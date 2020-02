Les 12 meilleurs jeux sur Xbox Game Pass

The Witcher 3: Wild Hunt Capture d’écran: CD Projekt Red

Xbox Game Pass est l’une des meilleures offres de jeux d’aujourd’hui. Pour 10 $ par mois, vous avez accès à une bibliothèque de jeux vidéo de style Netflix que vous pouvez télécharger et jouer quand vous le souhaitez. Certains jeux de renom ont été lancés le jour même de leur sortie, comme avec The Outer Worlds. En d’autres termes, il n’est pas surprenant que la base d’abonnements ait doublé au cours de la dernière année.

Mais aussi bon que le Game Pass, il peut aussi être très difficile. Sur la console, vous trouverez plus de 100 titres à portée de main. (Xbox Game Pass Ultimate est légèrement plus cher et offre également un accès aux titres sur PC, bien que nous nous concentrions uniquement sur la console pour cette liste.) Étant donné que les jeux sont maintenant plus gros que jamais – et que la Xbox One standard est livrée avec seulement 500 Go de stockage – vous ne pouvez raisonnablement avoir qu’une poignée de titres Game Pass sur votre console à un moment donné. Alors, par où commencer?

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu des meilleurs jeux actuellement sur Xbox Game Pass. Étant donné que l’application PC Game Pass est techniquement toujours en version bêta, nous limitons la liste aux jeux disponibles sur console. (Gris, par exemple, est une œuvre d’art digne d’un musée qui devrait faire l’expérience de tout le monde. Pour le moment, elle n’est disponible que sur le PC Game Pass. Désolé, joueurs de console!) Des jeux sont également ajoutés périodiquement au Game Pass — et partir périodiquement aussi. Nous continuerons de mettre à jour cette liste à mesure que la disponibilité évolue.

Vous seriez pardonné de penser, à première vue, que The Outer Worlds is Fallout: Space. Oui, il y a des similitudes. Obsidian, le studio de développement du jeu, était également le développeur de Fallout: New Vegas. Mais il y a assez ici pour placer ce jeu de rôle à la première personne dans une classe à part. Pour commencer, l’écriture est tranchante comme une pointe, un mélange de lignes hilarantes et de commentaires mordants sur la cupidité des entreprises. La boucle de gameplay de base est également une explosion. Les missions ne se sentent jamais gonflées et ont tendance à frapper le juste milieu entre l’exploration et l’action réelle. De plus, avons-nous mentionné que c’est dans l’espace? Parce que c’est dans l’espace. (Pour être précis: The Outer Wilds se déroule à Halcyon, une colonie fictive entièrement détenue et exploitée par des sociétés parasitaires.) Mieux encore, vous pouvez à peu près effacer tout le jeu, les quêtes secondaires les plus intéressantes incluses, en moins de 40 heures. Écoutons-le pour les jeux qui respectent réellement notre temps!

Un bon match pour: Les fans de science-fiction spatiale. Les gens qui ne peuvent pas obtenir suffisamment de Fallout. Le prolétariat.

Pas un bon match pour: Les personnes qui n’aiment pas ou n’ont pas la patience de gérer leurs stocks. Les gens qui préfèrent simplement rejouer Fallout 4, qui est également actuellement sur Game Pass. Corporatistes.

Il n’existe pas de jeu sur la planète comme The Outer Wilds. Il vaut mieux entrer complètement aveugle, mais si vous devez savoir certaines choses, vous y allez: vous explorez un système planétaire inhabituel où chaque planète fonctionne selon son propre ensemble de règles étranges. Vous ne tirerez pas une seule balle. Vous ne vous livrerez pas à une minute de ce que l’on appelle traditionnellement le «combat». Vous mourrez beaucoup, mais ce sera rarement injuste. Vous ne gagnerez aucun point d’expérience, ni ne débloquerez de compétences, d’équipement ou d’autres éléments de progression tangible. Chaque session de jeu dure jusqu’à 22 minutes, tout au plus, si vous ne rencontrez pas d’abord une disparition prématurée. Vous n’êtes armé que de vos propres connaissances – la connaissance que même la plus petite découverte vous aide à mieux comprendre le jeu, et que, oui, il y a encore beaucoup à découvrir.

Un bon match pour: Des joueurs avec une curiosité insatiable. Les fans de Tom Cruise qui souhaitaient que Edge of Tomorrow soit moins un film d’action et plus une méditation émouvante sur le sens de l’existence.

Pas un bon match pour: Ceux qui préfèrent leurs jeux vidéo avec des fusils, des grenades ou d’autres gadgets violents. Les gens qui ne peuvent pas gérer les commandes maladroites d’un vaisseau spatial.

Vous savez probablement déjà ce que vous obtenez avec Gears 5: un jeu de tir à la troisième personne compétent dans lequel vous maniez une variété d’armes, plongez-vous derrière la couverture, tirez sur les méchants et riez de la façon dont chaque personnage humain est hilarant. (Sérieusement, qu’est-ce qui se passe avec la poudre de protéine de COG?) En bref, Gears 5 est «plus de Gears». Mais cette dernière itération améliore la formule de la série à peu près de toutes les manières. Le dialogue est plein d’esprit. Il y a maintenant des sections en monde ouvert, avec des quêtes secondaires et des éléments RPG. Et mettre le joueur dans la peau d’une protagoniste féminine – Kait Diaz, une ancienne Outsider – est un pas en avant bienvenu. De plus, le mode Horde, qui est un incontournable de la série depuis Gears of War 2 en 2008, est toujours aussi solide et étend le système de classe introduit dans Gears of War 4.

Un bon match pour: Les fans de Gears et d’autres tireurs à la troisième personne. Les gens qui disent des choses comme «Wow, c’est peut-être le jeu le plus beau sur les consoles en ce moment», parce que Gears 5 pourrait très bien l’être.

Pas un bon match pour: Les joueurs qui ne peuvent vraiment pas supporter de longs temps de chargement. Les écrans de chargement de Gears 5 peuvent être atroces.

Au bout de 10 minutes dans Life Is Strange 2, le père de Sean Diaz (le personnage du joueur), âgé de 16 ans, est mortellement abattu par un flic à la gâchette facile. Son jeune frère, Daniel Diaz, 9 ans, révèle une superpuissance latente – en l’utilisant pour tuer par inadvertance le flic. Ouais, si vous pensiez que le suivi de Dontnod tirerait n’importe quoi, détrompez-vous. Comme le premier jeu, Life Is Strange 2 se concentre sur une relation et vous demande de faire des choix narratifs cruciaux, mais l’histoire se déroule cette fois dans le contexte plus large de notre réalité politique incontournable. (Dans le premier épisode, les frères Diaz sont invités à “retourner d’où vous venez.” Dans un épisode ultérieur, vous rencontrez un personnage qui s’est enfui de chez lui pour échapper à la thérapie de conversion.) Comme l’a dit Gita Jackson dans sa revue de le jeu, “Life Is Strange 2 n’offre pas beaucoup d’évasion du monde, mais c’est pourquoi il vaut la peine de jouer.” Dans la mode classique de Life Is Strange, chaque épisode se termine sur un doozy d’un cliffhanger. Les joueurs impatients doivent savoir que tous les épisodes, chacun pouvant être terminé en trois heures environ, sont désormais sur Game Pass.

Un bon match pour: Les gens qui cherchent à ressentir les choses. Fans de pop indé (le jeu s’ouvre sur un air de Phoenix).

Pas un bon match pour: Quiconque lutte contre l’indécision ou préfère ses jeux avec des décors à indice d’octane élevé et des graphismes photoréalistes.

Batman: Arkham Knight est un excellent jeu avec des bagages potentiellement rebutants. Cela en fait le jeu parfait à essayer via un service comme Xbox Game Pass, plutôt que de l’acheter purement et simplement. L’aventure de la mi-2015 a clôturé la série de jeux Batman réalisés par Rocksteady Studios (plus un spin-off de WB Montréal) en mettant les joueurs aux commandes d’un Batman qui doit explorer l’intégralité de Gotham City et le défendre contre une horde de retours et de nouveaux méchants. C’était le terrain, bien qu’il ne touche pas à l’un des meilleurs aspects du jeu: la performance voleuse de scène du Joker de Mark Hamill, qui revient dans la série Arkham d’une manière inhabituelle. Arkham Knight se déroule comme une grande aventure en monde ouvert pleine de crétins à combattre, d’énigmes à résoudre et d’une fin qui mérite d’être atteinte. À ce stade de la série, Rocksteady expérimentait de manière ambitieuse, et les résultats sont pour la plupart impressionnants, avec de grands rebondissements narratifs et l’introduction de combats occasionnels en solo / à deux personnages (pensez: le contrôle alternatif de Batman et Robin pendant que vous utilisez à la fois pour battre les méchants). Le hic? Le jeu a introduit la Batmobile, qui est utilisée pour les courses, les combats de véhicules et les plates-formes basées sur des puzzles. Tout cela ne s’est pas si bien passé avec certains joueurs. Game Passer méfiez-vous.

Un bon match pour: Les gens qui aiment Batman, aiment voir les studios répéter sur une formule éprouvée et creuser une histoire bien racontée.

Pas un bon match pour: Les gens qui ne veulent pas de combat Bat-tank dans leur jeu Batman.

Le jeu d’aventure pirate principalement multijoueur Sea of ​​Thieves a déçu certains joueurs au lancement. Il y avait des attentes de grandes quêtes et de batailles compétitives en haute mer. Ce n’était pas ce que Sea of ​​Thieves était au début. C’était un endroit où vous alliez, une sorte de salon de discussion sur le thème des pirates où chaque nuit conduisait à une nouvelle histoire – la nuit où votre navire a coulé au milieu de l’océan, faisant de votre trésor une douleur dans le cul à trouver, ou la nuit vous avez formé une alliance avec un autre navire pour combattre des squelettes, tout en complotant pour faire exploser leur galion. Depuis lors, le jeu s’est développé pour inclure de nombreuses choses dont les joueurs avaient envie. Il y a de nouvelles îles passionnantes à explorer, des monstres marins à invoquer, de longues chaînes de quêtes avec des tombes chargées de puzzles et un mode PVP autonome. Maintenant, c’est le jeu que les joueurs veulent – et même avant cela, c’était l’un des jeux les plus uniques auxquels vous puissiez jouer.

Un bon match pour: Les gens qui jouent aux jeux vidéo moins pour l’histoire narrative et plus pour les histoires que vous obtenez en jouant au jeu. Fans de puzzle. Jack Sparrow.

Pas un bon match pour: Les joueurs qui veulent un jeu de pirate ancré dans l’histoire comme Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Jouer à Quantum Break, c’est défier directement vos attentes. Le jeu de tir à la troisième personne commence comme de nombreux tireurs à la troisième personne qui l’ont précédé. Vous obtenez un pistolet. Vous apprenez à vous cacher derrière la couverture. Vous tirez sur des méchants. Ensuite, vous obtenez des pouvoirs de manipulation du temps – et peu de temps après, vous êtes confronté à un choix de changement narratif. Mais ce choix n’affecte pas seulement le jeu; cela affecte l’émission de télévision liée. Vous voyez, toutes les quelques heures, le jeu n’est pas interrompu par une longue cinématique ou un coup de théâtre mais par un épisode de télévision. (Les personnages principaux sont interprétés par Lance Reddick, Shawn Ashmore et Aidan Gillen.) Les choix que vous faites changent réellement ce qui se passe dans la série. Quantum Break n’est en aucun cas le meilleur jeu de Remedy Entertainment, mais il joue avec la forme d’une manière suffisamment nouvelle pour que tout joueur curieux puisse le découvrir.

Un bon match pour: Les gens qui veulent essayer quelque chose de nouveau. Les gens qui aiment dire: “Hé, regardez, c’est ce gars de cette émission.”

Pas un bon match pour: Les joueurs qui ne veulent pas passer par des cinématiques de 24 minutes, même si ces cinématiques semblent avoir été produites par HBO.

Fait amusant: selon Larry Hyrb, directeur de la programmation pour Xbox Live, toutes les exclusivités Xbox One sont des éléments permanents de la bibliothèque Game Pass. Autrement dit: si Xbox Game Pass est Netflix, les jeux propriétaires sont Netflix Originals. Évidemment, cela inclut les jeux Halo. Et il n’y a pas de meilleur moyen d’abattre le Covenant et d’affronter le déluge qu’avec Halo: la collection Master Chief, un ensemble surdimensionné qui comprend Halos 1, 2, 3 et 4. (Halo: Reach, le récit de la préquelle, est disponible en téléchargement supplémentaire.) Avec plus de 100 Go, il occupera une partie importante de votre disque dur. Mais si vous êtes un fan de Master Chief – quel propriétaire de Xbox n’est pas? – cela en vaut la peine.

Un bon match pour: Les fans de Halo, de jeux de tir ou de modes multijoueurs frénétiques. Les joueurs ont envie d’une dose de nostalgie du milieu des années 2000.

Pas un bon match pour: L’accord. L’inondation. Les fans de Locke, le personnage principal diviseur de Halo 5: Guardians.

Même le joueur le plus occasionnel vous dira que les quêtes secondaires peuvent souvent ressembler à du remplissage. Tuez 10 sangliers. Récupérez 15 herbes. Ce genre de chose. Dans The Witcher 3: Wild Hunt, cependant, les quêtes secondaires ont autant de poids émotionnel et de conséquences narratives que l’histoire principale (qui se joue de diverses manières inattendues selon les choix que vous faites tout au long du jeu). Le résultat est un RPG en monde ouvert de 100 heures qui donne l’impression qu’il n’aurait pas pu être inférieur à 100 heures. Le combat est aussi une explosion, et les éléments RPG sont d’une chair satisfaisante. Mieux encore, si vous n’avez jamais joué à un jeu Witcher précédent ou si vous ne connaissez pas le personnage principal, Geralt of Rivia, vous pouvez toujours facilement y participer. The Witcher 3 est un récit autonome. Si vous avez manqué celui-ci, lancez une pièce à votre sorceleur et téléchargez-la déjà!

Un bon match pour: Bardes. Les fans de l’adaptation Netflix. Les joueurs qui aiment chasser des monstres, combattre des bandits, balancer des épées, lancer des sorts, boire des potions et se perdre complètement dans des vues à couper le souffle.

Pas un bon match pour: Les gens avec des horaires chargés.

Il y a des jeux de course, puis des jeux Forza – et Forza Horizon 4 est le ne plus ultra des jeux Forza. Horizon 4 est un spectacle époustouflant qui se déroule dans une récréation de l’Angleterre librement explorable et se déroule à travers un cycle de saisons qui modifient le terrain. Chef parmi eux: à partir d’une mise à jour de décembre 2019, le jeu dispose d’un mode bataille royale. (Oui, vraiment.) Et avant cela, le développeur Playground Games a présenté une «extension Lego» pour 19,99 $, car pourquoi pas?

Un bon match pour: Les fans de jeux de course. Amateurs de voitures. Lecteurs Jalopnik.

Pas un bon match pour: Quiconque n’aimait pas Forza Horizon 3. NUMTOTs et autres défenseurs du transit pro.

Tout ce que les joueurs ont adoré de la première aventure furtive Dishonored – la structure de mission ouverte, le cadre pas tout à fait steampunk, la suite totalement unique de gadgets et de capacités, le pouvoir Blink – est présent dans Dishonored 2. Pour la suite, Arkane Les studios ne sont construits que sur une fondation solide comme le roc. Tout d’abord, il y a le décor: Karnaca, une ville beaucoup plus luxuriante que le Dunwall londonien du jeu précédent. Ensuite, il y a un nouveau personnage jouable: Emily Kaldwin, la fille de Corvo, qui possède son propre ensemble unique de capacités surnaturelles. Vous pouvez choisir de jouer en tant qu’Emily ou Corvo. Si vous voulez une nouvelle expérience, optez pour l’ancienne. Si vous en voulez plus, optez pour ce dernier. De plus, Corvo a une voix cette fois-ci. Il est exprimé par Stephen Russell, qui rejoint un casting vocal composé de stars comprenant Pedro Pascal, Rosario Dawson, Sam Rockwell et Vincent D’Onofrio.

Un bon match pour: Les fans du premier Dishonored, ou de tout autre jeu à la première personne qui vous donne beaucoup d’outils amusants et un tas de terrains de jeux pour les utiliser.

Pas un bon match pour: Les joueurs qui veulent qu’un jeu tienne leur main à chaque étape.

La première incursion majeure de Monster Hunter sur les consoles modernes ne déçoit certainement pas. Les armes sont énormément appropriées, les zones sont incroyablement massives et les monstres sont … eh bien, ils peuvent tenir sur l’écran maintenant – mais cela ne signifie pas qu’ils sont moins gigantesques que dans les entrées précédentes. Monster Hunter: World transmet l’échelle vraiment épique des batailles Monster Hunter d’une manière que le matériel précédent ne pouvait tout simplement pas. Mieux encore, c’est un excellent point d’entrée de franchise. Le gameplay est toujours bonkers, mais Capcom a rationalisé une grande partie des minuties (bon débarras, fabrication minutieuse de pioche). Oh, et il y a une coopérative en ligne. Jumeler!

Un bon match pour: Les joueurs qui ont regardé Pacific Rim et se sont dit: «Ouais, je pourrais prendre ce truc.» Les nouveaux venus de la série.

Pas un bon match pour: Quiconque ne veut pas courir sur Google à chaque fois qu’un jeu n’explique pas correctement quelque chose au-delà des bases.

