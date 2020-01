Les 11 moments les plus bizarres de Star Trek: la prochaine génération

La frontière finale était remplie de bizarreries.

Star Trek: la prochaine génération, comme toutes les émissions de télévision de Star Trek, est sanctifiée par le passage du temps. Il n’y a pas 178 épisodes TNG; le volume et la cohérence relative signifient que les grands épisodes montent au premier plan de nos souvenirs, et les autres se confondent comme un Trek solide.

Il est également utile que Star Trek: The Next Generation soit une émission axée sur les personnages plutôt que sur une intrigue. Les gens ont peut-être écouté la science-fiction, mais ils sont restés pour les personnages – l’équipage supérieur qui comprenait des personnages emblématiques et sympathiques comme Data, Worf, et bien sûr, le capitaine Jean-Luc Picard. Les personnages rachètent même les pires épisodes; nous ne nous souvenons peut-être pas des détails d’une autre race extraterrestre hostile qui a tenté de prendre le contrôle du navire, mais nous avons toujours été rassurés que Picard les combattrait, probablement en utilisant ses mots au lieu d’une torpille à photons.

Les moments les plus discordants de la série sont ceux où les principaux acteurs se comportent de manière extravagante. Beaucoup de ces moments sont de la première saison, lorsque le spectacle a trouvé son assise. D’autres étaient le résultat d’une comédie ratée ou de locaux abandonnés.

Alors que nous nous préparons pour Star Trek: Picard, qui fera ses débuts sur CBS All Access le 23 janvier 2020, nous revenons sur l’illustre carrière du bon capitaine. Voici les 10 moments les plus bizarres de Star Trek: The Next Generation. Et si vous avez aimé cette galerie, découvrez nos galeries sur les plus grands épisodes TNG Picard, les moments Picard les plus badass, et tout ce que vous devez savoir sur le Borg.

