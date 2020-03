Les 20 jeux Nintendo Switch les plus vendus aux États-Unis

Nintendo Switch monte comme de la mousse et il n’y a plus rien pour voir les ventes qu’il a jusqu’à présent, dépassant au Japon la Wii elle-même, console qui semblait imbattable. Après l’échec de la pauvre Wii U, nombreux étaient les espoirs du futur NX, une console que Nintendo elle-même a dit qu’elle allait révolutionner et dans laquelle ils avaient de grands espoirs, et la vérité qu’ils étaient pleinement réussis. Chaque semaine, les données sur les ventes de consoles et de jeux sont publiées par région, et c’est vraiment agréable de voir les jeux et consoles Nintendo au sommet. La société d’étude des tendances du marché américain, NDP Group, comme à d’autres occasions, a dressé une liste des jeux les plus vendus à ce jour par plate-forme. Quel sera le jeu le plus vendu aux États-Unis à ce jour pour Nintendo Switch?

Top 20 des jeux les plus vendus aux États-Unis sur Nintendo Switch

Mario Kart 8 DeluxeSuper Smash Bros.UltimateThe Legend of Zelda: Breath of the WildSuper Mario OdysseySuper Mario PartySplatoon 2Pokémon: Let’s Go, PikachuPokémon SwordLuigi’s Mansion 3Pokémon: Let’s Go, EeveeMario + Rabbids Kingdom BattleNew Super Mario Bros.U DeluxePokém Zelda: Link’s AwakeningMinecraftDonkey Kong Country: Tropical FreezePokémon Sword / Shield Double PackPokken Tournament DXKirby Star Allies

Comme nous pouvons le voir, le titre incontesté dans tous les aspects est un port Wii U, Mario Kart 8 Deluxe, suivi du jeu de combat par excellence, Super Smash Bros.Ultimate. Il est à noter que cette liste est constituée des données de vente jusqu’en février 2020 et que les ventes numériques n’ont pas été comptabilisées sauf pour Mario + Rabbids: Kingdom Battle, car il est distribué par Ubisoft et la société française fournit des données de vente dans l’eShop.

