Les 11 meilleurs films et émissions de science-fiction et fantastiques de 2019

Les genres de science-fiction et fantastique n'ont jamais été aussi populaires qu'ils ne le sont actuellement. Le retour de Star Wars sur grand écran et l'immense popularité de Game of Thrones au cours de la dernière décennie ont montré qu'il existe une demande apparemment insatiable de spectacles et de films impliquant des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, des robots, des dragons et de la magie. Et avec la révolution du streaming augmentant la concurrence entre les studios, les entreprises et les plateformes, nous pouvons nous attendre encore plus dans les années à venir.

Les 12 derniers mois ont livré quelques exemples remarquables des deux genres. Il y a eu des déceptions – ironiquement, le dernier film de Star Wars et la dernière saison des fans de Game of Thrones plus que jamais auparavant. Mais loin de ces géants de la franchise, le monde du fantastique n'a jamais été aussi sain.

Netflix a livré une science-fiction vraiment originale avec des émissions telles que The OA et Russian Doll, Stranger Things a continué de gagner des millions de téléspectateurs et The Handmaid's Tale a livré une misère dystopique plus exceptionnelle. Il y a également eu de plus petites sorties fascinantes, et la série Fast & Furious a même plongé ses orteils dans le monde de la science-fiction. Voici donc les meilleurs émissions et films de science-fiction et de fantasy de 2019 – et une fois que vous les avez lus, consultez les guides de GameSpot pour les films et émissions les plus attendus de 2020 …