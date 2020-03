Les 12 meilleurs jeux pour Xbox One

Illustration de Sam Woolley

Vous vous rendez au magasin pour obtenir une Xbox One dès maintenant et vous devez savoir quels jeux vous procurer. Ou vous êtes au travail ou à l’école, rêvant de ce que vous voulez jouer ensuite. Ou peut-être que vous vous préparez pour une bataille dans la guerre des consoles, que vous vous attelez à votre armure et que vous essayez de vous rappeler quels jeux vous aideront le mieux à plaider en faveur de la nouvelle console de Microsoft. Nous sommes là pour vous aider.

Ces jours-ci, il y a plus de bons jeux Xbox One que jamais, avec de nouveaux prétendants qui arrivent tout le temps. Dans la liste ci-dessous, nous avons répertorié les 12 jeux que nous recommandons pour la machine de Microsoft. Nous continuerons, bien sûr, de mettre à jour la liste régulièrement à mesure que de nouveaux jeux seront publiés sur Xbox One.

Mais d’abord, nous devons parler de quelque chose.

Xbox Game Pass

Microsoft est unique parmi ses pairs de console en ce qu’il vous permet de jouer sur sa plate-forme via un service d’abonnement robuste au lieu d’avoir à acheter chaque jeu individuellement. Pour 10 $ par mois, vous pouvez rejoindre Xbox Game Pass. Tous les jeux propriétaires rejoignent le service dès leur premier jour de sortie, et de nombreux jeux majeurs d’autres éditeurs de logiciels s’y retrouvent également. Si vous venez d’acheter une Xbox, vous devriez vraiment y penser. Sur les 12 jeux de cette liste, six d’entre eux étaient disponibles sur Game Pass au 30/03/2020.

Capture d’écran: Rockstar Games (Microsoft Store)

Red Dead Redemption 2

De la pointe à la queue, Red Dead Redemption 2 est un downer profond et glorieux. C’est le rare jeu vidéo à succès qui cherche à déplacer les joueurs non pas grâce à un gameplay stimulant et à des héroïques jubilatoires, mais en les forçant sans relâche à affronter la décadence et le désespoir. Il n’a pas de héros, seulement des hommes et des femmes imparfaits qui se battent violemment pour survivre dans un monde qui semble destiné à les détruire. C’est à la fois un aperçu exaltant de l’avenir du divertissement et un porte-flambeau têtu pour une conception de jeu vidéo à l’ancienne. C’est beaucoup, et aussi, c’est un tout, beaucoup.

Un bon match pour: Cowboys, connaisseurs du monde ouvert, mordus d’histoire, joueurs de jeu perdus attirés par un jeu dont l’atmosphère imite de manière frappante de nombreux chefs-d’œuvre du film et de la littérature.

Pas un bon match pour: Ceux qui sont opposés aux mondes ouverts, parce que c’est certainement le plus ouvert de tous les mondes ouverts possibles. De plus, Sonic the Hedgehogfans n’a pas besoin de s’appliquer (la vitesse de marche de votre cowpoke est exactement le contraire de la vitesse).

Lis notre revue.

Regarder en action.

Étude nos conseils pour jouer au jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: Moon Studios (Microsoft Store)

Ori et la volonté des mèches

Ori and the Blind Forest était un jeu de plateforme stellaire, mais il n’était pas exactement accessible. Les niveaux difficiles ont été rendus encore plus difficiles par un système de sauvegarde punitif: vous devez dépenser de l’énergie durement gagnée pour créer des points de contrôle. L’excellent suivi de cette année, Ori et la volonté des feux follets, supprime tout cela au profit d’une expérience plus rationalisée. Cela vous fera encore passer à travers la sonnerie, mais vous ne vous retrouverez pas à rechaper le même terrain encore et encore – il y a un système de sauvegarde automatique pardonnant dans celui-ci. Et ce n’est pas la seule modernisation: il y a aussi une zone centrale, un véritable arsenal et toute une série de créatures forestières magiques. Mieux encore, la bande sonore vaut la peine d’être jouée en répétition, et n’importe quelle image du jeu appartient à un musée.

Un bon match pour: Les gens qui aiment Metroidvanias, les jeux de plateforme difficiles ou les films de Studio Ghibli

Pas un bon match pour: Quiconque est hors de Kleenex (ce jeu est un larmoyant)

Lis notre revue.

Étude nos conseils pour jouer au jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: I / O Interactive (Microsoft Store)

Hitman 2

Hitman 2 suit la même structure de base que Hitman de 2016 et contient en fait le jeu original avec quelques mises à jour graphiques et de gameplay. L’agent tueur cloné 47 jet-sets à des endroits dans le monde entier sur la trace d’une silhouette sombre et puissante, assassinant d’autres personnages puissants et ténébreux en cours de route. L’intrigue est tentaculaire et peut être difficile à suivre, mais ce n’est qu’un cadre de base pour les éléments essentiels du jeu: se faufiler à la troisième personne, jouer à l’habillage et assassiner des gens. Les niveaux sont énormes et variés, et même un voyage rapide à travers eux révèle presque trop de façons de sortir vos cibles. Hitman 2 se sent mieux lorsque vous utilisez les routines et les passions des gens contre eux parce que vous avez été assez patient pour les apprendre. Hitman 2 offre aux joueurs plus d’opportunités de faire cela que jamais; c’est un jeu plus ambitieux que le précédent Hitman, tout en restant fidèle à l’essentiel meurtrier de la série.

Un bon match pour: Les fans de la série, les gens qui aiment le gameplay furtif méthodique, tous ceux qui souhaitent pouvoir se sentir bien dans n’importe quelle paire de pantalons.

Pas un bon match pour: Les impatients, les joueurs qui veulent de l’action – l’agent 47 ne peut pas durer longtemps dans un échange de tirs, et éviter les conflits est généralement votre meilleur pari.

Lis notre revue.

Regarder en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: Platinum Games (Microsoft Store)

Nier: Automates

Nier: Les automates vous surprendront probablement. Il commence comme un jeu d’action rapide dans la veine de Bayonetta ou Devil May Cry, racontant une histoire de robots chauds explorant une future terre ravagée. Et jusqu’à la première fois que les crédits roulent, c’est ce qu’il reste. Continuez à jouer, cependant, et Nier commencera à s’ouvrir et à se transformer. Il déplace les points de vue et se tord à l’intérieur de lui-même, se déployant finalement dans une spirale de révélations qui se poursuivent jusqu’à la grande finale. Oui, vous devez «terminer» Nier: Automata cinq fois pour obtenir l’histoire complète. Mais comme le reste de ce jeu fantastique, cela ne signifie pas ce que vous pensez que cela signifie.

Un bon match pour: Les fans de mindfucks narratifs comme les premiers jeux Nier ou Metal Gear Solid; les gens à la recherche de quelque chose d’ambitieux et sans vergogne bizarre.

Pas un bon match pour: Les gens qui aiment leurs histoires de jeu simples, tous ceux qui n’aiment pas les beat-em-ups ou les shoot-em-ups.

Lis notre revue.

Regarder en action.

Achat de: Disponible numériquement dans la boutique Microsoft.

Capture d’écran: 3909 (Microsoft Store)

Le retour de l’Obra Dinn

Dans Return of the Obra Dinn, vous incarnez un expert en assurance pour la East India Trading Company en 1807. Attendez, attendez, ne vous éloignez pas! C’est tellement plus intéressant qu’il n’y paraît. Un navire appelé Obra Dinn est mystérieusement revenu après de nombreuses années manquantes, et tout son équipage est mort. Avec seulement un cahier et une montre de poche pour vous aider, vous devez comprendre comment chacun des 60 membres d’équipage est décédé et pourquoi aucun d’entre eux n’est encore là pour raconter l’histoire. Heureusement, c’est une montre de poche magique, et vous pouvez la pointer sur un cadavre et voir le moment de la mort de cette personne. Ce qui découle de cette configuration est l’un des mystères les plus intelligents, les plus gratifiants et les plus captivants que nous ayons jamais résolus, et un jeu vidéo incroyablement intelligent.

Un bon match pour: Fans d’énigmes logiques, amateurs de voile, ceux qui aiment résoudre des mystères.

Pas un bon match pour: Quiconque n’aime pas faire le travail lui-même. L’appel entier d’Obra Dinn travaille sur ce qui s’est passé, et vous devrez garder une trace de beaucoup d’informations (et probablement prendre des notes) pour tout rassembler.

Lis notre examen de la version PC.

Regarder en action.

Achat de: Disponible numériquement dans la boutique Microsoft.

Capture d’écran: Respawn Entertainment (Microsoft Store)

Titanfall 2

Titanfall 2 nous a donné ce que nous attendions – plus de son multijoueur concurrentiel géant amélioré par un robot géant. Cela nous a également donné une campagne d’histoire solo incroyablement fantastique, et c’est vraiment ce qui le distingue. Ce qui aurait pu être une série de botmatches ou de fusillades ennuyeuses dans les couloirs était plutôt un hybride inhabituellement bien conçu de plate-forme et de gymnastique cinématographique. Les esprits de Valve et Nintendo sont bien vivants chez Respawn Entertainment, évidemment.

Lis notre examen, et une crise du meilleur niveau.

Regarder en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: Rare (Microsoft Store)

Mer de voleurs

Sea of ​​Thieves a mal démarré. Les problèmes de serveur et les eaux remplies de pirates rendaient la tâche difficile à apprécier, mais continuer avec un groupe d’amis a révélé un jeu prometteur qui n’était pas encore tout à fait là. Lentement, les eaux sont devenues moins rocheuses, car les mises à jour gratuites du contenu ont amené des batailles de requins géants et de nouvelles régions à explorer. La mise à jour anniversaire pousse Sea of ​​Thieves dans sa meilleure forme à ce jour. Il y a les hijinks habituels avec des amis, mais il y a aussi une mission d’histoire à part entière avec des tombes fantastiques à explorer ainsi qu’une arène joueur contre joueur agitée. Si c’est trop, vous pouvez simplement pêcher seul ou partir avec votre équipage et voir ce qui se passe. Il y avait toujours du potentiel ici, et Rare a mis le dur labeur à faire de la vie de Sea of ​​Thieves une promesse d’excitation en haute mer. Il n’existe aucun autre jeu de ce genre et tous ceux qui recherchent un type d’aventure multijoueur différent feraient bien de sauter le pas. Quoi qu’il en soit, vous aurez une histoire unique à la fin de la journée.

Un bon match pour: Amateurs de pirates, personnes ayant désespérément besoin de vacances à la plage, jerkfaces, copains Discord et tous ceux qui recherchent un changement de rythme.

Pas un bon match pour: Les joueurs en solo (bien que certains ne soient pas d’accord), les gens qui détestent perdre tous leurs trucs quand quelqu’un coule leur navire, tous ceux qui veulent une histoire super profonde.

Lis notre premier examen.

Regarder en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: Playground Games (Microsoft Store)

Forza Horizon 4

Tout comme il doit toujours y avoir un Stark à Winterfell, il doit toujours y avoir (apparemment) un jeu Forza: Horizon sur notre liste des meilleurs jeux Xbox One. Forza Horizon 4 utilise la même formule gagnante qui a si bien fonctionné pour chaque jeu précédent de la série, pimentant les choses encore plus avec une tonne de nouvelles voitures et, plus particulièrement, un temps qui change avec les saisons. C’est, pour paraphraser un homme sage, «La montre Rolex des ensembles de jeux Hot Wheels», un jeu qui a l’air incroyable, qui est agréable à jouer et qui rappellera aux amoureux de la voiture partout pourquoi ils aiment la voiture.

Un bon match pour: Les amateurs de voitures, les passionnés de conduite, ceux qui aiment voir la météo des jeux vidéo au rendu impeccable.

Pas un bon match pour: Ceux qui n’ont pas apprécié les précédents jeux Horizon; toute personne qui préfère les jeux en monde ouvert qui vous permettent de sortir de votre voiture et de vous promener; les gens qui espèrent voir des voitures Toyota dans un jeu de course.

Regarder en action et entendre nos impressions du jeu dans la même vidéo.

Achetez sur: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: CD Projekt Red (Microsoft Store)

The Witcher 3: Wild Hunt

L’ambition ne manque pas dans The Witcher 3: Wild Hunt. La dernière aventure de Geralt of Rivia est gigantesque, un monde dans lequel vous pouvez vous perdre pendant des heures et avoir encore beaucoup à faire. Et alors que de nombreux jeux ont de nos jours des paysages tentaculaires, The Witcher 3 est extrêmement dense. Chaque coin et recoin est rempli de personnages mémorables, d’écriture intelligente et de récompenses pour les joueurs curieux. L’histoire principale est aussi passionnante qu’épuisante sur le plan émotionnel, et les quêtes secondaires valent vraiment la peine d’être faites! Le meilleur de tous? Vous n’avez pas besoin d’avoir joué à un jeu Witcher pour profiter du diable du troisième.

Un bon match pour: Les fans du monde ouvert, en particulier ceux qui ont apprécié Skyrim mais ont été déçus par le combat. Dans The Witcher 3, les combats sont presque aussi agréables que l’exploration.

Pas un bon match pour: Les gens qui apprécient leur temps et leur vie sociale, ou ceux qui préfèrent leurs jeux hyper polis sans aucune baisse de fréquence d’images ou autres défauts techniques persistants.

Lis notre examen, et pensées sur le jeu (excellent) DLC gratuit.

Regarder en action.

Étude nos conseils pour le jeu, et rattraper sur The Witcher lore.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: Ubisoft (Microsoft Store)

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey reprend tous les éléments du jeu de rôle introduits dans Origins de l’année dernière et les étend de manière significative, en ajoutant une tonne de nouvelles compétences déverrouillables amusantes qui forceront les joueurs à se concentrer réellement sur leur équipement et les constructions de personnages. Il présente également un choix de protagonistes masculins ou féminins, ainsi qu’un système de dialogue de branchement rappelant des jeux comme Mass Effect et The Witcher 3. Les quêtes peuvent avoir des résultats très différents en fonction de vos décisions. C’est une visite divertissante de la Grèce antique remplie d’aventures, de romance et plus qu’un petit mythe. N’oubliez pas que quoi que vous choisissiez de faire, vous devrez probablement justifier vos choix auprès de Socrates à un moment donné.

Un bon match pour: Les fans d’Action-RPG, ceux qui aiment les jeux mêlant furtivité et combat, les amateurs d’histoire et de mythologie grecques.

Pas un bon match pour: Ceux qui recherchent une expérience furtive plus traditionnelle sur le modèle des jeux Assassin’s Creed antérieurs, les gens qui ont peur des aigles.

Lis notre revue.

Regarder en action.

Étude nos conseils pour jouer au jeu.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Capture d’écran: Mobius Digital (Microsoft Store)

Outer Wilds

“Soyez curieux pendant votre voyage!” proclame l’un des personnages d’Outer Wilds. Aucune ligne ne pourrait mieux le résumer. Au début, votre héros extraterrestre silencieux reçoit un vaisseau spatial branlant et envoyé pour explorer l’univers avec un seul objectif: partir à l’aventure. Environ 20 minutes plus tard, l’univers explose et vous vous réveillez sur votre planète d’origine comme si de rien n’était. Bientôt, vous vous retrouverez à cocher des objectifs et à noter des questions: pourquoi l’univers explose-t-il? Comment cette ancienne race extraterrestre s’est-elle éteinte? Qu’est-ce qui se passe avec cette planète qui continue de disparaître lorsque vous essayez d’y atterrir? Et est-il possible de sauver l’univers? Outer Wilds mélange l’exploration de Metroid avec la boucle temporelle du masque de Majora pour un effet brillant, et il culmine dans l’une des fins les plus satisfaisantes que nous ayons jamais vues dans un jeu vidéo.

Un bon match pour: Gamers curieux, tous ceux qui aiment l’idée de monter dans un vaisseau spatial et d’explorer le cosmos.

Pas un bon match pour: Des gens impatients, des gens qui ont besoin de combat dans leurs jeux, des gens qui détestent les contrôles capricieux.

Lis notre revue.

Regarder en action.

Ecoutez à notre podcast discutant des conseils pour commencer le jeu.

Achat de: Disponible numériquement sur la boutique Microsoft.

Capture d’écran: Capcom (Microsoft Store)

Monster Hunter: World

Pendant des années, la meilleure façon de comprendre pourquoi tant de gens aiment les jeux Monster Hunter était d’en jouer un sur un appareil mobile. Avec Monster Hunter: World, tout ce qui rend la série longue durée de Capcom si géniale est enfin jouable sur un système de jeu grand écran moderne. Le monde profite de cet écran immobilier, et les bêtes massives que vous combattrez semblent aussi redoutables que vous vous attendez. Le monde est peut-être le jeu Monster Hunter le plus accessible à ce jour, mais c’est toujours un jeu complexe et gratifiant auquel vous pouvez jouer pendant des centaines d’heures sans manquer de choses à faire. C’est amusant de jouer en solo, amusant de jouer avec des amis et fondamentalement vraiment amusant.

Un bon match pour: Quiconque recherche un jeu épais et compliqué; ceux qui aiment le combat de style Dark Souls contre d’énormes ennemis; les gens qui ont été intrigués par Monster Hunter et qui cherchent un moyen d’entrer dans la série.

Pas un bon match pour: Ceux qui veulent un jeu simple et facile d’accès; végétariens.

Lis notre revue.

Étude nos conseils pour jouer au jeu.

Regarder en action.

Achat de: Amazon | Walmart | Best Buy | GameStop | Numérique

Comment cette liste a-t-elle changé? Relisez notre historique des mises à jour:

Mise à jour du 30/03/20: Nous avons versé Cuphead et ajouté Ori et la volonté des feux follets.

Mise à jour 26/12/19: La dernière mise à jour de la décennie! Entrées de longue date en 2016 The Witness et Overwatch ont finalement été retirés, laissant la place à Return of the Obra Dinn et Outer Wilds.

Mise à jour 21/05/2019: Nous avons ajouté Hitman 2, Nier: Automata, Red Dead Redemption 2 et Sea of ​​Thieves, et supprimé Hitman, Fortnite Battle Royale, Rise of the Tomb Raider et XCOM 2.

Mise à jour du 11/12/2018: Nous avons ajouté Forza Horizon 4 et Assassin’s Creed Odyssey et retiré Gears of War 4 et Forza Horizon 3.

Mise à jour du 30/04/2018: Nous avons ajouté Monster Hunter: World et Fortnite Battle Royale tout en décollant de Resident Evil 7 et Inside.

Mise à jour 20/10/2017: Nous avons ajouté Cuphead et XCOM 2 et supprimé Dark Souls 3 et Grand Theft Auto V.

Mise à jour 6/7/2017: Nous avons ajouté Gears of War 4 et retiré Destiny, que Bungie a mis fin en prévision de la suite plus tard cette année.

Mise à jour du 24/02/2017: Nous avons ajouté Resident Evil 7 et retiré Diablo 3.

Mise à jour 21/12/2016: Nous avons ajouté Titanfall 2 et Hitman lors de la coupe d’Ori et de la forêt aveugle et de Metal Gear Solid V.

Mise à jour: 28/10/2016: Nous avons supprimé Sunset Overdrive et Assassin’s Creed Syndicate et ajouté Forza Horizon 3 et The Witness.

Mise à jour 21/07/2016: Au revoir à Batman: Arkham Knight et Forza Horizon 2; bonjour à Overwatch et Inside.

Mise à jour 27/02/2016: Fallout 4 et Dying Light sortent de la liste, tandis que Dark Souls 3 et Rise of the Tomb Raider le font.

Mise à jour du 26/11/2015: Fallout 4 et Assassin’s Creed Syndicate font leur entrée dans la liste, devançant Dragon Age: Inquisition et Assassin’s Creed IV. Nous gardons toujours un œil sur Halo 5 pour voir si cela lui donnera une place sur la force de son multijoueur.

Mise à jour: 15/10/2015: Nous avons ajouté Metal Gear Solid V à la liste et supprimé Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Nous avons également mis à jour notre entrée pour Destiny pour tenir compte de l’extension Taken King et effacé les anciens commentaires pour faire place à de nouveaux.

Mise à jour 16/07/2015: Ces échanges deviennent de plus en plus difficiles. Après de longues délibérations, nous avons coupé Wolfenstein: The New Order, malgré notre affection pour le jeu de tir à la première personne étonnamment bon. Nous disons également au revoir à un autre sur-performant, Shadows of Mordor, dont le meilleur truc, le Nemesis System, ne suffit pas à le maintenir dans notre top 12 toujours plus compétitif.

Mise à jour 5/5/2015: Nous avons supprimé Super Time Force, The LEGO Movie Videogame et Rayman Legends pour faire de la place à Dying Light, Ori and the Blind Forest et Dark Souls II: Scholar of the First Sin. Près de la moitié des jeux de cette liste commencent maintenant par «D.» Mission accomplie.

Mise à jour 25/11/2014: Trois nouveaux jeux arrivent sur la liste: Dragon Age: Inquisition, Grand Theft Auto V et Sunset Overdrive devancent Ryse: Son of Rome, Dead Rising 3 et Titanfall.

Mise à jour 17/10/2014: Nous avons supprimé Tomb Raider: Definitive Edition, Plants vs.Zombies: Garden Warfare et Need For Speed: Rivals pour faire de la place à Destiny, Forza Horizon 2 et Middle-earth: Shadow of Mordor.

Mise à jour du 29/08/14: Strider saute le pas pour libérer de l’espace pour Diablo III: Ultimate Evil Edition.

Mise à jour 17/06/2014: La liste continue de mûrir, alors que Metal Gear Solid V: Ground Zeroes et Peggle 2 partent pour faire place à Wolfenstein: The New Order et Super Time Force.

Mise à jour 17/04/2014: Trois matchs entrent, deux matchs partent. Notre liste atteint sa limite de 12 jeux, avec Titanfall, The LEGO Movie Videogame et Metal Gear Solid: Ground Zeroes marchant tandis que Powerstar Golf et LEGO Marvel Superheroes sortent.

Mise à jour 3/10/2014: Quatre jeux se succèdent sur la liste: Rayman Legends, Strider, Plants vs.Zombies: Garden Warfare et le nouveau mode multijoueur Peggle 2 portent notre total de jeux à onze. Un de plus et nous serons à douze, et nous devrons commencer à couper des jeux pour faire des ajouts.

Mise à jour 14/02/2014: Notre premier ajout à la liste des Xbox One Bests est le ravissant Tomb Raider: Definitive Edition. Allez, Lara, allez.

