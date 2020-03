Les 5 meilleures collations pour travailler à domicile en 2020

D’accord, il me reste environ 40 minutes avant ma prochaine réunion virtuelle, alors faisons vite.

J’AIME DES SNACKS. En fait, je les aime. Et quand je m’ennuie ou que je suis stressé ou en colère ou triste, je mange des collations. Beaucoup! Parfois, je mange trop de collations et je me déteste le lendemain. Mais en général, je fais de mon mieux pour m’en débarrasser.

Récemment, cependant, il y a eu peu de possibilités d’exercices intensifs. Comme je passe environ 10 à 12 heures par jour à travailler à domicile dans un immeuble avec une salle de gym fermée (sans parler de la météo), je grignote plus que jamais.

Vous voyez, l’activité physique est normalement mon mécanisme d’adaptation par défaut pour l’anxiété. Mais comme ce n’est plus une option viable, du moins pas au quotidien, j’ai eu les fringales. Dans le cas probable où vous le feriez aussi, permettez-moi de divulguer mes honteux secrets de grignotage.

Popcorners

Graphique: Gabe Carey

De la fausse variété saine, les pop-corn sont mon plaisir coupable. J’adore ces gars, en particulier la saveur Sweet Chili, qui illustre mon combo de saveurs préféré de tous les temps: sucré … et épicé.

Certaines mentions honorables incluent le cheddar Jalepeño, le cheddar blanc et le seul encore disponible lorsque j’ai déposé chez Wegmans plus tôt cette semaine pour l’épicerie: Spicy Queso, dont j’ai maintenant deux sacs de taille familiale à rationner au cours des prochaines semaines.

Fait amusant: chaque fois que ma future belle-mère vient (je suis fiancée, je ne l’appelle pas seulement parce que je suis collante), elle apporte au moins un énorme sac de pop-corn. Le lendemain, ils sont partis. Vous ne devinerez jamais pourquoi.

Beurre d’arachide et «gelée» et craquelins

Graphique: Gabe Carey

Bien que je me sois récemment limité à les nommer une fois par semaine, ce serait une liste incomplète sans ma principale collation de bricolage, beurre d’arachide, gelée et craquelins.

Cette gâterie, qui est riche en protéines mais aussi en sucre, se compose malheureusement – pour moi – de beurre d’arachide crémeux générique (j’aime économiser $$$ où je peux), et, dernièrement, de conserves de prunes Bonne Maman. Donc je suppose que c’est techniquement du beurre d’arachide et des conserves et des craquelins, mais cela n’a pas tout à fait la même chose.

Craquelins de poisson rouge à grains entiers

Graphique: Gabe Carey

Une autre fausse option saine sur cette liste, ce carton de craquelins de poisson rouge à grains entiers me rappelle l’enfance. Ne me demandez pas pourquoi, car je n’ai jamais vraiment cessé de les manger. Mais quand j’ai vu ces mauvais garçons assis désespérément sur l’étagère du magasin plus tôt cette semaine, j’ai dû faire face.

Aimez-les ou détestez-les, ils conservent toujours cette saveur classique de poisson rouge, ce qui signifie que vous devrez peut-être vous brosser les dents immédiatement après avoir dévoré une poignée – je ne sais pas de quoi ces choses sont faites, mais elles restent coincées dans votre les molaires, non?

Quoi qu’il en soit, je devrais probablement lire l’étiquette nutritionnelle à un moment donné. Juste après avoir mangé un dernier poisson.

Skyr islandais

Image: Dispositions islandaises

L’année dernière, un week-end où je n’avais rien de mieux à faire, mon partenaire et moi avons fait des folies et sommes allés au Brooklyn Cider House pour ses festivités Taste of Iceland. C’est là que j’ai découvert Skyr, et depuis, ma vie a changé pour le mieux.

Semblable au yaourt grec, Skyr est un produit laitier de culture avec une consistance THICC. C’est un peu aigre, un peu sucré et beaucoup délicieux. Maintenant, pour être complètement franc, l’authentique dessert islandais Skyr est différent de ce que vous pouvez acheter sur étagère ici aux États-Unis. Il est généralement servi avec juste la bonne quantité de fruits et de confiture sur le dessus.

Personnellement, avec le Skyr, acheté en magasin, j’aime mélanger des arômes de grenade pour une touche plus juteuse. Pourtant, il a aussi un bon goût. En ce qui concerne le yogourt, c’est l’une des options les plus chères, mais pour moi, cela vaut bien la prime.

Dispositions islandaises saveurs disponibles:

Biscuits au beurre de noix de coco Nature Valley

Graphique: Gabe Carey

Paradis. Dans. Ma. Bouche. Permettez-moi d’abord de faire cette préface en disant: oui, Biscut Nature Valley au beurre de noix de coco contient 190 calories chacun. Je ne suis pas du tout en train d’imaginer pour essayer de vous convaincre qu’ils sont en bonne santé. Ils sont, d’autre part, délectables, avec leur garniture crémeuse à la noix de coco prise en sandwich entre deux biscuits feuilletés à la noix de coco.

Peut-être que j’aime juste la noix de coco.

