Les 5 meilleurs épisodes de Good Place à regarder avant la finale de la série

Mon visage pendant la finale de la série. Photo: NBC

Notre séjour au Good Place est presque terminé, après avoir passé quatre saisons fantastiques avec Eleanor, Chidi, Jason, Tahani, Michael et Janet. Alors que nous nous préparons pour la finale de la série The Good Place, nous avons pensé revenir sur ses épisodes les plus cruciaux: ceux qui nous ont fait pleurer, ceux qui nous ont fait réfléchir et celui qui nous a rappelé à quel point Chidi était détournée est.

Assurez-vous de laisser un commentaire avec vos épisodes hors concours de The Good Place, et rejoignez-nous vendredi pour notre table ronde sur la finale de la série. En attendant, tout ce que nous pouvons dire, c’est au revoir … et merci pour toutes les crevettes.

“Michael’s Gambit” (Saison 1, épisode 13)

The Good Place a commencé avec un coup d’éclat (c’est pourquoi nous recommandons également de revisiter la première de la série), mais c’est la première finale de la saison où nous avons vu exactement de quoi ce spectacle était capable. Dans une tournure choquante qui peut descendre car l’une des meilleures émissions de télévision surprend de ce côté du mariage rouge – pour ceux qui n’ont pas lu les livres – Eleanor (Kristen Bell) a réalisé qu’elle et les autres n’étaient pas réellement dans le Bon Endroit. Ils étaient au mauvais endroit, dans le cadre de l’expérience nouvelle de Michael (Ted Danson) pour amener les humains à se torturer les uns les autres. Cette révélation n’a pas seulement fait monter les enchères sur The Good Place, elle les a fait sortir du sol et les a projetés vers le soleil. Tout comme ce pauvre chiot de la première saison. DÉCHIRURE.

«Le problème du chariot» (saison 2, épisode 6)

Une partie de ce qui rend The Good Place si bien, c’est qu’il utilise la comédie pour explorer les domaines de la philosophie morale et de l’éthique. Ceci est parfaitement résumé dans la série hors concours «Le problème du chariot». Chidi (William Jackson Harper) essaie d’expliquer l’éthique à Michael dans le cadre de sa tentative de devenir une meilleure personne, mais le démon devenu étudiant ne peut pas sembler saisir les applications pratiques de quelque chose d’aussi hypothétique que le problème du chariot. Alors, Michael donne vie à l’expérience de la pensée! L’indécision de Chidi est mise à l’épreuve encore et encore, chaque expérience entraînant une catastrophe sanglante et pulpeuse. Il s’avère que Michael est juste en train de bifurquer avec Chidi, ce que Eleanor souligne à juste titre comme étant un mouvement d’ami assez timide. Finalement, Michael s’excuse sincèrement, signalant les premiers pas vers sa propre croissance.

«Jeremy Bearimy» —Saison 3, épisode 5

Que feriez-vous si vous appreniez que vous étiez condamné? Souhaitez-vous simplement abandonner, ou essayez-vous encore plus fort de laisser quelque chose de bien derrière? C’est le dilemme auquel la Soul Squad est confrontée dans «Jeremy Bearimy», avec des résultats variables. Eleanor et les autres (qui pensent qu’ils ne sont que des gens normaux et vivants) apprennent qu’ils sont morts depuis plus de 300 ans, parcourant une chronologie en constante évolution connue sous le nom de Jeremy Bearimy. Ils n’ont été ramenés sur Terre que dans le cadre d’une expérience pour voir s’ils méritent une deuxième chance au Bon endroit – une expérience qu’ils ont échoué maintenant qu’ils savent qu’elle existe.

Sans espoir et sans options, chacun de nos héros répond à cette nouvelle de manière différente. Eleanor essaie de revenir à ses anciennes habitudes mais découvre qu’elle ne peut pas, au lieu de cela se diriger vers une quête pour rendre le portefeuille d’un homme. Tahani (Jameela Jamil) et Jason (Manny Jacinto) donnent beaucoup d’argent et se marient (platoniquement) afin qu’ils puissent continuer à faire du bon travail. Ce n’est que Chidi qui perd complètement sa maîtrise de la réalité, ce qui donne lieu à des scènes hilarantes et un rappel que Chidi est assez empilée.

«Janet (s)» – Saison 3, épisode 10

Cet épisode était une fantastique exploration de l’identité, entièrement portée sur les épaules violettes de l’actrice D’Arcy Carden. Janet et Michael sont en mission pour comprendre ce qui se passe réellement avec la politique d’inscription du Good Place, mais ils doivent garder Eleanor, Chidi, Tahani et Jason cachés. Janet les cache donc dans son Vide, ce qui signifie qu’ils se transforment tous en différentes versions de Janet. C’est incroyable à quel point Carden capture bien chacun des personnages, ma préférée étant sa version de Jason. Les choses deviennent intenses quand Eleanor commence à avoir une crise d’identité à l’intérieur de la crise d’identité, doutant d’elle-même et de sa relation avec Chidi, et ce n’est que lorsque Chidi lui rappelle à quel point elle est forte qu’ils sont capables de vraiment revenir à eux-mêmes.

«La réponse» – Saison 4, épisode 9

L’entrée la plus récente de cette liste, «The Answer», semblait être un moyen idéal pour conclure la série avant de se diriger vers la fin du jeu. Il se concentre sur Chidi alors que 300 ans d’expériences et de souvenirs lui reviennent en tête. Nous traversons tous les hauts et les bas de sa vie, la façon dont il perçoit le monde autour de lui par rapport à la réalité des choses, et combien son temps dans l’au-delà l’a changé pour le mieux. C’est un peu comme un clip, revisitant certains des meilleurs moments de la série, mais le fait de se concentrer sur Chidi offre une nouvelle perspective sur les événements familiers. Et à la fin, il en vient à réaliser la vérité sur l’univers: “Il n’y a pas de” réponse “mais Eleanor est la réponse.”

The Good Place revient pour la dernière fois avec sa finale en deux parties ce soir, suivie d’une interview en direct de 30 minutes avec le casting et l’équipe derrière la série.

