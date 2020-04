Les 8 meilleurs jeux des franchises Microsoft: Gears of War 3, Halo: Reach, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! La semaine dernière, j’ai dit que le sujet allait porter sur les meilleurs jeux dans les franchises populaires, mais j’ai décidé d’en modifier certains. Je pense qu’il pourrait être plus intéressant de jeter un œil à chacun des principaux fabricants de consoles, ainsi qu’à certains des plus grands développeurs tiers, et de voir à la place quels sont les meilleurs jeux de certaines de leurs franchises les plus populaires. La règle générale ici est que les jeux doivent être développés ou publiés par Microsoft. Donc, Forza serait évidemment admissible, mais Minecraft ne le serait pas puisqu’ils l’ont acheté plus tard dans la vie. Commençons:

# 8: Mme Splosion Man

Pour être juste, Mme Splosion Man est très similaire à son prédécesseur, Splosion Man. Vous vous concentrez toujours principalement autour des niveaux, explosant pour sauter vers des zones plus élevées ou pour détruire les obstacles / ennemis sur votre chemin. J’ai aimé celui-ci plus à cause de l’expansion du monde (comme … en fait un), et il y avait juste plus de trucs de plate-forme, comme le broyage sur des rails, des canons, des trucs cachés dans les niveaux, etc. Cette franchise semble dormante maintenant, mais pourrait toujours revenir.

# 7: Crackdown 1

Souvent, le premier jeu d’une franchise est le meilleur, et cela inclut Crackdown. Crackdown 1 pourrait ne pas gagner de prix pour les personnages profonds ou l’écriture, mais c’était juste un terrain de jeu très amusant pour vous permettre de sauter, de tuer des ennemis avec des armes intéressantes et de collecter des orbes. Contrairement aux deux autres (mauvais) jeux Crackdown, ces orbes ne vous ont pas échappé, ils sont simplement restés immobiles. Microsoft semble continuer à vouloir reproduire le succès du premier jeu mais à la fois Crackdown 2 et 3, la qualité a été terrible. C’est un peu dommage.

Chapitre 6: Fable 3

Je sais que le premier, et surtout le deuxième, les jeux Fable sont bien considérés. Je n’ai pas aimé ces deux-là, mais j’ai beaucoup aimé Fable 3. Je pense que cela était dû en grande partie au fait qu’ils ne se concentraient pas beaucoup sur les aspects sociaux. Vous pouviez toujours sourire, poser ou péter sur les gens, mais ce n’était vraiment pas nécessaire. Je pensais aussi que le combat était beaucoup plus facile et plus fluide, et vous pouviez décimer à peu près tous les ennemis une fois que vous aviez appris les trucs de combinaison de sorts. Fable 3 est généralement méprisé, mais c’est le premier (et le seul) jeu de la franchise que j’aime vraiment.

# 5: Forza Motorsport 3

Honnêtement, il n’y a pas une tonne de différenciation entre les jeux Forza Motorsport plus récents. Ils ont toujours fière allure, contrôlent bien et ont une tonne de voitures avec lesquelles vous pouvez jouer. Je choisis Forza 3, car c’était le premier sur la Xbox 360 et il a montré une mise à niveau substantielle en termes de graphismes et de fonctionnalités des deux derniers jeux. Comme, la salle des ventes et les vitrines des joueurs sont beaucoup plus à l’avant-plan avec ce jeu. Ou bien avoir une saison de course en solo, vous voudrez donc jouer contre le CPU. De plus, le jeu était tout simplement fantastique et a aidé à cimenter pourquoi Forza est toujours une scène comme test graphique pour les systèmes Microsoft.

# 4: Soldats de plomb: guerre froide

Le premier Toy Soldiers était un jeu de tower defense assez mignon mais c’était tout l’esthétique de la Première Guerre mondiale et n’avait pas beaucoup de personnalité. La Guerre froide avait une tonne de personnalité car elle se déroule dans une Amérique contre l’URSS avec beaucoup d’humour à ce sujet. Le plus gros ajout était «Barrages», essentiellement des séquences de mise à mort qui faisaient tourner une roue aléatoire qui pouvait débloquer des unités puissantes, des barrages, ou même vous laisser courir comme un soldat ultra-puissant, vous permettant de décimer les unités ennemies. Il y avait un troisième jeu Toy Soldiers avec des propriétés sous licence réelles (Assassin’s Creed, GI Joe), mais ce n’était pas aussi amusant dans celui-ci.

# 3: Gears of War 3

Les jeux Gears ont tendance à se fondre pour moi. Je me souviens beaucoup du premier parce qu’il était si nouveau à l’époque. Je n’aimais pas le deuxième, et je n’ai joué que le quatrième parce qu’un de mes amis voulait le parcourir en coopération, ce qui était en fait ma première fois à jouer à l’un de ces jeux avec quelqu’un. En choisissant un jeu Gears, je pense que j’ai le plus aimé Gears 3. La principale raison est parce qu’il avait l’impression de clore une histoire. C’était agréable de voir Marcus et son père enfin avoir une fermeture, ainsi que d’avoir Ice-T dans un jeu, car il améliore automatiquement n’importe quel jeu. Je pense que vous pouvez également dire à vos gars de l’IA de tirer sur certains ennemis, ce qui les a également rendus utiles au combat.

# 2: Halo: Atteindre

Comme avec Gears, la plupart des jeux Halo se mélangent également pour moi. Je me souviens clairement de ne pas aimer ODST à cause de la ville ouverte et du fait que je n’ai pas pu trouver de missions. De l’autre côté de cette pièce se trouve Reach, qui est probablement mon jeu Halo préféré. Avoir une bonne équipe de personnages a aidé, la plupart d’entre eux ayant des personnalités distinctes. J’ai aimé que vous puissiez changer l’apparence de votre gars, Noble 6, alors j’ai fini par lui donner une tête enflammée ou quelque chose. De plus, je pensais que l’histoire était vraiment intéressante, c’était une préquelle bien sûr (donc vous saviez comment elle s’est terminée), mais il y avait de bons rythmes sur la façon dont vous y arriviez réellement.

# 1: Forza Horizon 1

Par presque toutes les mesures, Forza Horizon 4 est un meilleur jeu que 1. Il a des types de course plus diversifiés, il a (évidemment) l’air beaucoup mieux, il a un monde de jeu plus grand, une météo saisonnière, etc. Il me manque cependant deux choses , ce qui a contribué à faire d’Horizon 1 toujours le meilleur jeu Forza, une bande-son incroyable et un véritable méchant à la course. La bande sonore du premier Horizon est géniale, allant du hard rock à l’EDM en passant par la musique pop générale. La deuxième chose est cependant plus importante. Les derniers jeux Horizon ne vous donnent en fait aucune raison de courir, en dehors de quelques vagues “Eh bien, vous voulez être non. 1, n’est-ce pas? ” pablum. Horizon 1 avait Darius Flynt, un gars arrogant et habile qui vous défonce dans les premières parties du jeu, donc cela devient une véritable motivation pour le renvoyer à la fin. C’est la même raison pour laquelle la version 2005 de Need for Speed: Most Wanted, qui a Razor Callahan, est toujours le meilleur jeu NFS, car cela donne au joueur la motivation de terminer le jeu. Le premier Horizon est toujours un joyau de jeu et le meilleur de la franchise.

Pour les commentaires, listez vos jeux préférés des franchises Microsoft et pourquoi.

