Les 8 meilleurs jeux de 2019: Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Avec la fin de 2019, je ferais aussi bien de dresser ma propre liste personnelle de «Jeux de l’année». Contrairement aux autres années, cette année n’a pas vraiment eu de «gagnant» clair. Il y a des jeux courants, Control et Star Wars, pour n’en nommer que quelques-uns, mais il n’y avait pas le jeu habituel qui a tout époustouflé. Par conséquent, pourquoi certains des jeux sur ma liste sont un peu là-bas, mais sont toujours mes favoris. Prendre plaisir:

# 8: Jugement

Le jugement n’est peut-être pas le jeu le plus innovant et le plus récent de cette liste, mais je l’ai beaucoup apprécié. Il partage beaucoup son ADN avec les jeux Yakuza, comme 90-95%, mais le reste est assez intéressant. Takayuki Yagami n’est clairement PAS comme Kiryu, car Yagami a en fait un semblant de personnalité et a du flair pour lui. Explorer Kamurocho est plus agréable que jamais et il y a de nouvelles choses à faire pour vous, bien que les trucs de course de drones soient un cauchemar de bêtises DLC payantes. Je pourrais encore dire que Yakuza 0 est l’étalon-or pour ces types de jeux, mais c’est honnêtement une seconde assez proche.

# 7: Luigi’s Mansion 3

J’admets que c’est mon premier jeu Luigi’s Mansion, mais je l’ai vraiment apprécié. Alors que les premiers étages de l’hôtel jouent droit, vers la quatrième ou la cinquième étape, vous entrez dans un château fantastique, une jungle dense et des sols de laboratoire hantés, pour lutter contre les fantômes et les aspirer dans votre aspirateur. Je trouve le jeu en fait assez difficile, car vous devez trouver des moyens de manipuler l’environnement avec vos quelques capacités, pour pouvoir aller dans de nouvelles pièces ou faire apparaître le fantôme afin que vous puissiez le combattre. Par-dessus tout, il contient de très bonnes blagues Virtual Boy, qui étant donné que je possédais deux de ces choses en grandissant, je peux également attester qu’il s’agit des meilleurs appareils de jeu que l’on ait jamais imaginés.

# 6: Contrôle

Un peu comme avec The Outer Worlds, je pense que Control est un jeu fantastique, mais le récit a commencé à me perdre après un certain temps. Je l’ai fait assez loin dans le jeu, donc je peux mieux le commenter. Premier commentaire: vissez le patron de l’usine. Deuxième commentaire: les poètes de l’automne sont toujours cool. Troisième commentaire: la construction du monde, le décor et les personnages sont tous géniaux. Quatrième commentaire: le combat est assez varié avec les pouvoirs dont vous disposez, et si vous voulez ou non tirer sur des ennemis avec des fusils ou simplement leur jeter d’énormes pierres (ce qui est presque toujours efficace). Dernier commentaire: Sérieusement, ce patron d’usine est un vrai cauchemar. Il m’a fallu environ 20 essais pour le tuer et j’ai été super ennuyé par la chose qui crachait constamment du poison sur moi.

# 5: Star Wars Jedi: Ordre déchu

Hé, regardez, un seul moteur de jeu non Frostbyte, un jeu Star Wars qui N’EST PAS un morceau de poubelle? Qui aurait pu imaginer ça? C’est le meilleur jeu Star Wars depuis Star Wars: Republic Commando, qui était vers 2005. Bien que le jeu ne soit pas parfait, je souhaite vraiment qu’il y ait un système de voyage ou de waypoint rapide (ou que la carte ne soit pas poubelle), il est rempli de bons combats, de belles séquences d’action et d’acteurs solides de Cameron Monaghan. Bien que je n’aie pas encore terminé le jeu, c’est toujours un exploit énorme et j’applaudis que c’est le jeu le plus non EA depuis des années.

# 4: Reste: de ses cendres

J’ai entendu quelqu’un sur un podcast décrire Remnant comme «Resident Evil 4 (ou Gears of War) mélangé à un jeu Dark Souls» et cela me le décrit parfaitement. C’est aussi, incidemment, le premier jeu de type Dark Souls que j’ai jamais aimé. Le combat à distance dans ce jeu est vraiment amusant et percutant, surtout une fois que vous commencez à obtenir certaines des armes de niveau supérieur. Le système de compétences est soigné, la coopération a fonctionné comme un charme, et j’ai vraiment apprécié que vous puissiez simplement relancer le monde du jeu et garder la majorité de vos affaires lors de la prochaine partie.

# 3: Taché de sang: Rituel de la nuit

Étant donné que Castlevania: SOTN et Super Metroid ont commencé tout le genre “Metroidvania”, il est agréable de voir au moins l’un des gars importants, Koji Igarashi, travaillant dur pour affiner le genre. Bien que Bloodstained n’ait pas tout à fait le cache de Castlevania: SOTN, c’est un énorme raffinement de cette formule. Au lieu de simplement choisir vos armes et votre équipement, vous pouvez vraiment personnaliser vos capacités avec le système de tessons. Vous pouvez passer du maniement d’une épée de forage à l’invocation de boules de feu, en passant par un Lapin Playboy démoniaque, tout dépend de vous et de la quantité que vous souhaitez cultiver pour des fragments spécifiques. C’est l’un des rares jeux dans lesquels j’ai reçu le trophée de platine pour 2019, et je suis content de l’avoir fait.

# 2: Resident Evil 2

Ce premier remake de Resident Evil, mon dieu, il y a 17 ans maintenant, était soigné mais souffrait toujours de quelques problèmes ennuyeux … comme les contrôles des chars. RE2 est vraiment un jeu moderne et se sent comme tel. Le jeu de tir est fantastique, et il n’a jamais de vieux zombies en train de tirer dans la tête. Le jeu lui-même est magnifique et l’un des plus beaux jeux du marché. La meilleure chose est cependant la carte. Il annote pratiquement tout, pas seulement le type de serrures pour les portes, mais aussi les munitions et autres éléments clés dont vous pourriez avoir besoin. Ouvrir la carte et dire “Hé, j’ai enfin obtenu la clé de diamant, maintenant pour commencer à ouvrir toutes ces portes verrouillées au diamant et faire des progrès” est une si bonne sensation.

# 1: Fire Emblem: Trois maisons

Je dirais honnêtement que Fire Emblem: Three Houses est le meilleur jeu de stratégie auquel j’ai jamais joué. Bien qu’il y ait des trucs de classe, les unités volantes ne sont pas bonnes contre les flèches ou les chevaliers sont faibles contre les haches, presque tout est sur un pied d’égalité, de sorte que même les unités défavorisées pourraient avoir un coup contre les plus fortes. Vous pouvez également être ridiculement maîtrisé, même comme 4 ou 5 missions, afin que votre personnage principal ne puisse jamais mourir. J’ai littéralement atteint un point où je pouvais faire des missions secondaires, juste avec le personnage principal, et détruire facilement tous les monstres que j’ai rencontrés. Mis à part l’aspect stratégique est l’aspect social, qui est presque directement copié à partir d’un jeu Persona, d’une manière brillante. Si vous allez prendre quelque chose, vous pourriez aussi bien prendre des meilleurs, et c’est ce qui est en jeu ici, avec l’école remplie de personnages intéressants et uniques, pour la plupart (sérieusement, Léonie est boiteuse), que vous voulez vraiment passer du temps avec. C’est le meilleur jeu sur Switch jusqu’à présent.

