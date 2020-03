Les 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués expliqués – HITC

Sony Interactive Entertainment

La déclaration de Sony sur la PS5 et sa compatibilité descendante avec les 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués a naturellement confondu de nombreux fans.

Hier, Sony a effectué sa présentation en profondeur sur PS5 et toutes les discussions sur son SSD ont donné lieu à des débats en ligne sur la question de savoir si la console est plus puissante que la Xbox Series X. Cependant, bien que de nombreuses personnes se disputent en ligne sur le pouvoir, il y a aussi Les fans de Sony qui sont confus et ennuyés par la déclaration sur sa rétrocompatibilité et l’implication que cela ne fonctionne que pour les 100 meilleurs jeux PlayStation 4 les plus joués.

Hier, la présentation de Sony pour la PS5 en a beaucoup parlé, ce qui a énervé de nombreux fans naturellement impatients. Ce n’était pas la faute de Sony, mais de nombreux joueurs s’attendaient enfin à voir à quoi ressemble la PS5, car nous savons depuis décembre 2019 que la Xbox Series X de Microsoft est une belle console qui ressemble à un PC.

Pourtant, alors que l’absence physique de la PS5 était décevante pour ceux qui espéraient la voir, un autre point de discorde en ligne est la vague déclaration de Sony sur la compatibilité descendante de la console et comment elle fonctionnera avec les 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués au lancement.

Compatibilité descendante PS5: Quels sont les 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués?

Sony n’a pas partagé la liste des 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués malgré son annonce hier sur la rétrocompatibilité de la PS5.

Cela a frustré les fans, car cela signifie que les gens devinent surtout quand il s’agit des 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués.

Il y a une liste obsolète sur Reddit qui compte les 100 jeux les plus populaires par nombre de joueurs, mais les critères de Sony sont plutôt purement basés sur le temps de jeu.

“Nous avons récemment examiné les 100 meilleurs titres PlayStation 4 classés par temps de jeu, et nous nous attendons à ce qu’ils soient presque tous jouables au lancement sur PlayStation 5”, a déclaré Mark Cerny hier lors de la présentation du disque profond (via Verge). .

La spécification «presque tous» a inquiété les fans en raison de sa vague délibérée, mais certains craignent également que la PS5 ne soit rétrocompatible qu’avec ces jeux supposés les plus joués.

Heureusement, Sony a publié la déclaration ci-dessous sur son blog PlayStation qui indique qu’il y aura plus que les 100 jeux qui seront finalement rétrocompatibles:

“Enfin, nous sommes ravis de confirmer que les fonctionnalités de rétrocompatibilité fonctionnent bien. Nous avons récemment examiné les 100 meilleurs titres PS4 classés par temps de jeu, et nous nous attendons à ce qu’ils soient presque tous jouables au lancement sur PS5.

Avec plus de 4000 jeux publiés sur PS4, nous continuerons le processus de test et étendrons la couverture de la compatibilité descendante au fil du temps. »

La PS5 est-elle rétrocompatible avec les jeux PS3 et PS2?

Non, la PS5 n’est pas rétrocompatible avec les jeux PS3 et PS2.

La PS5 n’est confirmée que rétrocompatible avec la PS4 et «presque» tous ses 100 meilleurs jeux les plus joués, ce qui signifie que les fans de PS3 et PS2 sont sans aucun doute déçus.

Il y avait un bruit que la PS5 serait rétrocompatible avec chacun de ses anciens systèmes, mais c’était toujours un scénario très improbable.

