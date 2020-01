Les 4 premiers chiffres révèlent une statue à l’échelle 1/4 d’Okami Amaterasu avec quatre superbes variantes

Les méga fans d’Okami peuvent désormais acheter un ensemble de nouveaux objets de collection magnifiques pour leurs maisons!

Les 4 premières figurines ont révélé qu’elles publieront une statue en résine à échelle 1/4 de l’édition définitive de l’héroïne principale du jeu, Amaterasu. La statue est essentiellement un suivi plus grand et de meilleure qualité des figurines Amaterasu originales de 9 pouces de la société publiées en 2019. De plus, cette édition de la figurine comportera quatre variantes qui présentent la déesse du loup avec différentes armes!

Découvrez les vidéos ci-dessous pour un examen plus approfondi:

Pour l’instant, vous pouvez précommander les variantes «Divine Retribution» et «Blade of Kusanagi» par ici, jusqu’à épuisement des stocks.

