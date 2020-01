Les 8 meilleures performances de jeux vidéo en 2019: Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler des performances dans les jeux vidéo. Il y a eu une augmentation encore plus importante du travail de capture de mouvement / capture faciale, et cette liste en reflète une partie. Là encore, le jeu de voix traditionnel est toujours aussi fort. Commençons:

# 8: Pip Torrens (Le conservateur, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan)

Bien qu’il ne soit pas aussi drôle qu’il l’était dans Preacher, Pip Torrens était à peu près la seule grâce salvatrice de Man of Medan pour moi. Il était sarcastique et sinistre, commentant vos choix que vous avez faits tout en vous disant à quel point vous êtes une mauvaise personne. Il ressemble beaucoup au Cryptkeeper de Tales from the Crypt, mais à la place, c’est un Anglais chauve. En fait, le Cryptkeeper était chauve aussi, alors peut-être que c’est la même personne? Indépendamment de cela, Torrens a livré la seule performance non embarrassante dans Man of Medan, et cela devrait être annoncé ici.

# 7: Norman Reedus (Sam, Death Stranding)

Reedus est ici, un peu par défaut, car je n’ai pas encore vu une tonne de Mads dans le jeu, et Lea Seydoux n’a été que dans une scène. Je trouve généralement que Reedus est un acteur en bois, donc il est presque parfaitement interprété comme un Sam, un gars pas tout à fait à l’aise avec lui-même ou avec les autres. De plus, il fait beaucoup de bons sons de grognement / trébuchement lorsque vous naviguez dans le paysage. Au moins, il n’a pas de doubleur comme Deadman.

# 6: Laura Post (Catherine, Fire Emblem: Three Houses)

Je pourrais franchement remplir une liste complète de super performances de Fire Emblem: Three Houses. Mais, pour cela, je me limite à deux personnes. J’ai apprécié la performance de Mme Post en tant que Catherine, car il y avait un élément de sensualité dans le personnage. Catherine aurait vraiment pu être écrite / interprétée comme hautaine ou insupportable, mais elle ne l’est vraiment pas. Elle sait qu’elle est meilleure que la plupart des autres enseignants / chevaliers, mais ne les domine pas. Il y a des scènes où la façade tombe également, et le travail de la voix transparaît vraiment. J’ai vraiment hâte d’entendre le travail de Laura dans Persona 5 Royal l’année prochaine.

# 5: Ashly Burch (Parvati, The Outer Worlds)

Soyons réalistes, Parvati est le seul compagnon de The Outer Wilds à avoir une personnalité. Le Vicaire Max a des choses amusantes à dire, mais il n’a pas vraiment de personnage en tant que tel. Burch imprègne Parvati de sa meilleure impression «Kaylee from Firefly», avec une performance légèrement naïve et douce. Ses tentatives de flirter / sortir avec ce capitaine de salle sont agréables et l’un des rares véritables morceaux d’humanité du jeu. En outre, c’est un bon départ pour Burch, qui a tendance à jouer généralement des personnages plus cuivrés, devant en jouer un, comparativement, doux, mais toujours tenir bon.

# 4: Courtney Hope (Jesse Faden, contrôle)

Je dirais probablement que Jesse Faden est le plus étoffé de tous les protagonistes de Remedy. Cela est dû en grande partie à la performance de Courtney Hope. Elle doit passer de la confiance à la perplexité, à la prise en charge, à la confusion, tout en jouant au jeu et en découvrant les secrets de la maison la plus ancienne. Ses monologues intérieurs sont excellents, car elle doit traiter ce que quelqu’un a dit / fait, en temps réel, au fil des événements. Par-dessus tout, c’est agréable d’avoir un nouveau héros féminin vraiment fort dans un jeu en tant que personnage principal.

# 3: Cameron Monaghan (Cal Kestis, Star Wars Jedi: Fallen Order)

J’avoue que j’ai toujours aimé Cameron Monaghan, même depuis le premier épisode de Shameless. J’aime bien son tour en tant que Cal car bien que l’archétype soit assez standard, il y a assez de bon travail dans son jeu pour le rendre quelque peu unique. Il n’est pas trop emo, ce qui pourrait être un réel danger pour un personnage comme celui-ci, mais il est crédible dans ses réactions à ce qui se passe. Je préfère voir Cameron dans une version réelle de ce jeu comme une série télévisée (ou même un film) que la plupart de ce qui s’est passé dans Last Jedi ou Rise of Skywalker. Le seul véritable inconvénient est que la femme principale, Trilla, aurait dû être jouée par Emma Kenney.

# 2: Takuya Kimura (Takayuki Yagami, jugement)

Kiryu a toujours été un peu en bois car il était un personnage artificiel. Yagami était beaucoup plus détaillé et expressif puisqu’il était basé sur Kimura. Si vous regardez ce type, vous pouvez clairement voir qu’il était le modèle de Yagami. Bien que je sois sûr que la voix anglaise est décente, j’ai joué au jeu avec la piste audio japonaise et la voix de Kimura, dont il y en a beaucoup, était géniale. Il est apparu comme quelqu’un qui était hanté mais avait aussi une personnalité joviale, surtout quand il traînait avec son ami Kaito. Le seul inconvénient de sa performance est le manque de chansons karaoké, ce qui aurait été vraiment super à voir.

# 1: Tara Platt (Edelgard, Fire Emblem: Three Houses)

Mme Platt doit suivre une ligne assez fine dans le rôle d’Edelgard. Bien que le personnage puisse apparaître comme arrogant, il y a des moments spécifiques où ses vulnérabilités se manifestent et vous la voyez avoir des doutes. Sa véritable performance est évidente quand il est révélé (Alerte Spoiler) qu’Edelgard est en fait l’Empereur de Flammes. Lorsque ce personnage est révélé, surtout si vous faites partie de sa maison, vous pouvez voir les vraies différences dans le travail de la voix et à quel point elle est bonne dans le rôle. J’ai toujours été fan du travail de Tara mais son rôle d’Edeglard est l’un de ses meilleurs.

Pour les commentaires, indiquez quelles performances vous avez aimé en 2019 et pourquoi.

