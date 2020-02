Les 8 meilleurs jeux Dreamcast: Soul Calibre, Marvel vs. Capcom 2, plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler des jeux Dreamcast. La raison pour laquelle je voulais à l’origine écrire à ce sujet était ma tentative de me procurer un Dreamcast Kiosk, qui ne m’a malheureusement pas été utile. Pourtant, j’ai aimé la console Dreamcast, alors nous y sommes. Je ferai mention de Skies of Arcadia ici, car j’ai entendu son bon mais je ne l’ai pas joué. Aussi, soyons réels: Sonic Adventure et Shenmue ne sont pas de bons jeux. Commençons:

# 8: Space Channel 5

En tant que jeu, Space Channel 5 est essentiellement une version glorifiée de “Simon Says”. Il suffit d’appuyer sur les boutons au rythme du rythme, ce qui a été fait dans d’autres jeux, sinon légèrement mieux, dans quelque chose comme PaRappa the Rapper. La raison pour laquelle il est ici est que le jeu déborde de charme et de personnalité. Ulala est un bon précurseur pour quelqu’un comme Bayonetta, une femme conçue pour être sexualisée mais qui ne l’est vraiment pas. Le monde de Space Channel 5 est unique et coloré. Enfin, la musique est tout simplement phénoménale, et bien que Mizuguchi n’ait pas fait la musique de ce jeu, vous pouvez le voir dans ses derniers morceaux.

# 7: Épée du Berserk: Rage des tripes

C’est bizarre car au moment où je l’ai joué, je ne savais pas qu’il était basé sur une série de mangas. Je pense que je viens de le prendre parce que c’était l’un des rares jeux d’action de personnages matures sur la plate-forme. Le gameplay lui-même était basique mais décent. Faire tourner la grosse épée était super et il y avait des trucs de démembrement légers, si je me souviens bien. C’était juste une sorte de jeu de hack-and-slash avec une histoire étrange, car je ne savais pas ce qui se passait réellement. Je me souviens que la fin du jeu était vraiment difficile et je ne l’ai jamais terminée, car c’était une séquence d’échappement sur laquelle je n’arrêtais pas de constamment.

# 6: Jet Grind Radio

La radio Jet Grind / Set originale est une excellente idée pour un jeu. Cependant, ce n’est qu’après Jet Set Radio Future qu’elle a vraiment pris tout son sens. La raison principale étant que le Dreamcast n’avait qu’un seul stick analogique. SO… les jeux qui avaient une caméra 3D étaient généralement vissés. Jet Grind Radio essaie de résoudre ce problème en ayant un bouton dédié uniquement au repositionnement de la caméra derrière vous, si elle est gâchée, mais cela ne fonctionne tout simplement pas. TOUJOURS, Jet Grind Radio règne avec une excellente bande sonore, l’un des styles artistiques les plus uniques (encore) et un gameplay intéressant.

# 5: NFL 2K

Je pense que la NFL 2K a probablement été le premier jeu de sport auquel j’ai participé. La principale raison est que vous pouvez désactiver toutes les pénalités, franchir la ligne de mêlée et lorsque l’autre équipe démarre, vous pouvez tout de suite vous attaquer à l’autre QB et obtenir un sac. C’était toujours hilarant pour moi. En outre, il était juste plus rapide que Madden et il était évidemment bien mieux que tout ce que la PS1 pouvait pomper. Vraiment cependant, j’ai aimé ce jeu parce que c’était le début d’une dynastie de jeux dont EA a dû muscler la licence NFL, pour les empêcher de menacer Madden.

# 4: Armada

Si Armada avait été un jeu en ligne, les gens en parleraient toujours. Armada était un peu un jeu à double joystick où vous contrôliez un navire dans l’immensité de l’espace. Vous avez entrepris des travaux pour obtenir de l’argent afin d’obtenir de meilleures pièces pour votre navire. C’est assez standard en fait. Cependant, Armada se sentait vraiment bien de jouer. Il avait une sensation d’arcade qui rendait tout simplement amusant de voler et de combattre les différents extraterrestres.

# 3: Resident Evil: Code Veronica

Ce pourrait être le dernier du jeu Resident Evil de style «traditionnel» de la franchise. Il a fallu 5 ans après la fin de ce match avant que Resident Evil 4 ne le fasse, ce qui a été un énorme départ pour la franchise. Code Veronica n’était pas le meilleur des jeux originaux mais c’était quand même bien. Il avait une caméra plus dynamique qui se déplaçait parfois avec le joueur. Si vous aviez deux canons, vous pourriez attaquer deux cibles différentes indépendamment. De plus, ce fut une étape notable du point de vue graphique / production, grâce au nouveau matériel du Dreamcast.

# 2: Marvel contre Capcom 2

J’ai parlé la semaine dernière de mon amour pour ce jeu et il reste ici aussi. Je pense que c’est juste un jeu de combat fantastique, surtout avec la diversité de certains personnages. Certes, j’ai tendance à utiliser des personnages «Hadou» comme Cable, Gambit, Iceman et Cyclops, mais c’est juste mon style de jeu. Je pense que le jeu peut sembler un peu gros maintenant, mais il s’anime toujours bien et sonne bien. Il y a des rumeurs d’un nouveau jeu Marvel vs Capcom, pour effacer l’échec d’Infinite. Bien que ce soit bien, je me contenterais également d’un port / remaster HD de ce jeu.

# 1: Soulcalibur

C’est le meilleur exemple d’un jeu porté mieux, BEAUCOUP mieux que sa source. Le jeu d’arcade est assez décent, mais la version Dreamcast est meilleure que les ligues. Il a de meilleurs arrière-plans, un nouveau personnage ajouté et une multitude de fonctionnalités pour garder les joueurs à domicile occupés. Mais c’était vraiment un combattant bien équilibré qui est probablement la meilleure entrée de la franchise.

Pour les commentaires, indiquez quels sont vos jeux Dreamcast préférés et pourquoi.

