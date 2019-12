Les 11 meilleurs gadgets de 2019 pour vous exciter à propos de 2020

Photo: GizmodoAnnée en revueAnnée en revueNous regardons en arrière les meilleurs, les pires et les moments les plus importants de l'année, et nous nous réjouissons de l'année prochaine.

Nous sommes dans un endroit assez stable en ce qui concerne les gadgets. Pour la plupart, nous sommes actuellement coincés dans un cycle d'itérations continues et minutieuses à la même technologie et il est difficile de s'enthousiasmer à ce sujet. Mais les gadgets ci-dessous ne sont pas seulement devenus nos favoris, ils ont également fait du bon travail pour nous mettre en avant pour ce qui nous attend. Bien sûr, il y a eu des catastrophes cette année – l'un des produits de cette liste a même commencé comme tel! Cela dit, ce sont quelques-uns des meilleurs gadgets de 2019. Vous pourriez être en désaccord, mais vous auriez tort.

Apple MacBook Pro 16 pouces

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

C'est ce que Apple aurait dû faire pendant des années. Apple est l'une des entreprises les plus riches du monde, mais ses ordinateurs portables ont récemment été des cauchemars minimalistes mieux adaptés aux musées d'art qu'aux bureaux. Le MacBook Pro 16 parvient à capturer une grande partie de l'esthétique tout en étant un très bon ordinateur portable que vous voudrez peut-être utiliser régulièrement. Mais au-delà d'être un excellent ordinateur portable Apple, c'est aussi juste un excellent ordinateur portable. Les touches sont charmantes, le moniteur magnifique, le chargeur svelte malgré sa puissance, et le processeur et le GPU sont rapides comme l'enfer. Le prix est élevé, mais nous avons tous entravé la taxe Apple pour bien pire. – Alex Cranz

The North Face Futurelight

Au CES 2019, The North Face a révélé ce qui semblait être un produit impossible. Un tissu imperméable qui repousse les éléments tels que la pluie, la neige et le café renversé, tout en permettant à l'air chaud de s'échapper dans l'autre sens afin que rester au sec en cas de tempête ne signifie pas que vous finissiez de toute façon trempé de sueur. La société a développé un nouveau procédé de fabrication appelé nanofilage qui tisse des fibres microscopiques en une structure de vie Web complexe qui peut être superposée à d'autres tissus pour créer des vêtements imperméables adaptés à tous les climats. Contrairement aux imperméables traditionnels qui donnent l'impression de porter un sac en plastique, les vestes fabriquées avec Futurelight sont en fait remarquablement confortables et vous gardent vraiment au sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais avec des étiquettes de prix à partir de 500 $, vous voudrez peut-être attendre quelques années pour que le prix baisse. – Andrew Liszewski

Samsung Galaxy Fold

Après avoir démarré avec un peu plus qu'un morceau de ferraille glorifié, le Galaxy Fold a montré le potentiel des téléphones pliables et pourquoi vous pourriez en vouloir un. Eh bien, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir, lorsque la technologie d'écran flexible deviendra un peu plus abordable. Mis à part la fragilité, l'écran extensible du Galaxy Fold peut remplacer tout un sac de gadgets, des objets à usage unique comme les liseuses aux gadgets plus grands comme les tablettes et plus encore. Et parce que son prix de 2 000 $ choque souvent les gens dans l'incrédulité, il est facile d'oublier que le Fold est une bête de téléphone avec un deuxième écran de 4,6 pouces à l'extérieur, un total de six caméras et un énorme 512 Go de stockage embarqué – tous dont vient en standard. Oui, c'est cher et pas super durable, mais pour les utilisateurs expérimentés et les amateurs de téléphone, après avoir utilisé un Galaxy Fold, les téléphones «normaux» ne suffisent plus. – Sam Rutherford

Fossil Hybrid HR

Les montres intelligentes deviennent de plus en plus avancées chaque année, mais il y a encore beaucoup de gens qui préfèrent un portable plus simple. Pour ces gens, Fossil Hybrid HR est probablement la montre intelligente hybride la plus excitante depuis des années. Il rappelle le Pebble grâce à son écran à encre électronique discret mais élégant, et contrairement aux hybrides plus anciens, il propose une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et deux semaines d'autonomie. Bien sûr, il n'y a pas de fonctionnalités très avancées, mais vous recevez très bien toutes vos notifications. Son prix de 195 $ est assez bon pour tout ce qu'il fait et une bonne affaire par rapport aux montres intelligentes plus chics. – Victoria Song

Intel Ice Lake

Après une demi-décennie, le grand pas d'Intel vers le processus 10 nm est intervenu cette année. Ce qui a été surprenant à propos de Ice Lake, c'est à quel point c'est bon. Lorsque vous devez attendre aussi longtemps que nous l'avons tous fait pour la nouvelle génération de processeurs Intel, vous vous attendez à un clunker complet. Mais alors que l'offre du produit a été moins que stellaire, le processeur actuel suggère qu'Intel sait faire plus que faire une mise à jour de vitesse itérative minute. Non seulement il est rapide et extrêmement économe en énergie, Ice Lake possède des capacités GPU aussi robustes que celles que vous trouverez chez ses concurrents. – Alex Cranz

Philips Hue Lights avec Bluetooth

Philips Hue fabrique certaines des meilleures lumières intelligentes, mais le démarrage peut être un peu pénible, surtout si vous ne souhaitez pas configurer un concentrateur dédié. Heureusement, les nouvelles ampoules Hue de Philips avec Bluetooth facilitent le test des lumières intelligentes, vous permettant de connecter jusqu'à 10 lumières Hue via Bluetooth à un seul appareil mobile. Cela permet de choisir facilement les pièces ou les luminaires que vous souhaitez mettre à niveau sans investir dans du matériel inutile, et vous avez toujours accès à la plupart des mêmes commandes de couleur et routines intelligentes que vous obtenez sur les lumières Hue régulières. Et vous êtes d'accord sur toute la ligne, car chaque ampoule Bluetooth Hue prend également en charge ZigBee. Tout ce que vous avez à faire est d'acheter un pont Hue et vous pouvez facilement passer à un système Hue complet. – Sam Rutherford

Analog Mega SG

La Super Nintendo Classic Edition miniaturisée permettait de profiter facilement des jeux rétro Nintendo 16 bits sur un téléviseur moderne, mais le matériel similaire publié pour les fans de Sega Genesis était toujours bogué, décalé et totalement décevant. Le Mega Sg d'Analogue a changé tout cela. Au lieu d'une émulation logicielle insuffisante, il fonctionnait sur une puce FPGA conçue sur mesure lui permettant de jouer parfaitement les cartouches Sega Genesis et Sega Master System classiques, et avec un meilleur son que même le matériel original de Sega pouvait fournir. En partenariat avec des contrôleurs sans fil personnalisés sur le thème Sega de 8BitDo, il n'y a vraiment aucune raison de déterrer votre ancienne Genesis du sous-sol de vos parents. – Andrew Liszewski

Nintendo Switch Lite

Photo: Alex Cranz (Gizmodo)

Le Switch est un matériel exceptionnel, mais le Switch Lite ressemble à un idéal platonicien. Le flex et la fragilité frustrants du Switch ont été échangés contre un produit robuste destiné presque exclusivement au voyage, avec des boutons accrocheurs, un écran plus petit mais plus net et une autonomie de batterie solide. Chaque fois que j'atteins un commutateur, je me retrouve à atteindre le Lite. Bien sûr, il ne peut pas faire tout ce que le Switch peut faire, mais il peut jouer aux jeux auxquels je veux jouer et il prend moins de place dans mon sac et moins de poids dans mes mains. Cela donne enfin à la plate-forme Switch l'impression d'être le successeur de la 3DS que nous attendions. – Alex Cranz

Google Pixel 3a

Pour tous ceux qui disent qu'ils veulent juste un téléphone rapide, doté d'un bon appareil photo et qui ne fera pas sauter la banque, le Pixel 3a est exactement ce dont vous avez besoin. À l'extérieur, le Pixel 3a reste simple avec un corps en plastique (et une prise casque), tandis qu'à l'avant, vous obtenez un écran OLED vibrant, quelque chose que vous ne voyez pas normalement sur un combiné à 400 $. Mais la vraie magie du Pixel 3a est de pouvoir capturer les mêmes photos HDR que les Pixels phares de Google, donc il n'y a pas de compromis en termes de qualité d'image. Et avec Android 10 et l'expérience complète du logiciel Pixel à l'intérieur, le Pixel 3a a pratiquement tout ce que vous pourriez souhaiter d'un smartphone de milieu de gamme. – Sam Rutherford

Apple Airpods Pro

Il n'y a rien de nécessairement «pro» dans l'Apple Airpods Pro. Ce ne sont que de très bons écouteurs qui améliorent tous nos problèmes avec les originaux. L'ajustement est amélioré (pas beaucoup), tout comme la durée de vie de la batterie (encore une fois pas beaucoup), et bien que la suppression active du bruit ne rivalisera jamais avec les canettes supra-auriculaires Bose ou Sony, elle est certainement la bienvenue dans un petit ensemble de têtes avec peu suppression passive du bruit. Ce qui transforme vraiment les Pros d'une mise à niveau agréable mais coûteuse en quelque chose de vraiment génial, c'est la qualité sonore. Comparés aux AirPod et à de nombreux autres casques sans fil, les AirPod Pros sont exceptionnels. – Alex Cranz

DJI Osmo Mobile 3

Pouvoir capturer de superbes vidéos 4K sur un appareil qui se glisse dans une poche vous fait vous demander comment les gens des années 80 ont survécu en transportant des caméscopes perchés aux épaules. Ces reliques offraient cependant un avantage par rapport aux smartphones modernes: elles étaient très faciles à maintenir stables et à capturer des vidéos fluides. L'Osmo Mobile 3, la troisième version du stabilisateur de smartphone de l'entreprise, fait des merveilles pour améliorer les vidéos filmées avec un appareil mobile. À 120 $, c'est la version la moins chère à ce jour, et lorsqu'elle est associée à l'application de caméra de DJI, vous pouvez même filmer tout en courant dans la rue sans faire vomir votre public lors d'une projection test. Il se plie également intelligemment, petit et grand, vous voudrez donc le ranger pour votre prochain voyage touristique. – Andrew Liszewski

