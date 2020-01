Les 25 meilleurs ordinateurs de poche de jeu, classés

Photo: Chris Kohler (Kotaku)

J’ai récemment acheté une Nintendo Switch Lite et je l’adore. Je voulais écrire sur les joies de cette race d’appareil mourant, la machine de jeu portable dédiée. Et je me suis dit, comment puis-je écrire ceci de manière à ce que le plus grand nombre de personnes me déteste? Et j’ai réalisé: une liste classée!

Donc, après beaucoup de débats et de discussions franches avec moi-même, voici une liste des 25 meilleures machines de jeux portables dédiées, une classe d’appareils que je ne pense pas être longue pour ce monde. Les smartphones sont désormais l’endroit le plus populaire pour les jeux portables, et la conception du jeu se penche sur les fonctionnalités du téléphone au point où un appareil autonome avec joysticks et boutons est pratiquement dépassé. Vous pouvez faire valoir que le portable dédié n’est encore vivant que parce que Nintendo a construit l’écosystème Switch de telle manière qu’il peut libérer un appareil portable avec une bibliothèque de plus de 2000 jeux le premier jour et ne pas avoir à se soucier de la construction une bibliothèque de jeux exclusive à partir de zéro.

Pendant des décennies, cependant, tout le monde avait besoin d’un système portable, et il y avait beaucoup d’options, de l’Atari Lynx à la DS Lite. Comment les classer? Voici mes critères. Je ne vais pas tout décomposer de façon aussi granulaire car nous n’avons pas toute la journée. C’est exactement ce à quoi je pense.

Portabilité. Si votre système de jeu «portable» est de la taille et du poids approximatif d’une brique littérale et mange jusqu’à 6 piles AA par heure, ce sera un problème contre vous.

Bibliothèque. Avec combien de jeux at-il abouti? Étaient-ils bons? Étaient-ils exclusifs? La rétrocompatibilité avec les versions précédentes du matériel est un plus. (Pour rendre les choses plus cohérentes en interne ici, je regarde simplement les versions nord-américaines de ces machines, ce qui signifie pas de Wonderswan. Désolé, Wonderswan.)

Mention honorable Photo: Evan Amos (domaine public)

Traits. Avait-il un joli écran rétro-éclairé, ou aviez-vous besoin de le tenir sous une lampe? D’autres cloches et sifflets sympas au-delà d’un D-pad et de quelques boutons? Batterie rechargeable vs devoir acheter constamment des AA?

Facteur de forme. À quel point était-ce génial? Comment étaient les schémas de couleurs disponibles?

Comment je me sens aujourd’hui. De quel côté du lit je me suis réveillé ce matin? Ai-je suffisamment dormi REM? Ai-je pris mon café? Reconnaissons le caractère arbitraire ultime de cet exercice.

Ok, c’est parti.

Photo: Evan Amos (domaine public)

25. Atari Lynx (1989)

Pourquoi est-ce ici? Sorti seulement un mois plus tard que le Game Boy d’origine aux États-Unis, l’Atari Lynx a présenté une vision radicalement différente d’une machine de jeu portable. Alors que Nintendo a opté pour des pièces bon marché à faible consommation d’énergie pour maximiser la durée de vie de la batterie et réduire le coût, Atari a opté pour un écran couleur rétro-éclairé qui a doublé le prix et pourrait drainer six AA en quatre heures. Cependant, cela a impressionné vos amis quand vous aviez des piles.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Permettez-moi de compter les façons. Ses deux modèles étaient de taille positive, la durée de vie de la batterie était assez mauvaise, et au-delà de tout cela, la bibliothèque de jeux n’a jamais été aussi géniale ou unique, sans véritables applications tueuses. Un grand swing pour 1989, cependant. Tu dois leur donner du crédit pour ça.

Photo: Evan Amos (domaine public)

24. TurboExpress (1990)

Pourquoi est-ce ici? Il y avait des versions utilisables de nombreux jeux Nintendo à domicile sur le Game Boy, mais le TurboExpress les a fait mieux en jouant réellement les mêmes cartouches de jeu que le TurboGrafx-16 à domicile. Bien sûr, les jeux ne semblaient pas aussi bons rétrécis sur l’écran couleur basse résolution, mais c’était à prévoir.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? À 250 $, TurboExpress était près de trois fois plus cher qu’un Game Boy et avait une autonomie de batterie encore pire que Lynx. Et bien qu’il y ait eu beaucoup d’excellents jeux TurboGrafx aux États-Unis, c’était une assez petite bibliothèque.

Photo: Evan Amos (domaine public)

23. Genesis Nomad (1995)

Pourquoi est-ce ici? C’est comme le TurboExpress, mais pour les jeux Sega Genesis! Sorti en 1995 alors que la durée de vie de la Genesis touchait à sa fin, Nomad vous permettait de prendre (presque) l’intégralité de la bibliothèque 16 bits à la maison.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Pour les mêmes raisons que les autres portables haut de gamme qui volaient trop près du soleil: la technologie de pointe signifiait des prix élevés, des facteurs de forme trop grands et un appétit vorace pour les batteries. Nomad a même déchargé les batteries dans une coque en plastique séparée qui devait être clipsée sur l’unité principale – bien que cela soit probablement plus dû au fait qu’une grande partie du gameplay de ces systèmes «portables» se faisait souvent à la maison, tout en étant branché dans une prise.

Photo: Evan Amos (domaine public)

22. Neo Geo Pocket Color (1999)

Pourquoi est-ce ici? Compte tenu de ce qui s’est passé avec le TurboExpress et le Nomad, je suis juste heureux que SNK n’ait pas essayé de réduire la console domestique Neo Geo entière dans un facteur de forme portable qui avait juste une petite bande transporteuse qui en sortait sur laquelle vous aviez pour placer constamment un flux sans fin de piles AA en sacrifice rituel. Au lieu de cela, il a créé quelque chose de plus comme une couleur Game Boy haut de gamme avec un petit joystick cliquable soigné à la place d’un D-pad. La bibliothèque était petite mais pleine de qualité, avec beaucoup de jeux de combat SNK en miniature.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Eh bien, si vous n’aimiez pas les jeux de combat SNK en miniature, il n’y avait pas beaucoup plus à faire sur le Neo Geo Pocket Color. SNK a essentiellement interrompu la prise en charge du système après deux ans. C’était difficile pour n’importe quel portable sans le nom de Nintendo.

Photo: Evan Amos (domaine public)

21. Game Gear (1991)

Pourquoi est-ce ici? Le premier ordinateur de poche de Sega avait le même genre de problèmes d’autonomie de batterie que les autres portables couleur du début des années 1990, mais Sega a vraiment fait l’effort de remplir la bibliothèque de Game Gear avec des ports et des exclusivités. Il a même publié un convertisseur officiel qui vous permet de jouer à des jeux Master System dessus.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? La taille volumineuse et la durée de vie de la batterie, bien sûr, ainsi qu’un manque relatif de contenu vraiment durable. La bibliothèque était principalement composée de ports ou de versions réduites des franchises Sega, sans beaucoup de grands jeux pour appeler les siens.

Photo: Evan Amos (domaine public)

20. Nintendo 2DS (2013)

Pourquoi est-ce ici? S’adaptant à l’inflation, c’est l’une des machines portables les moins chères jamais fabriquées par Nintendo, un point d’entrée délibérément bas de gamme dans l’écosystème Nintendo 3DS parfait pour les familles avec plusieurs enfants à acheter en vrac. Il peut être moche, mais il joue toute la grande et excellente bibliothèque de la 3DS – ne serait-ce qu’en 2D – et tous les jeux DS, pour démarrer.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? C’est l’entrée la moins chère dans l’écosystème 3DS, mais c’est aussi la moins satisfaisante. La forme non pliable est une étape vers le bas des conceptions à clapet du reste de la ligne 3DS. Il existe de nombreuses meilleures options pour entrer dans 3DS.

Photo: Evan Amos (domaine public)

19. PlayStation Vita (2012)

Pourquoi est-ce ici? Il a peut-être été planté sur le marché, mais on ne peut nier l’attrait de Vita. Les graphismes de haute qualité sur un écran OLED, les joysticks jumeaux, le facteur de forme léger et confortable – Vita était cool comme diable. Il a même joué à tous les jeux PlayStation 1 que vous avez achetés numériquement sur PlayStation 3!

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Eh bien, tout d’abord, il y avait deux gros défauts de conception qui le retenaient: la décision extrêmement Sony d’utiliser des cartes mémoire propriétaires ridiculement chères, ainsi que le “panneau tactile arrière” inutile qui, la plupart du temps, avait simplement pour résultat que des personnes le frappaient accidentellement. Mais ce qui tue vraiment la position de Vita ici, c’est que dans deux ans, Sony a quasiment abandonné Vita comme une patate chaude et a renoncé à développer tous les grands jeux triple-A pour cela. Il est resté un paradis pour les JRPG et les joyaux indépendants jusqu’en 2017 environ, lorsque le Switch l’a tué officiellement, mais c’était grâce à des éditeurs et développeurs externes, pas Sony.

Photo: Evan Amos (domaine public)

18. Game Boy (1989)

Pourquoi est-ce ici? Game Boy n’était pas le premier système de jeu portable de loin, mais il a sorti le jeu portable du domaine de la «curiosité» et de la «partie vitale de la culture du jeu». Un excellent exemple du credo du concepteur Gunpei Yokoi sur la «pensée latérale» avec une technologie flétrie », Game Boy n’était pas le système le plus puissant du bloc, mais il était bon marché et fonctionnait pendant un bon moment avec quatre piles AA. Grâce en grande partie au jeu pack-in Tetris, il a connu un tel succès que Nintendo n’aurait pas à se soucier d’ajouter des graphiques en couleur pendant près d’une décennie après son lancement.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Il y a tellement de meilleures façons de jouer à Game Boy aujourd’hui que d’utiliser l’ancien modèle en “brique”. La taille volumineuse et la teinte vert maladive de son écran peuvent être ancrées dans notre conscience nostalgique, mais au moins vous pourriez passer à la…

Photo: Evan Amos (domaine public)

17. Game Boy Pocket (1996)

Pourquoi est-ce ici? Le roi des portables monochromes, Game Boy Pocket avait une taille beaucoup plus petite, un écran noir et blanc plus net et beaucoup de temps de jeu avec seulement deux piles AAA.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Game Boy Pocket serait beaucoup plus cool aujourd’hui s’il avait un rétro-éclairage (quelque chose qui a été corrigé par le modèle Game Boy Light uniquement au Japon). C’est le meilleur portable si vous détestez la couleur. Mais probablement pas.

Photo: Evan Amos (domaine public)

16. Game Boy Advance (2001)

Pourquoi est-ce ici? À une époque où le développement de la console de jeu était fermement entré dans le domaine de la 3D, Game Boy Advance a maintenu le jeu 2D en vie. Ce petit ordinateur de poche étonnamment capable a abouti à une énorme bibliothèque d’excellents jeux de Nintendo et de tiers, qu’il s’agisse de ports Super NES précis à 99% ou de jeux entièrement originaux.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? La réticence de Nintendo à inclure un rétro-éclairage à consommation d’énergie dans ses systèmes portables a atteint le point de rupture avec le Game Boy Advance original, qui devait essentiellement être joué en lumière directe si vous vouliez pouvoir voir quoi que ce soit. Il reposait également sur des piles AA, qui vieillissaient un peu en 2001.

Photo: Evan Amos (domaine public)

15. Nintendo DSi (2009)

Pourquoi est-ce ici? La troisième itération du matériel DS original et très populaire de Nintendo a été une tentative pour en faire un appareil plus moderne. Le grand changement a été la boutique DSiWare, qui a apporté des jeux téléchargeables à la plate-forme. Il peut également prendre des photos et lire de la musique à partir d’une carte SD. Vous pouvez télécharger vos photos sur Facebook!

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Eh bien, en partie parce que personne ne voulait vraiment rien de tout cela. Nous avions des iPhones et iPods et Zunes et ainsi de suite et nous n’avions pas besoin de décharger ces fonctions sur un ordinateur de poche Nintendo. De plus, Nintendo a supprimé quelque chose de vraiment utile – la fente de jeu Game Boy Advance – pour nous donner ces fonctionnalités moins utiles.

Photo: Evan Amos (domaine public)

14. Game Boy Color (1998)

Pourquoi est-ce ici? Le premier portable couleur de Nintendo était attendu depuis longtemps (lancement neuf ans après le Game Boy d’origine), mais quand il est arrivé, il a poursuivi la philosophie de conception de l’original: petit, bon marché et léger sur l’utilisation de la batterie. Non seulement il a joué à ses propres jeux, mais il a amélioré votre bibliothèque de jeux Game Boy en noir et blanc avec des palettes de couleurs personnalisées, ce qui les rend plus beaux que jamais.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Pas de rétro-éclairage, plus le fait qu’il semble avoir été à peu près un système d’arrêt pour Nintendo alors qu’il fonctionnait sur le véritable successeur, Game Boy Advance. Il y avait beaucoup de remakes et de ports, et la durée de vie de la couleur était un peu trop tôt pour qu’elle puisse vraiment constituer une excellente gamme exclusive.

Photo: Evan Amos (domaine public)

13. Nintendo 3DS (2011)

Pourquoi est-ce ici? Bien qu’il ait connu un début difficile, le terminal portable 3D sans lunettes de Nintendo a connu un certain succès, avec une solide bibliothèque d’exclusivités. Le modèle original, trop cher, avait beaucoup de verve que les éditions ultérieures n’ont pas, avec une finition brillante et pailletée, un facteur de forme angulaire accrocheur qui a attiré la lumière comme les facettes d’une gemme polie, et qui pourrait oublier cet impressionnant télescopage style?

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Passer des écrans massifs de la DSi XL aux écrans relativement petits de la 3DS ressemblait à un déclassement. L’angle de vision sur la 3D sans lunettes n’est pas aussi bon que celui des éditions ultérieures.

Photo: Evan Amos (domaine public)

12. Nintendo DS (2004)

Pourquoi est-ce ici? Lorsque Hiroshi Yamauchi, alors président de Nintendo, a dit à ses ingénieurs de concevoir un ordinateur de poche avec deux écrans, ils ont pris cette balle dans une direction et l’ont fait sortir du parc, ajoutant une sensibilité au toucher et changeant à jamais la façon dont nous jouions aux jeux portables.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Je veux dire, l’avez-vous regardé? Nintendo a produit de superbes ordinateurs de poche et la DS d’origine ne l’est certainement pas, chef. Il existe de nombreuses façons de jouer aux jeux DS aujourd’hui, mais je ne vois aucune raison de recommander à quiconque d’utiliser le modèle original de DS pour le faire. Heureusement, Nintendo l’a remplacé rapidement.

Photo: Evan Amos (domaine public)

11. PSP (2005)

Pourquoi est-ce ici? Il ne faisait pas exactement rouler la Nintendo DS comme tout le monde l’avait prévu, mais le premier portable de Sony s’est plutôt bien débrouillé et a accumulé une assez grande bibliothèque de bons à excellents logiciels. Côté matériel, Sony avait raison d’inclure un pad de diapositive analogique, que Nintendo n’aurait pas avant la 3DS.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Je dois rendre hommage à Sony pour avoir tenté d’introduire un tout nouveau format sur disque avec l’UMD, mais il s’avère que les longs temps de chargement et les jeux portables vont de pair, ainsi que le beurre d’arachide et se font heurter par un camion. Vous ne pouviez pas simplement appuyer sur la PSP à l’arrêt de bus et prendre quelques minutes de jeu; c’était tous des temps d’attente interminables. De plus, la batterie se déchargerait d’elle-même si vous la laissiez pendant quelques jours sans la brancher. (De plus, toutes ces batteries ont maintenant explosé.) La PSP a d’excellents jeux, mais l’expérience Sony du début des années 2000 a sucé et ne s’est jamais améliorée.

Photo: Evan Amos (domaine public)

10. Game Boy Micro (2005)

Pourquoi est-ce ici? Sorti après la DS d’origine, le Micro était un ajout final surprise à la gamme Game Boy Advance. Il a réduit le facteur de forme à quelque chose que vous pourriez essentiellement mettre sur un trousseau de clés, et avait l’air absolument super cool tout en étant modérément confortable à jouer. Il avait même des façades interchangeables.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Ce n’était pas si confortable, cependant, surtout pour les sessions de jeu à long terme. Game Boy Micro était plus une nouveauté qu’un véritable bourreau de travail pour le jeu portable. Mais c’était tout de même une nouveauté fascinante.

Photo: Evan Amos (domaine public)

9. Nintendo DSi XL (2010)

Pourquoi est-ce ici? Encore une fois, Nintendo zigzageait là où d’autres zagaient. Alors que tout le monde essayait de rendre son matériel de plus en plus petit, Nintendo a pris la DSi et l’a rendu beaucoup plus gros. Les jeux étaient incroyables sur les écrans plus grands, et il est même venu avec un gros stylet gras pour plus de confort! De plus, il était littéralement de couleur vin, pour les adultes.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Le DSi XL a été à peu près englobé par les ordinateurs de poche XL ultérieurs; cela ne fait pas grand-chose qu’ils ne peuvent pas. Mais si vous cherchez simplement quelque chose pour jouer à des jeux DS originaux, c’est le meilleur choix absolu.

Photo: Evan Amos (domaine public)

8. Nintendo 3DS XL (2012)

Pourquoi est-ce ici? Après avoir réduit la taille de la DSi XL à la 3DS, Nintendo était tout simplement “en train de plaisanter”, puis a sorti cette version de plus grande taille, et nous avons tous poussé un soupir de soulagement à l’idée d’arrêter de plisser les yeux.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Eh bien, encore une fois, c’est parce qu’une nouvelle Nintendo 3DS XL est tout ce que cette machine est en plus un peu plus. De plus, ils n’ont pas inclus le stylet supplémentaire cette fois.

Photo: Evan Amos (domaine public)

7. Game Boy Advance SP (AGS-001) (2003)

Pourquoi est-ce ici? La première édition de Game Boy Advance ressemblait à un jouet, mais le SP ressemblait à quelque chose du futur. La conception unique à clapet protégeait l’écran et rendait l’appareil encore plus portable et confortable. L’utilisation d’un phare avant signifiait plus d’avoir à tenir le système sous une lampe. Et les jeux Game Boy originaux n’ont jamais été aussi beaux non plus.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Le fait qu’il n’y ait pas de prise casque dédiée était probablement la chose la plus agaçante du SP. Vous deviez utiliser un dongle branché sur la prise d’alimentation, ce qui signifie que vous ne pouviez pas charger et utiliser des écouteurs en même temps. Ce n’était pas une rupture ou quoi que ce soit, juste ennuyeux. De plus, un rétroéclairage n’est pas un rétroéclairage et il a tendance à effacer les graphiques plutôt qu’à les améliorer.

Photo: Nintendo

6. Nintendo Switch Lite (2019)

Pourquoi est-ce ici? Bien que le commutateur d’origine puisse être pris en déplacement, il ne remplace pas tout à fait la 3DS, car il est assez grand et pas spécialement conçu pour une portabilité maximale. Switch Lite résout tout cela, une unité monobloc, plus légère et plus petite qui joue tous les jeux Switch à l’exception de Labo.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? En tant que première tentative d’un véritable portable dans la famille Switch, Switch Lite fait le travail, mais c’est une approche assez professionnelle sans aucun des éléments redessinés surprenants, disons, du Game Boy Advance SP ou de la DS Lite. Il n’a pas cet intense facteur de désirabilité des meilleurs designs de Nintendo. De plus, dans la mesure où le commutateur est encore dans les premiers jours de sa durée de vie, je répugne à évaluer cela beaucoup plus haut car nous n’avons toujours pas vu où sa bibliothèque va aller.

Photo: Nintendo

5. Nouvelle Nintendo 2DS XL (2017)

Pourquoi est-ce ici? Cette dernière entrée dans la famille Nintendo 3DS est sans doute la meilleure, si vous ne vous souciez pas des graphiques 3D. Il est plus léger que le New 3DS XL, mais a toujours les «nouveaux» ajouts comme la manette de pouce supplémentaire, la compatibilité avec des jeux comme Xenoblade Chronicles et les jeux SNES téléchargeables.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Eh bien, je me soucie des graphiques 3D, même si Nintendo a cessé de le faire à mi-chemin du cycle de vie de la 3DS. De plus, même si la conception de cette machine est sans doute plus élégante que celle de la 3DS XL, elle possède le pire stylet le plus court et le plus court de tous les modèles DS ou 3DS.

Photo: Nintendo

4. et 3. (Tie) New Nintendo 3DS / New Nintendo 3DS XL (2015)

Pourquoi sont-ils ici? Nintendo a sorti la nouvelle Nintendo 3DS et sa version XL le même jour (au Japon, de toute façon), et il est difficile de choisir un gagnant clair. La New 3DS était plus petite, mais ses écrans étaient encore assez grands, pas les timbres-poste sur la 3DS d’origine. Il avait également ces superbes plaques frontales interchangeables. Pendant ce temps, le XL était XL. Les deux avaient une «3D super stable», qui utilisait des caméras infrarouges pour suivre vos globes oculaires et donner à l’effet 3D un angle de vision beaucoup plus large.

Pourquoi ne sont-ils pas plus élevés? Je suis toujours ennuyé que la 3DS ne soit pas sans région, très franchement.

Photo: Evan Amos (domaine public)

2. Game Boy Advance SP AGS-101 (2005)

Pourquoi est-ce ici? Je n’ai pas trop participé aux mises à niveau incrémentielles de cette liste, principalement parce qu’elles ne modifient pas fondamentalement l’expérience de l’appareil. Le modèle final du Game Boy Advance SP est cependant une exception majeure. Nintendo a remplacé l’écran rétro-éclairé par un écran lumineux, beau et rétro-éclairé, faisant de cette machine entièrement rétrocompatible le ne plus ultra des Game Boys. Quand je veux jouer à un jeu Game Boy, c’est ce que je recherche.

Pourquoi n’est-ce pas plus élevé? Je veux dire, c’est chiant, mais nous avons parlé de cette prise casque …

Photo: Evan Amos (domaine public)

1. DS Lite (2006)

Pourquoi est-ce ici? Il est presque impossible de croire que les mêmes concepteurs qui ont produit le design original, étrange et laid de la Nintendo DS l’ont suivi avec cette œuvre d’art. Nintendo a définitivement copié les devoirs d’Apple pour la DS Lite – sérieusement, cela ressemblait exactement à l’iPod et au MacBook de cette année – mais le résultat était si impressionnant que tout le monde devait en avoir un, et pour ne pas oublier, ils étaient soumis à des contraintes d’approvisionnement pendant des années. le monde. Oh, et les écrans étaient incroyables par rapport à l’original.

Pourquoi n’est-il pas plus bas? Oui, j’ai dit que si je voulais jouer à un jeu DS aujourd’hui, j’allais chercher un DSi XL. Mais l’apparence de la DS Lite est toujours la meilleure, et elle joue toujours très bien aux jeux Game Boy Advance sur l’écran inférieur. Compte tenu de tous mes critères de confection pour cette liste, je pense que DS Lite sort vainqueur.

.