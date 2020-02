Les 250 combinaisons de couleurs possibles du Switch Joy-Con

Ils disent ça au goût, aux couleurs, non? Avec les précédentes consoles portables Nintendo, nous en avions une grande variété, jusqu’à ce que l’étape soit prise pour commencer à bombarder le marché avec des consoles spéciales dédiées à une multitude de franchises. Eh, et nous avons vu la vraie valeur de la Nintendo 3DS, quelque chose que nous ne savons pas si cela se produira avec la Nintendo Switch. Pour l’instant, nous avons console spéciale occasionnelle, comme celui de Pokémon: Allons-y, ou le Concours Nintendo exclusif, mais on pourrait dire que le magnifique modèle Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons que nous n’avons pas vu celui qui nous a fait tomber amoureux de beaucoup.

Le fait est que Nintendo Switch peut également être personnalisé grâce au Joy-Con, car vous pouvez déjà choisir entre quelques couleurs, en pouvant faire des combinaisons de couleurs uniformes. Mais saviez-vous combien peut être fait? Ni plus ni moins de 250 combinaisons de couleurs. Grâce à l’utilisateur de Reddit Link2Sora, nous pouvons jeter un œil à un graphique qui les montre tous, y compris celui récemment annoncé inspiré du Disney Tsum Tsum Festival, ou ceux d’Animal Crossing: New Horizons.

Toutes les 289 combinaisons de couleurs Joy-Con de NintendoSwitch

Si vous voulez voir l’image en taille réelle, montrant les consoles en taille réelle pour mieux voir les combinaisons de Joy-Con (hé, vous en verrez peut-être qui vous grincent), vous pouvez cliquer sur ce lien … mais attention! L’image occupe plus de 50 Mo, Il vaut donc mieux ne pas parcourir les données mobiles!

