un peu plus brillante.

Il m'a fallu une minute pour m'habituer au nouveau rythme des cartes en rotation, mais je me suis bien amusé jusqu'à présent. S'il vous plaît, rafraîchissez-le avec les trucs d'histoire révisionniste énervés.

7. Resident Evil 2

Resident Evil 2 était un si beau voyage dans le passé, sa nostalgie des années 90 en plein essor. Ce jeu a pris l'original et a ajouté des tonnes de petites améliorations tout au long. C'était familier et nouveau à la fois. Le rythme exquis des scènes cinématiques pleines d'action vous plonge dans le monde loufoque de la série Resident Evil. Cela dit, courir en rond dans son monde tout en essayant follement d'éviter la prise du Tyrant en a fait un jeu horrible pour moi d'essayer de jouer avant de me coucher. Mais je l'ai quand même fait. Alors merci, Resident Evil. J'ai hâte de voir ce que vous ferez l'année prochaine.

6. Apex Legends

Apex Legends a été transféré dans la promotion en 2019 au début de l'année avec beaucoup trop de crédits et une réputation qui les a précédés. Juste au moment où je pensais que j'étais au-dessus du foutu genre Battle Royale, voici ce jeu avec son casting de personnages flashy, son mouvement agile et un système de ping qui me choque n'a pas été aussi dans tous les jeux créés après. Apex Legends s'appuie sur les fondations d'un squelette de tir à la première personne déjà solide, puis présente des personnages qui nous ont volé le cœur ainsi que des armes tout aussi élégantes. Vous aurez toujours une place dans ma playlist, Apex. Rester en contact.

5. Fire Emblem: Trois maisons

Que puis-je dire à propos de Fire Emblem: Three Houses qui n'a pas déjà été transformé en une bande dessinée illustrée étonnante sur Twitter? Three Houses était le phare lumineux de ce monde cruel, qui m'a permis de… détruire d'anciens élèves et prendre le thé avec mes béguins. Le feu que ce jeu continue à attiser avec sa merveilleuse communauté en ligne et ses acteurs vocaux me rappelle à quel point je me suis amusé avec ce jeu. Cela a déclenché tant de conversations en dehors du jeu sur qui étaient nos favoris (salut, Petra), nous rappelant tous que nous n'arrêtons pas nécessairement de jouer à ces jeux lorsque nous mettons notre Switch en veille.

La portabilité de la version Switch permet au jeu de s'intégrer parfaitement dans mes déplacements, puis de le reprendre directement sur mon canapé à la maison sur mon grand vieux téléviseur. Fire Emblem: Three Houses, votre esprit d'école est contagieux, et j'ai hâte de voir ce que vous inspirez d'autre.

4. Super Mario Maker 2

L'entrée de Super Mario Maker 2 dans la gamme de Switch était vraiment la bienvenue. En tant que personne qui a adoré le premier jeu sur Wii U, cela m'a tué d'attendre si longtemps la suite, mais ça valait le coup. C'est formidable de voir Mario Maker décoller sur une console que les gens possèdent réellement et une console qui facilite la lecture et la création en déplacement. Super Mario Maker 2 a également une belle offre de niveaux solo pour faire couler les jus créatifs. Le résultat est un merveilleux point d'entrée pour créer, partager et jouer les niveaux de nouveaux créateurs du monde entier. Et la dernière mise à jour me fait espérer qu’ils nous donneront au moins encore plus de cadeaux à l’avenir. S'il vous plaît, tenez-nous au courant.

3. Contrôle

Control prend la formule de jeu d'action à la troisième personne déjà existante et la place dans l'avenir d'une manière qui m'a toujours surpris. Il parvient à adapter son histoire de science-fiction sauvage et morphing dans un bâtiment géant ennuyeux mais fascinant à New York. Ses fusillades pleines d’action et les capacités télékinésiques de son protagoniste vous permettent de danser dans le jeu et de remplir sa fantaisie silencieuse de couleurs. Il est presque aussi amusant d'étudier la tradition qui remplit vos menus que des pages de texte ou des vidéos en direct, comme de jouer les décors d'action exagérés.

C’est un joyau de jeu à ne pas manquer. Tu vas me manquer quand tu seras parti, mais je sais que tu vas nous rendre visite au moins quelques fois de plus. J'ai hâte de vous revoir bientôt.

2. Sayonara Wild Hearts

Écoutez, je suis à court de moyens de jaillir à propos de ce jeu. C'est tellement bon. Il est plein de musique pop incroyable, de design minimal sublime et de séquences magiques. C'est étonnant que cette chose n'ait pas fait ses débuts à l'intérieur d'un musée. En fait, jetez-le dans un musée. Simplement fais-le. Trouvez des moyens d'enseigner des cours sur ce jeu. D'une manière ou d'une autre, cela résoudra tout, j'en suis sûr. Cela représente une heure de visite d'un musée d'art moderne compressé en un jeu vidéo dynamique offert aux masses.

1. Outer Wilds

Quand j'ai vu la bande-annonce d'Outer Wilds pour la première fois, je n'ai pas été très impressionnée par ce que j'ai vu. Je pensais que cela avait l'air soigné, mais cela ne m'a pas nécessairement laissé une impression durable. Mais après avoir consacré du temps à la montre suisse qui est le système solaire artisanal d’Outer Wilds, j’ai eu l’impression d’avoir été transporté dans un autre endroit.

Outer Wilds est à parts égales étonnant et frustrant. Cela m'a fait courir tête la première dans des murs que je pensais impossibles à surmonter. Ensuite, les gens ont tendu la main et ont aidé à me pousser, et finalement, j'ai vu l'éclat du jeu transparaître. Maintenant, je me porte volontiers en tant que guide pour mes amis s’ils me disent qu’ils jouent aussi.

Pour un jeu sur la découverte de secrets à l'intérieur de ses propres planètes mystérieuses, la coopération qui a eu lieu lorsque je ne jouais même pas au jeu était inspirante. Outer Wilds est quelque chose de spécial et je suis tellement content d'avoir eu la chance de l'essayer.

