Les 15 jeux Nintendo Switch les plus téléchargés d’Europe

À l’heure actuelle, nous avons plusieurs moyens d’obtenir une copie de ces jeux que nous attendons depuis longtemps, et l’un de ces moyens qui compte de plus en plus de followers sont les différents magasins virtuels accessibles directement depuis les consoles. Dans le cas de Nintendo Commutateur, comme d’habitude depuis la dernière génération, le magasin est le eShop, et maintenant nous savons quels sont les 15 jeux les plus téléchargés au cours du mois de février 2020. Attention aux lignes suivantes pour savoir quel titre a été fait avec la première position!

Liste des 15 jeux les plus téléchargés du eShop européen Nintendo Switch au cours du mois de février 2020

Il y a de plus en plus de joueurs qui décident de passer par l’eShop de Nintendo Switch pour obtenir des copies de plusieurs jeux vidéo, car, avant tout, ils apprécient le confort de ne pas avoir à changer la cartouche chaque fois qu’ils veulent jouer un titre différent . Ainsi, maintenant Nintendo a publié via l’une des chaînes d’actualités de la console hybride qui sont les 15 jeux les plus téléchargés de sa boutique virtuelle au cours du mois de février 2020:

Unravel TwoDoom 3Super Mario OdysseyUnoMario + Rabbids Kingdom BattleAnimal Crossing: New HorizonsDoom (1993) Rayman Legends: Definitive EditionMinecraftDoom II (Classic) Super Mario Maker 2Spyro Reignited TrilogyMonopolyThe Elder Scrolls V: SkyrimStardew Valley

