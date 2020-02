Les 10 moutardes dans mon réfrigérateur, classées

C’est un bâillon qui coule dans ma maison que nous avons trop de sauces à trempette. Moutardes en particulier. Pour moi, il n’y a rien de tel. Mais à mon partenaire, eh bien, disons simplement les mots “Plus de moutarde!?” sortir de sa bouche comme un slogan.

La vérité est que je ne sais pas comment cela est arrivé à ce point. Il y a environ un an, Victoria a décidé que, pour une raison quelconque, elle voulait vivre avec moi – avec deux animaux de compagnie dans un studio à Manhattan.

Pas un jour après cela, j’ai inexplicablement commencé à joncher notre réfrigérateur de condiments, dont beaucoup de moutardes, allant de la marque de magasin à l’importation française. Bien qu’elle ait suggéré à plusieurs reprises d’en jeter quelques-uns, je pense que chacun a son propre profil de saveur qui vaut la peine d’être conservé.

De plus, je dois mentionner que j’aime vraiment les pépites de poulet. Et pour garder les choses intéressantes dans n’importe quelle relation (toujours en parlant de nuggets de poulet entre autres), vous devez le mélanger de temps en temps.

Cela étant dit, certaines de ces moutardes dans mon réfrigérateur n’avaient jamais été ouvertes avant le test de goût que j’ai effectué uniquement aux fins de cet article. Ce n’est pas que je n’allais jamais les essayer, j’attendais juste le bon moment … pour les classer sur ce site.

Et c’est exactement ce que j’ai fait.

1. Sierra Nevada Mustard Pale Ale

Probablement la plus adaptée à mon palais, la moutarde ale pâle et au miel et aux épices de la Sierra Nevada fait partie d’une collection de trois. Les autres comprennent un portier brun épicé et une stout en pierre. J’aime celui-ci parce qu’il est doux et acidulé, sans qu’aucune de ces choses ne prenne un rôle trop dominant.

Pour être juste, sucré et épicé est ma combinaison préférée de saveurs en général, donc vous ne serez peut-être pas d’accord pour dire que ce mélange inspiré de l’IPA se glisse parfaitement sur une pépite de poitrine de poulet panée chaude. Ceux qui s’attendent à ce qu’elle ait le goût d’une vraie bière seront franchement déçus.

2. Sweet Hot Mister Mustard

Lorsque Lena a nominé celui-ci sur ma sauce trempette Co-Op plus tôt dans la semaine, j’ai été déçu de voir qu’il n’a obtenu que trois likes (dont celui de la vôtre vraiment). Parce que Sweet Hot Mister Muster possède un peu malgré son omniprésence. Encore une fois, sucré et épicé remporte la course pour moi.

C’est basique, bien sûr, mais de temps en temps, vous voulez une sauce réconfortante. Et Sweet Hot Mister Mustard est cette sauce pour moi. Cela me rappelle un peu la sauce à la moutarde chaude que j’avais l’habitude d’obtenir de McDonald’s quand j’étais enfant. Est-ce encore une chose? Peu importe, Mistard Mustard est mon nouveau (deuxième) meilleur ami.

3. Delouise Curry et Coriandre

La seule référence à celle-ci que je peux trouver en ligne provient d’un article de Reddit sur r / moutarde, ce qui signifie probablement qu’il s’agit d’un joint local. Achetée au District, un marché français de mon quartier, la moutarde Delouise France au curry et à la coriandre dégage une odeur parfumée, comme on peut s’y attendre d’une sauce au curry.

Son goût est sombre et peut être puissant si vous ne vous y attendez pas. La saveur grimpe sur vous, et bien qu’elle puisse au départ laisser un arrière-goût troublant, elle se développe sur vous. Et avant de le savoir, vous reviendrez comme un habitué.

4. Tomate séchée au soleil et piment d’Espelette

Vous êtes-vous déjà trouvé à grignoter votre offre de bureau de Garden Salsa Sun Chips? Ensuite, vous adorerez la moutarde Maille Tomate séchée au soleil et piment d’Espelette. Il peut être un soupçon trop salé, mais une fois que vous avez dépassé cela, son accent acidulé de tomate séchée au soleil a vraiment du punch.

Certes, les pépites de poulet ne sont pas le meilleur récipient pour consommer une telle vinaigrette haut de gamme. Là encore, la même chose peut être dite pour la plupart des produits de cette liste. Et comme vous le savez sûrement maintenant, cela ne m’a jamais arrêté auparavant. Pourtant, je me demande comment je le classerais en fonction du bon sandwich comme base.

5 et 6. Moutarde au miel / Moutarde brune épicée de Sir Kensington

Il est difficile de dire à quel point je les juge justes étant donné que mes bouteilles de Sir Kensington ont survécu à leur conception d’emballage. Même ainsi, j’ai un faible pour mon gentleman portant un monocle ici. Bien qu’il soit un peu trop liquide, mais vous pouvez le craquer jusqu’à des mois de négligence.

J’ai combiné ces deux entrées car, honnêtement, j’ai oublié de prendre des notes sur la tartinade à la moutarde au miel. Le brun épicé, quant à lui, a exactement le goût que vous attendez. Comme si ce serait mieux sur un bretzel doux. Comme Victoria l’a dit à propos de celui-ci, “ça ira.” On peut supposer que la même chose peut être dite pour la version miel SK.

7. Edmond Fallot Pinot Noir moutarde de Dijon

Maintenant, je vais commencer par dire que mon partenaire a dit que c’était l’un de ses favoris, il est donc possible que mes papilles gustatives n’aient pas encore évolué au point d’apprécier cette variante particulière de dijon. Il y a de fortes chances que ce soit trop bougie pour ma collation de trempage de choix également.

La moutarde dijon Emdon Fallot Pinot Noir est susceptible de provoquer des frottements dans un foyer aux palais divers. Et quand je dis que c’est visuellement désagréable, permettez-moi d’être clair: cela ressemble à du doo-doo. Ne soyez pas alarmé par son aspect boueux, cependant, car on me dit qu’il a “un goût de raisin”. Même si, pour moi, ça a un goût de vin bon marché.

8. Moutarde jaune classique française

Remarque à vous-même: secouez avant de presser. Sinon, préparez-vous à une douche dorée digne d’un président. Même si vous parvenez à contrôler votre trajectoire, la moutarde jaune classique française ressemble à une diarrhée au fond d’un bassin lorsque le vinaigre se détache du reste de ses ingrédients.

Dans l’ensemble, sa consistance diluée et édulcorée le retient d’être autre chose que des plats de hot-dogs approximatifs. Mélangez-le avec un peu de miel et un peu de mayonnaise, cependant, et vous vous faites plaisir.

9. Vinaigrette à la moutarde au miel

Je pense que celui-ci venait de Gristedes, mon épicerie la moins préférée dans tout New York. Si le reste de sa sélection de produits est une indication, cette moutarde au miel était probablement trop chère, et c’était vraiment dégoûtant à mettre dans ma bouche. Au moment où j’ai pressé la bouteille sur ma pépite, elle a éjaculé prématurément un volume nauséabond de liquide. (Je suppose que le vinaigre.)

En fin de compte, je pense que je préfère manger ma pépite nature plutôt que de passer par la peine de manger ce qui ne peut être décrit que comme de la moutarde désespérée. Peut-être qu’au lieu de Best Yet, ils auraient dû l’appeler Pire encore. Possédé.

10. Moutarde moulue w / Mayo

Lorsque Tercius a suggéré d’inclure de la poudre de moutarde dans ce morceau, je dois admettre que je ne savais pas comment l’appliquer sur une pépite de poulet. Mais bon sang, j’allais essayer. Après avoir appris que faire ma propre moutarde prendrait plus de 20 minutes, j’ai pris le moyen facile de sortir et de mélanger la moutarde moulue avec de la mayonnaise.

Et qui aurait deviné? Ça craignait! Deux leçons apprises de ceci: 1) moins c’est plus quand il s’agit de mélanges de condiments de moutarde en poudre et 2) moutarde moulue + mayo n’est pas le combo gagnant que j’espérais. Sérieusement, n’essayez pas cela à la maison, sauf si vous êtes prêt à consacrer du temps et des efforts pour suivre une recette.

.