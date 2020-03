Les 10 meilleurs moments de l’esport 2019

Retour sur une incroyable année d’esports (Photo: Valve)

Nous savons qu’il est un peu tard car nous en sommes déjà à trois mois de 2020. 2019 a été une année folle pour l’esport. Beaucoup d’action et de grands jeux à regarder. Ici, au Daily Gaming Report, nous décomptons nos 10 meilleurs moments dans le sport électronique en 2019.

10 – Run In SWC de SK

ÉPIQUE.

LÉGENDAIRE.

DIGNE DE MYTHE. #SKWIN #SKMITE @SMITEGame pic.twitter.com/RDrmeIeIe2

– SK Gaming (@SKGaming) 18 novembre 2019

Smite n’est pas l’eSport le plus populaire. Il a une base de fans et une communauté dédiées qui assistent toujours aux Mondiaux d’Atlanta. Au Championnat du monde Smite 2019, SK Gaming est entré en tant qu’outsider avec sans doute la pire route vers la finale. Après avoir passé les qualifications la semaine précédente, ils avaient une énorme montagne à gravir. Ils ont cependant réussi à faire courir l’histoire de Cendrillon en finale et finalement à lever le marteau.

9 – TurboPolsa devient un quadruple

ENFIN DERNIER @ NRGgg signez, scellez et livrez leur fin de conte de fées.

Cette. Est. Fusée. Ligue. pic.twitter.com/WDqG1OCnnu

– Rocket League Esports (@RLEsports) 15 décembre 2019

La Rocket League nous a offert des moments incroyables dans l’esport. Le dernier championnat du monde nous en a donné quelques autres. Trois anciens champions du monde s’affrontaient en demi-finale dans différentes équipes. Les prolongations de cinq minutes dans le sixième match entre Dignitas et Vitality. Tout cela a été éclipsé par NRG battant Vitality en finale pour donner sans doute le meilleur joueur de Rocket League, Pierre «TurboPolsa» Silfver, son quatrième championnat du monde.

8- Arlsan Ash gagne à EVO

Plus de 200 000 personnes regardent une histoire sans précédent se dérouler dans 🇵🇰 @ ArslanAsh95 contre 🇰🇷 @ Holyknee dans # EVO2019 Grand Finals! Https: //t.co/pRm0CRLp4y # TEKKEN7 # TWT2019 pic.twitter.com/8ulGuXnayE

– EVO (@EVO) 5 août 2019

Les jeux de combat ne reçoivent pas l’amour qu’ils méritent parfois. Il est incroyablement difficile à maîtriser et peut être incroyable à regarder lorsqu’il est entre les mains d’un maître. EVO est le plus grand événement du calendrier FGC et est donc un événement incontournable pour les fans de jeux de combat. Arslan “Arslan Ash” Siddique a refusé de le manquer. Participant au tournoi EVO Tekken 7, il a eu des problèmes de visa et a dû prendre cinq vols en deux jours et demi pour se rendre à l’événement. Il est arrivé incapable de transférer sa monnaie en yen, il est donc arrivé en retard de réaction et affamé avant son premier match. Il a ensuite poursuivi sa vie et remporté tout le tournoi, un exploit incroyable en soi, mais il a présenté la scène pakistanaise Tekken dans le processus.

7- La montée de Sinatraa dans le hibou

Amateurs de choc, veuillez accueillir votre nouveau MVP @OverwatchLeague, @Sinatraa !!!

C’est VOTRE moment… Nous ne pouvions pas demander un meilleur joueur, personnalité ou leader ⚡ pic.twitter.com/icn7pndBmK

– San Francisco Shock (@SFShock) 6 septembre 2019

Beaucoup de fans et de joueurs détestent la toxicité dans leurs jeux, mais c’est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. Jay «Sinatraa» Won était connu dans Overwatch pour être l’un des pros les plus toxiques de la scène. Après une horrible première saison dans la OWL, il a changé ses façons de faire et a mené le San Francisco Shock à un titre OWL qui a vaincu les Titans de Vancouver. Cela ne s’est pas arrêté là, il a ensuite mené l’équipe des États-Unis à la gloire de la Coupe du monde, un tournoi qu’il avait échoué l’année précédente. Sans oublier qu’il a remporté le titre de MVP en saison régulière et en Coupe du monde si clairement qu’il a changé pour le mieux.

6- VKLiooon remporte le championnat du monde de Hearthstone

“C’est le meilleur moyen de riposter contre ces gens qui ne doutaient que parce que je suis une fille. Cela prouve que les filles peuvent être de bonnes joueuses professionnelles, tout comme les gars.” – Xiaomeng «VKLiooon» Li pic.twitter.com/1PQczUHwim

– Hearthstone Esports (@HSesports) 2 novembre 2019

Le jeu est là pour tout le monde. La scène professionnelle est dominée par les concurrents masculins, mais il y a des joueuses avec le même désir d’être les meilleures. Cela a été montré lors du championnat du monde de Hearthstone l’année dernière, où Li “VKLiooon” Xiaomeng est devenue la première femme à remporter la finale mondiale de Hearthstone Grandmasters. Avec plus de femmes professionnelles entrant en scène, VKLiooon a donné aux femmes partout dans le monde la motivation qu’elles peuvent atteindre le sommet. Le jeu permet à quiconque de n’importe quel sexe de jouer les uns contre les autres, c’est formidable de voir des femmes professionnelles atteindre le sommet, j’espère bien en voir plus à l’avenir.

5- G2 Win Back To Back R6 Invitationals

“La meilleure équipe à avoir jamais joué à Rainbow Six” La citation exacte d’Interro lorsque G2 a vaincu Team Empire pour remporter l’Invitational au début de l’année dernière. Ils sont devenus la première équipe à défendre leur couronne principale et à prouver qu’ils sont les meilleurs. Cette équipe du G2 a tout gagné sur leur passage et a détruit la compétition lors de l’Invitational l’année dernière. Devenir les premiers gagnants consécutifs de l’histoire de Siege. Ignorez tout ce qui s’est passé pour le reste de la saison car tout s’est écroulé après.

4- Toutes les finales Western MSI

FÉLICITATIONS À @ G2esports POUR GAGNER L’INVITATION DE MI-SAISON 2019! BELLE PARTIE, BIEN JOUÉ! # G2WIN # MSI2019 pic.twitter.com/YM0Ub5lQO5

– lolesports (@lolesports) 19 mai 2019

Un moment historique pour l’ouest de League of Legends s’est produit au cours des dernières années MSI. G2 Esports et Team Liquid se sont affrontés pour déterminer qui remportera le MSI. La première fois que nous avons assisté à une finale all-western depuis les championnats du monde de la saison 1 Team Liquid a battu les champions du monde Invictus Gaming, et G2 a vu le légendaire SKT pour organiser cette finale. Les finales ont vu le G2 gagner de manière convaincante, mais la déclaration a été faite, le fameux «fossé» a été comblé et l’ouest est prêt à affronter les titans en Chine et en Corée.

3- Astralis gagne trois fois de suite

Si vous suivez CS: GO, vous ne serez pas surpris de voir cela sur notre liste. Astralis a prouvé qu’elle pourrait être la meilleure équipe à avoir jamais joué à CS: GO. En 2019, ils ont remporté l’IEM: Katowice et la Major de Berlin, ce qui a suivi leur succès fin 2018 en remportant la Major de Londres. Cela signifiait qu’ils devenaient la première équipe à remporter trois tournois majeurs d’affilée et la première à en gagner quatre au total. C’était une déclaration car ils ont prouvé qu’ils sont les meilleurs au monde et sans doute la meilleure équipe CS: GO de tous les temps.

2- FunPlus Phoenix gagne des mondes sur G2

FLY, PHOENIX, FLY! @FPX_Esports SONT VOS CHAMPIONS DU MONDE 2019! #FPXWIN # Worlds2019 pic.twitter.com/lOAozU1GhR

– lolesports (@lolesports) 10 novembre 2019

Probablement deux des équipes les plus innovantes de LoL se sont affrontées en finale des Mondiaux 2019. G2 avait tout gagné sur leur chemin en 2019 et était la première équipe occidentale à terminer le Grand Chelem. À leur manière, une équipe FunPlus Phoenix avait traversé le Summer Split et était créative avec la façon dont elle était arrivée au sommet. Après avoir connu des difficultés en phase de groupes, beaucoup de gens doutaient que ce camp puisse aller jusqu’au bout. Lorsque les phases éliminatoires ont commencé, leur créativité a brillé, dépassant les finalistes de 2018 Fnatic et les anciens champions du monde Invictus Gaming sur leur chemin vers la finale. La finale n’a peut-être pas été à la hauteur des attentes, mais ce fut tout de même un grand moment pour l’équipe et c’était incroyable de voir cette façon unique de jouer LoL surmonter certaines des meilleures équipes du monde.

1- OG fait l’impensable chez TI

Revivez le moment gagnant d’aujourd’hui et les émotions qui ont enflammé le stand des joueurs. # DreamOG # TI9 pic.twitter.com/wlBltGHjMg

– OG (@OGesports) 24 août 2019

Aucune équipe n’a jamais remporté de titres internationaux consécutifs dans Dota 2. OG avait fait quelque chose d’incroyable l’année précédente en remportant des outsiders massifs, et quand cela s’est produit en 2019, personne ne pensait pouvoir répéter ce succès . OG a dominé leur groupe lors de l’événement et est passé par Virtus.pro, Vici Gaming et PSG.LGD (qu’ils ont battu en finale l’année précédente) pour se rendre à la finale. La dernière équipe sur leur chemin, les anciens champions du monde Team Liquid.

Les choses n’ont pas bien commencé car OG a jeté un match à l’extérieur mais s’est rallié pour remporter trois matchs de suite pour soulever l’égide des champions pour la deuxième fois. Na’Vi était la plus proche des équipes venues défendre son titre avant en 2012, et OG a réussi à aller jusqu’au bout et à reprendre sa place au sommet du royaume Dota 2. La question suivante est: peuvent-ils en faire trois de suite?

Que pensez-vous de notre liste? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

