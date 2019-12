Les 12 meilleurs films et émissions d'horreur de 2019

La meilleure horreur de l'année comprenait une terreur psychologique qui serrait les dents et une comédie noire hilarante.

Ne vous inquiétez pas, démons d'horreur, nous ne vous avons pas oublié cette année. En fait, l'horreur a eu l'une des plus fortes émissions de tout genre en 2019, et nous avons 12 sélections de presque tous les sous-genres pour le prouver, des comédies noires hilarantes comme What We Do In The Shadows à la terreur psychologique viscérale de Midsommar et tout entre.

Et pendant que vous rassemblez vos nerfs pour plonger dans certains des plus grands combats de l'année, n'oubliez pas de consulter nos films, émissions de télévision et anime préférés pendant que nous terminons notre couverture de fin d'année.

Vous ne voyez pas votre film d'horreur ou émission préféré dans la liste ci-dessous? Faites-nous savoir dans les commentaires quels étaient vos premiers choix!

1. Midsommar

Ari Aster avait beaucoup à faire pour suivre son premier long métrage, Hereditary, qui a réussi à être l'un des films les plus horribles de 2018, mais Midsommar a réussi à le réussir. Avec une performance époustouflante et déchirante de Florence Pugh, Midsommar a mis l'aiguille entre le drame et l'horreur d'une manière qui nous a ravis et terrifiés, et tout cela a abouti à l'une des fins les plus absurdement satisfaisantes (et brutales) de l'année. Nous avons hâte de voir ce que Aster a dans la manche. – Meg Downey

2. Nous

Le suivi de Jordan Peele à Get Out a été un départ, car Us a livré des craintes très réelles et très irréelles au cours du film. La première moitié du film tournait autour d'une famille terrorisée par une famille en combinaison rouge qui leur ressemblait alors qu'ils couraient dans leur maison pour éviter d'être abattus. De là, le film a introduit un monde souterrain où les sosies vivent à mesure qu'ils remontent à la surface et commettent des crimes odieux contre l'humanité. La combinaison d'un film d'invasion de domicile et de la construction du monde à partir du monde des captifs est un mélange intéressant, mais cela fonctionne exceptionnellement bien, car le public n'a aucune idée de la direction du film. La voix de Peele introduit une toute nouvelle ère d'horreur, et nous avons hâte de voir où sa vision nous mènera ensuite. – Mat Elfring

3. Le phare

Le premier film de Robert Egger, The Witch, était l'un des films d'horreur les plus acclamés de 2017, et avec The Lighthouse, il est allé plus loin dans les royaumes de la folie sombre et étrange de la période. Tourné en noir et blanc avec des lentilles vintage pour évoquer vraiment l'époque, il mettait en vedette Willem Dafoe et Robert Pattinson comme deux femmes de ménage de phares du 19e siècle qui se retrouvent devenir follement folles au cours d'un long hiver. Tour à tour effrayante, bizarre, hilarante, choquante et étrangement émouvante, l'atmosphère puissante et les performances incroyables de ses deux pistes rendent le visionnement absolument compulsif. – Dan Auty

4. Happy Death Day 2U

Happy Death Day était l'une des comédies d'horreur les plus intelligentes et les plus drôles à venir depuis un certain temps, et tout le mérite aux créateurs de la suite de ne pas avoir simplement répété la formule. Alors que Happy Death Day 2U est toujours fondamentalement une version d'horreur de Groundhog Day, c'est en fait autant un film de science-fiction qu'un film de slasher, car la étudiante Tree et ses amis tentent de savoir pourquoi ils ont été renvoyés dans la boucle qui voit un tueur les retirer chaque jour. Jessica Rothe donne une autre performance de plomb incroyablement engageante, et le film trouve du temps pour des moments véritablement émotionnels parmi tout le chaos qui saute dans le temps. – Dan Auty

5. Docteur Sleep

L'adaptation de la suite de Stephen King à The Shining en tant que film présente toutes sortes de défis intéressants et compliqués, et Mike Flanagan était heureux de relever le défi. Ce qui aurait pu facilement être un accident de voiture d'idées contradictoires sur le «canon» entre Kubrick et King s'est avéré être la lettre d'amour parfaite aux deux incarnations de l'histoire. Docteur Sleep était un regard passionnant et étonnamment réconfortant sur les séquelles d'un traumatisme, le processus de guérison et l'héritage d'une des histoires d'horreur les plus célèbres de notre époque. – Meg Downey

6. One Cut of the Dead

Juste au moment où vous pensiez que les films et les émissions de télévision sur les zombies manquaient d'idées, One Cut of the Dead arrive. Ce succès japonais adopte une approche inventive du genre et se présente comme l'un des exemples les plus drôles, les plus intelligents et les plus agréables depuis des années. C'est l'un de ces films qui doit être vu avec peu de connaissances préalables; Il suffit de dire que ce que vous pensez regarder dans les 30 premières minutes – un film d'horreur en une prise sur un groupe de cinéastes attaqués par des zombies – se révèle bientôt être autre chose. Il y a de merveilleuses performances tout au long et un niveau de joie contagieuse en regardant le scénario se dérouler si habilement. Il est maintenant disponible sur le service de streaming d'horreur Shudder et est fortement recommandé. – Dan Auty

7. Annabelle rentre à la maison

L'univers Conjuring est sans aucun doute l'une des franchises les plus cohérentes de l'histoire du film d'horreur, et la dernière entrée, Annabelle Comes Home, ne rompt pas cette tendance. Le troisième spin-off d'Annabelle a lieu quelque part dans la plus grande chronologie de Conjuring, et exactement où n'a pas vraiment d'importance – vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup sur les Warrens pour apprécier cette maison hantée pleine de babioles effrayantes qui terrorisent une jeune fille et ses baby-sitters. ACH est fiable et effrayant, débordant d'une atmosphère tendue et de peur de sauts discordants, avec d'excellentes performances de sa petite distribution et plusieurs ajouts intrigants à la tradition de Conjuring. Pour ceux qui aiment ces films, Annabelle revient à la maison est encore un autre festival de peur prévisible amusant et jetant du pop-corn. – Mike Rougeau

8. Prêt ou pas

Ready or Not n'est pas un film d'horreur simple, mais il contient tous les tropes que vous verriez dans un film de ce genre. Le film suit une femme qui se marie dans une famille riche et doit jouer à cache-cache le soir de leur mariage. Cependant, c'est une version mortelle du jeu, où la famille essaie de tuer la mariée. Là où Ready or Not brille, c'est dans le fait qu'il s'éloigne de l'horreur traditionnelle en mélangeant les choses: le héros de l'histoire a une colonne vertébrale, les méchants peuvent parfois être des imbéciles, et la fin sort complètement du champ gauche. Bien qu'il y ait une inclinaison comique dans le film, cela ne laisse pas l'humour éclipser l'histoire, qui est finalement très intense. Ready or Not est un film étrange et sauvage qui finit par être très amusant, et nous pourrions tous utiliser un peu de plaisir dans nos vies. – Mat Elfring

9. Creepshow

Les émissions de télévision d'horreur ont récemment tourné autour des séries d'anthologie. Avec des émissions comme Channel Zero, American Horror Story et Castle Rock, les fans trouvent que les histoires autonomes dans une saison sont les plus attrayantes. Cependant, le service de streaming Shudder a fait quelque chose de différent cette année avec sa série Creepshow. Chaque épisode se compose de deux histoires de deux réalisateurs différents offrant une variété d'histoires et d'éléments d'horreur. En raison des diverses voix prêtées à chaque épisode et histoire, il y a quelque chose pour tous les fans d'horreur sur Creepshow. Des histoires gore aux monstres terrifiants en passant par les peurs atmosphériques, il n'y a rien de plus dynamique dans l'horreur que Creepshow, et nous ne pourrions pas être plus excités pour la saison 2. – Mat Elfring

10. Les morts ne meurent pas

The Dead Don't Die n'est pas tant un film d'horreur effrayant que de s'asseoir et de s'émerveiller. Ce réalisateur Jim Jarmusch (Broken Flowers, Stranger Than Paradise) a écrit et réalisé un film de zombies est une pensée sauvage. Le fait qu'il ait choisi Bill Murray, Adam Driver et Tilda Swinton comme acteurs principaux est magique. Ce film est tout simplement un regard banal mais très drôle sur les zombies envahissant une petite ville. Ce n'est pas grand sur les peurs de saut et le gore est assez minime. Cependant, ce que fait ce film, c'est prendre le genre de l'horreur et le tourner la tête, au lieu de présenter une comédie indépendante excentrique sur un fond d'horreur. C'est amusant, pas du tout ce que vous attendez, et c'est étrangement satisfaisant à regarder. – Chris Hayner

11. Ce que nous faisons dans l'ombre

Est-ce de l'horreur? Est-ce une comédie? Est-ce les deux? What We Do in the Shadows est l'une des émissions les plus drôles à la télévision. Et même si cela peut devenir assez effrayant, c'est un spectacle à son meilleur quand il déconstruit les conventions d'horreur et l'idée même de vampires – ce qui se fait parfaitement. De plus, toute émission qui peut réussir à mettre Tilda Swinton, Evan Rachel Wood, Danny Trejo, Paul Reubens, Kristen Schaal et Dave Bautista dans un seul épisode de la télévision mérite d'être célébrée.

Il s'agit d'un spectacle rare qui – sur le papier – semblait être un pari risqué. Le film original What We Do in the Shadows est très apprécié et la création d'une sorte de suite pour la télévision par câble aurait pu mal tourner. Au lieu de cela, il est devenu l'une des comédies les plus attachantes de la télévision qui joue également beaucoup dans l'espace d'horreur. – Chris E. Hayner

12. Castle Rock

Contrairement à la plupart des adaptations de Stephen King, Castle Rock ne se contente pas de prendre un de ses romans et de le tirer sur un support différent. Au lieu de cela, la série remixe différents lieux, idées, intrigues et personnages en quelque chose de nouveau – une sorte d'univers alternatif reprenant des éléments bien connus de King. La première saison de Castle Rock a eu un peu de mal sous le poids de ses références, mais la deuxième saison est revenue à la même idée avec une vigueur renouvelée, grâce en grande partie à un virage phénoménal de la part de Lizzy Caplan.

Caplan prend le rôle d'Annie Wilkes, le rôle originaire de Kathy Bates dans Misery, mais donne au superfan du roman d'amour meurtrier une nouvelle tournure dans la ville voisine de Castle Rock, Salem's Lot. Se concentrer sur Annie et sa fille crée une excellente nouvelle interprétation d'un personnage célèbre, et Castle Rock ajoute beaucoup au mélange avec une intrigue secondaire sur la politique locale de Salem's Lot. Cette saison de Castle Rock ne fait pas seulement référence à des idées bien connues des livres de King, comme une ville prise par des vampires et une infirmière obsédée par les écrivains qui perdent la tête – elle associe ces éléments pour créer quelque chose de surprenant, de nouveau et d'effrayant . La deuxième saison de Castle Rock voit le spectacle d'anthologie de Stephen King enfin atteindre ses objectifs, grâce à un grand casting et une multitude de rebondissements intelligents sur les histoires de King. – Phil Hornshaw