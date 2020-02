Les 3 meilleurs étuis Nintendo Switch Grip que vous pouvez acheter en 2020

La console Nintendo Switch est l’un des systèmes de jeu les plus polyvalents jamais créés. C’est une console portable que vous pouvez connecter à votre téléviseur. Les jeux Switch ne sont pas toujours à la pointe de la technologie, mais ils ont fière allure sur un téléviseur la plupart du temps, et avec le contrôleur Switch Pro, ils jouent comme ils le feraient sur n’importe quelle autre console lorsque la console est branchée à la station d’accueil Switch (qui comprend une paire de ports USB orientés vers l’avant pour connecter une grande variété de contrôleurs). Jouer à des jeux sur la console Switch elle-même en déplacement, l’écran a fière allure et ressemble à un grand contrôleur plat qui n’est pas trop lourd. Le Switch Lite est encore plus facile à manipuler, avec un d-pad de contrôleur approprié (bien que vous souhaitiez peut-être investir dans un protecteur d’écran, au cas où). Vous pouvez même mélanger les choses, en utilisant le support inclus pour le jouer pendant qu’il est posé sur une table, et utiliser un contrôleur Pro sans câble pour jouer.

Le problème est que ce n’est pas toujours la meilleure expérience de jeu portable; la durée de vie de la batterie sur le modèle d’origine est suffisamment mauvaise pour que vous la chargiez tout le temps (Nintendo a depuis publié une version de la console avec une durée de vie de la batterie améliorée), et avec toutes les commandes de mouvement, les petits boutons et l’absence d’un vrai les poignées en caoutchouc (ou n’importe quelle poignée, vraiment) sur le Joy-Cons, ce n’est souvent pas confortable, surtout pendant les sessions plus longues de jeux lourds comme Super Smash Bros.Ultimate. Même le Switch Lite, qui arbore un facteur de forme plus petit et une batterie plus forte, a tendance à bénéficier parfois d’un contrôleur Pro, surtout si vous voulez jouer à des jeux multijoueurs dessus.

Cependant, il existe une solution à ce problème de picotement des mains qui rend le modèle Switch original plus confortable à jouer en mode portable (en plus de simplement utiliser un contrôleur Switch Pro): un étui de poignée Nintendo Switch. Ils fonctionnent de la même manière que les étuis de protection, sauf qu’ils ajoutent un petit quelque chose à saisir sans vous forcer à vous éloigner de l’écran, les transformant en quelque chose qui offre beaucoup plus d’adhérence, comme une manette Xbox. Le mode portable est ma méthode préférée pour jouer au Switch, et après avoir utilisé un étui, je savais que je ne pourrais plus jamais recommencer à jouer sans.

Maintenant, bien qu’il y ait quelques poignées de confort que nous aimons absolument, tous les appareils que nous avons testés n’étaient pas gagnants. Le Goplay Grip de RDS Industries a mis mes mains dans une position inconfortable pour la plupart des jeux, tandis que le Orzly Comfort Grip ne fournissait pas suffisamment de poignée de contrôleur de jeu pour tenir confortablement. La plupart des poignées Nintendo Switch se situaient quelque part entre ces deux.

Mais il y a quelques points forts, et vous pouvez lire nos recommandations pour le meilleur étui de poignée Nintendo Switch que nous avons essayé et que nous pouvons garantir. Notez que tous les prix indiqués ci-dessous sont susceptibles de changer – les prix d’Amazon fluctuent régulièrement, vous pouvez donc voir une remise ou une légère augmentation lorsque vous cliquez dessus. Bien sûr, nous garderons cet article à jour si nous essayons de nouvelles poignées de jeu Nintendo Switch qui valent la peine d’être achetées.

Coup d’oeil:

Étui Skull & Co Grip

19 $ | 40 $ avec étui de voyage

Le bon:

Conception extrêmement confortable et ergonomique Poignées interchangeables pour vous aider à trouver le meilleur ajustement pour vos mains Facilement amovible

Le mauvais:

Le positionnement du stick droit est un peu gênant

L’étui Skull & Co grip est exactement ce que je cherchais pour mon Switch. C’est un étui à enfiler tout comme celui que vous mettriez sur votre téléphone, sauf qu’il transforme également votre Switch en quelque chose qui ressemble un peu à un véritable contrôleur – un appareil portable beaucoup plus ergonomique. L’étui est livré avec trois paires de poignées interchangeables afin que vous puissiez décider quelle forme convient le mieux à vos mains. Le Snap Grip est la plus petite des trois options, équipé de bords arrondis. Le Plus Grip est une version plus grande du Snap Grip qui dépasse beaucoup plus loin. Enfin, nous avons le Trigger Grip, qui est mon préféré, car il se sent le plus comme un contrôleur normal, se sent à l’aise et s’adapte parfaitement à mes mains. Il a également un petit pic accroché pour que votre majeur se repose, ce qui rend votre Switch très facile à tenir, même avec une seule main. Le boîtier de poignée Skull & Co est une énorme amélioration par rapport au commutateur plat et sans prise, en particulier pour Super Mario Maker 2, qui me donnait auparavant des crampes constantes tout en faisant des niveaux.

En plus des poignées, l’étui de poignée Nintendo Switch de Skull & Co couvre tout sauf l’avant du Switch. Cela signifie que les boutons d’épaule sont également couverts, vous obligeant à appuyer sur les couvercles des boutons du boîtier pour appuyer sur les boutons L, R, ZL et ZR. Cependant, la distance entre le couvercle du bouton et le bouton lui-même est si petite qu’elle ne semble pas très différente de la simple pression sur la gâchette. Il ne couvre pas non plus la partie de la console réservée aux chariots de jeu Switch, ce qui signifie que vous pouvez échanger des jeux assez facilement. Cela rend un peu plus difficile l’échange de cartes SD, mais ce n’est pas un gros problème.

Je ne veux pas jouer mon Switch en mode portable sans cet étui. Cependant, cela ne signifie pas que c’est parfait. J’ai trouvé que la forme des poignées rembourrées rendait un peu plus difficile le positionnement de mon pouce et l’utilisation du stick analogique droit. Ce n’est pas un problème insurmontable, mais j’ai ressenti un peu de douleur dans mon articulation en jouant à certains jeux qui dépendent beaucoup du bon bâton, donc ce n’est pas tout à fait au niveau de confort des contrôleurs Pro.

Skull & Co affirme que cet étui à poignée est “compatible avec les stations d’accueil” et n’a pas besoin d’être retiré pour le mode TV. Cependant, il y a généralement une légère courbure sur les quais de certaines personnes, ce qui lui confère une ouverture légèrement plus petite (et rend un protecteur d’écran encore plus important). La légère différence est suffisante pour éviter que ce boîtier ne soit complètement compatible avec le dock. Alors que je pouvais forcer mon Switch dans la station d’accueil et le faire sortir sur le téléviseur, cela a pris beaucoup de temps et le Switch se détachait parfois. Je ne peux pas recommander suffisamment cet étui de poignée Nintendo Switch lorsqu’il s’agit de jouer dans un ordinateur de poche, mais si vous souhaitez sortir sur votre téléviseur, assurez-vous de le retirer avant de le glisser dans votre station d’accueil. Vous pouvez l’obtenir en solo ou avec un étui de voyage, qui comprend un bel espace de stockage pour vos cartes de jeu Switch, ainsi qu’une poche en filet polyvalente. | Mat Paget

Satisfye Grip

27 $ | 48 $ avec étui de voyage

Le bon:

La conception ergonomique et confortable empêche les crampesDouble comme support solide avec de la place pour le câble de chargeOnglets de pouce Bonus pour une adhérence et une personnalisation supplémentaires

Le mauvais:

Ne rentre pas dans l’étui de voyage moyen

Pendant longtemps, j’ai hésité à retirer mon Switch de sa station d’accueil, et c’est en grande partie parce que j’ai toujours trouvé que jouer à Switch était extrêmement inconfortable. La tablette longue et mince force vos poignets dans une position exiguë et non naturelle, et elle pèse juste assez pour que je me retrouve toujours à la saisir trop fort pour ne pas la laisser tomber. J’ai passé quelques mois avec la poignée Satisfye, et je peux honnêtement dire que je ne recommencerai jamais à jouer au Switch sans.

Tout d’abord, la poignée Satisfye est extrêmement légère – elle ne rend pas la console plus lourde lorsque je la tiens (en fait, car elle rend la prise du Switch beaucoup plus facile, elle est presque plus légère). Le Switch se glisse facilement mais fermement dans la poignée, et il n’a laissé aucune trace d’usure sur mon Joy-Cons, comme l’ont mentionné certains critiques d’Amazon. Le bas de la poignée a deux crochets pour un support supplémentaire de la console, et ils permettent également au commutateur de se tenir debout en toute sécurité tout seul avec suffisamment d’espace pour que le câble de charge passe en dessous.

Alors que le changement de positionnement de la main prend un certain temps pour s’y habituer, cette poignée Nintendo Switch présente un design plus ergonomique qui remplit vos paumes et maintient vos pouces dans leurs positions de repos naturelles. Il y a un joli petit endroit au-dessus des deux poignées pour que vos index se reposent lorsque vous n’utilisez pas les déclencheurs. Les poignées sont également caoutchoutées à l’arrière, ce qui vous aide à les saisir encore mieux. De plus, il est beaucoup plus facile d’utiliser les boutons, car vos pouces ont plus d’espace et de support pour se déplacer. De plus, la poignée Satisfye est livrée avec quatre onglets de pouce bonus. Je ne les utilise pas personnellement, mais ils sont destinés à ajouter une adhérence supplémentaire aux sticks analogiques.

À ce stade, j’ai voyagé plusieurs fois à travers le pays avec la poignée Satisfye, et même si je range mon Switch dans un étui de protection lorsque je voyage, la poignée a été facilement transportée dans mon sac à dos sans aucun dommage. (Remarque: Satisfye propose également un ensemble avec la poignée, l’étui de protection et le câble de chargement USB pour 48 $.) Maintenant, ça fait bizarre quand je joue sans la poignée Satisfye Nintendo Switch, et je le recommanderais à tous ceux qui trouvent actuellement un ordinateur de poche jouer un peu mal à l’aise. | Jenae Sitzes

Embrayage HyperX ChargePlay

60 $

Le bon:

L’ergonomie se sent bien La batterie externe offre environ deux heures de jeu supplémentaire Excellente béquille robuste qui est idéale pour le mode de table Les poignées se connectent et peuvent être utilisées avec Joy-Cons en tant que contrôleur plus traditionnel

Le mauvais:

Un poids supplémentaire peut prendre du temps pour s’y habituer Ne recharge pas complètement la batterie du Switch pendant la lecture Plus de fonctionnalités signifient un prix plus élevé

L’embrayage HyperX ChargePlay offre bien plus que son facteur de forme adhérent et volumineux. En tant que personne aux grandes mains, le géant qu’est la pochette est agréable à tenir, ajoutant une quantité substantielle de plastique confortable qui se niche au cœur de mes paumes. Bien sûr, cette taille ajoute un peu de poids – en particulier par rapport aux autres poignées de cette liste – et cela peut prendre un certain temps pour s’habituer au poids supplémentaire. Cependant, l’embrayage ChargePlay est livré avec quelques avantages clés qui en font un étui de poignée particulièrement attrayant même s’il est un peu lourd.

L’avantage le plus évident est dans le nom: l’embrayage ChargePlay dispose d’une batterie portable qui peut charger le commutateur pendant que vous jouez. Il y a cependant un hic. La puissance fournie par la batterie n’est pas suffisamment puissante pour recharger complètement la batterie du Switch pendant la lecture. Cependant, il gardera votre Switch en vie pendant deux heures supplémentaires avant de manquer de jus lui-même. J’ai l’impression de charger constamment mon Switch, donc appuyer sur ce bouton d’alimentation est un luxe très apprécié lorsque l’avertissement de batterie faible apparaît.

La poignée comprend également un support robuste qui se sent robuste et donne confiance que votre Switch ne tombera pas en cas de choc. L’embrayage offre une excellente expérience de table, d’autant plus que vous pouvez retirer les poignées de l’appareil, glisser le Joy-Cons et l’utiliser comme un contrôleur plus traditionnel, similaire à la poignée Joy-Con officielle du Switch. Les deux poignées se connectent via des aimants, ce qui permet une transition douce et facile entre le jeu portable et le jeu sur table.

L’embrayage ChargePlay d’HyperX est une excellente prise Switch avec plus d’utilité que la concurrence. Ces caractéristiques lui permettent d’être plus cher que les alternatives, mais la durée de vie de la batterie, l’excellente béquille et les poignées amovibles font que l’embrayage ChargePlay vaut l’argent supplémentaire.

Autonomie de la batterie de Grip lors de la lecture de Breath of the Wild:

Environ 2 heures 15 minutesKept Switch en vie, facturé de 5% à 13%

Chargement du commutateur en mode veille de 0% à 100%:

Environ 2 heures, 1 batterie sur 4 s’allume ensuite

Chargement de la batterie du Grip de 0% à 100%:

Vous cherchez un bon protecteur d’écran, une batterie, plus de câble de chargement d’espace de stockage, un chiffon de nettoyage ou autre chose pour améliorer votre expérience de jeu Nintendo Switch? Nous avons rassemblé tous les meilleurs accessoires Nintendo Switch, ainsi que les meilleurs jeux auxquels vous pouvez jouer.