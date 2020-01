Les 20 jeux les plus vendus de 2010 à 2019, de 2000 à 2009 aux États-Unis

Publié le 19 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

NPD Group a publié son dernier rapport sur les ventes de jeux aux États-Unis la semaine dernière. Vous pouvez suivre l’actualité principale ici, ici, et ici.

En plus de ce qui a été rapporté précédemment, nous avons maintenant un regard sur deux ensembles de données intéressantes des deux dernières décennies. Mis à part un aperçu des vingt meilleurs vendeurs de 2010 à 2019, nous avons une autre liste de 2000 à 2009.

Voici les résultats complets:

Les 20 jeux les plus vendus de 2010 à 2019 aux États-Unis

Grand Theft Auto V

Call of Duty Black Ops

Appel de devoir black ops II

Call Of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Black Ops III

Call Of Duty: Ghosts

Red Dead Redemption II

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Black Ops IIII

Minecraft

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Elder Scrolls V: Skyrim

Mario Kart 8

Call of Duty: Infinite Warfare

Battlefield 1

Battlefield 4

destin

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Star Wars Battlefront 2015

Les 20 jeux les plus vendus de 2000 à 2009 aux États-Unis

Guitar Hero III Legends Of Rock

Wii Fit

Groupe de rock

Wii Play avec télécommande

Guitar Hero World Tour

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

Call of Duty 4 Modern Warfare

Mario Kart Wii

Grand Theft Auto San Andreas

Call of Duty World at War

Guitar Hero 2

Groupe de rock 2

Madden NFL 07

Halo 3

Madden NFL 08

Grand Theft Auto Vice City

Madden NFL 09

Halo 2

Grand Theft Auto IV

Madden NFL 06

