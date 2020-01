Les 10 participants les plus étranges du Royal Rumble dans l’histoire PPV de la WWE

Dimanche 26 janvier, le Royal Rumble est en route pour le WWE Network, la façon annuelle dont la promotion de lutte débute sa nouvelle année. Ce spectacle se déroule chaque mois de janvier depuis plus de 30 ans, ce qui est tout un exploit dans le monde de la lutte moderne. Le spectacle de cette année arrive au Minute Maid Park à Houston, au Texas.

L’attraction principale est le match titulaire, où 30 superstars se éliminent dans une bataille royale exagérée. Cependant, ces entrants viennent sur le ring, un par un, ce qui permet au public de gagner une quantité monumentale d’espoir, mais de l’avoir anéanti lorsque leur lutteur préféré ne vient pas sur le ring pour participer au concours Rumble.

Cependant, le Rumble peut également réintroduire certains lutteurs préférés des fans et faire participer des célébrités à l’événement. Parfois, il y a même des gens qui se grattent la tête qui entrent dans le ring. Tout cela fait partie du plaisir. Nous jetons un coup d’œil à toute l’histoire de l’événement de première mondiale de la WWE pour découvrir qui sont les participants les plus étranges, qui comprend des hôtes de jeu télévisé, des personnages parodiques et bien trop de coach. Et les voici par ordre chronologique.

Si les vidéos vous intéressent davantage, consultez la version vidéo ici.