Les 8 meilleurs jeux multisegments: Marvel vs Capcom, Smash Bros., Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler de jeux multisegments, de jeux qui mettent en vedette deux ou plusieurs franchises ou sociétés différentes qui se réunissent. La plupart d’entre eux peuvent être un peu évidents, mais quelques-uns sont encore des choix assez inconnus. Prendre plaisir:

# 8: Super Meat Boy

Super Meat Boy n’a pas beaucoup de personnages multisegments énormes, mais il en a beaucoup de indépendants. Des personnages comme Josef (Machinarium), Tim (Braid), Viridian (VVVVVV) et Commander Video (BIT.TRIP RUNNER) pour n’en nommer que quelques-uns. La partie amusante est que la plupart des personnages invités ont des capacités uniques qui correspondent au jeu dont ils sont issus. Commander Video peut planer un peu dans les airs, la Goo Ball peut s’accrocher aux murs, Steve (Minecraft) peut placer des blocs et aussi miner à travers les murs, etc. Cela peut faciliter l’obtention de certains bandages et objectifs cachés.

# 7: Dimensions Lego

C’était un vrai rapprochement entre ce jeu et Disney Infinity. J’ai généralement aimé Infinity plus, du point de vue du gameplay, mais la série était bien trop orientée vers l’ère Disney moderne et non pas l’ère dont je me souciais (du début au milieu des années 90). Le plus gros problème, cependant, était que vous ne pouviez pas utiliser de personnages hors franchise dans les histoires. Comme, vous ne pouviez pas utiliser Jack Sparrow dans le pack de niveau Monstres. Les dimensions vous permettent au moins de le faire, même si les seuls personnages qui apparaissent réellement sont Batman, Wyldstyle et Gandalf. De plus, Dimensions avait juste beaucoup plus de franchises auxquelles je tenais: BTTF, Doctor Who, Wizard of Oz, Ghostbusters et (bien sûr) The A-Team. Je souhaite que ce jeu arrive sur PC comme Infinity l’a fait, où il comprend uniquement toutes les pièces de jouets débloquées dès le départ.

# 6: Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Je ne suis pas trop loin dans ce jeu mais je l’apprécie jusqu’à présent. Il s’agit essentiellement d’un jeu Shin Megami Tensei, seul votre démon est un personnage Fire Emblem amnésique. Honnêtement, je ne sais rien de Fire Emblem avant Three Houses, donc je suis déçu que Hilda ou Dimitri ne soient pas les personnages qui sont invoqués. Le seul gars de Fire Emblem que je connaisse est Marth, qui est tout le monde. Pourtant, j’apprécie vraiment le système de combat, et c’est un cadre / monde vraiment unique pour un jeu de RPG à installer.

# 5: Cannon Spike

C’est vraiment dommage que Cannon Spike ait été oublié par le monde. J’imagine que si leur jeu avait été fait maintenant, cela aurait facilement été un jeu de tir amusant à double joystick. Au lieu de cela, vous déplacez les personnages avec un joystick et vous devez les marquer pour concentrer vos attaques sur eux. Il n’y avait pas une tonne de personnages, mais vous aviez Cammy et Charlie de Street Fighter, B.B. Hood (Darkstalkers), Arthur (Ghosts & Goblins) et Mega Man. Je pense qu’il pourrait y avoir aussi un personnage original, mais qui s’en soucie? Cannon Spike était un jeu amusant, surtout avec plusieurs personnes jouant en même temps, et devrait être ramené.

# 4: Namco X Capcom

Mec, j’aurais aimé que ce jeu soit sorti ici. Ensuite, je n’aurais pas à lire un fichier traduit par un fan qui ne contient que la moitié des éléments réellement traduits. Namco X Capcom était un RPG stratégique où vous contrôliez deux personnages originaux et faisiez équipe avec les personnages de Namco et Capcom pour empêcher la fusion des réalités et de certains dieu sombres de ressusciter. Vraiment, le jeu a simplement pris des personnages de Street Fighter, Soulcalibur, Captain Commando, Klonoa et environ une douzaine d’autres franchises diverses et les a tous regroupés. Lancer un Hadouken en tant que Ryu sur un Velociraptor de Dino Crisis ne vieillit jamais vraiment.

# 3: Kingdom Hearts

Si vous voulez le meilleur jeu crossover Kingdom Hearts, c’est probablement le premier. Il y avait un bon mélange de personnages de Final Fantasy, certains axés sur l’histoire, certains boss supplémentaires, ainsi que des trucs décents de l’ère Disney. Tout n’était pas parfait, j’aurais probablement troqué la Petite Sirène contre des Gargouilles, mais c’est juste moi. Il est intéressant de noter qu’au fur et à mesure que la série avançait, les aspects de Final Fantasy devenaient une réflexion après coup, s’ils étaient même inclus du tout (en vous regardant KH3), parce que la mythologie de la série a pris le dessus et est devenue dominatrice. Mais encore, ce fut un très bon crossover initial qui est devenu un peu boiteux plus tard.

# 2: Super Smash Bros.Ultimate

Du point de vue de l’entreprise, Super Smash Bros.Ultimate pourrait avoir le plus. Pas seulement une douzaine de franchises Nintendo différentes, mais au moins un personnage d’Atlus, Capcom, Sega, Konami, Square, Platinum et SNK. C’est pour le moins impressionnant. Bien que chaque personnage ne soit pas de premier plan, c’est une très bonne représentation de la plupart des franchises populaires. De plus, vous n’obtenez pas seulement des personnages, vous obtenez généralement une scène emblématique, beaucoup de ces choses spirituelles et une multitude de musiques qui sont instantanément reconnaissables. Avec l’ajout d’une deuxième passe de saison, ce nombre ne fera qu’augmenter.

# 1: Marvel contre Capcom 2

Ce n’est peut-être pas le jeu de crossover préféré de tout le monde, mais c’est probablement le mien. C’est une grande distillation des jeux “Vs” précédents, en ayant 56 (bien que 1 soit un tricheur), même si environ 20 d’entre eux jouent le même. J’adore tout ce qui concerne le jeu, à part l’absence d’une histoire principale, les personnages sont distinctifs, les arrière-plans sont colorés, la musique est solide et le gameplay de base est tout aussi sain maintenant qu’il y a 20 ans. Le fait qu’il sera de retour chez EVO en dit long sur l’intemporalité du jeu. Je ne peux qu’espérer qu’ils annoncent une version console actuelle, ou que Dieu m’aide, une version PC, pour que le jeu puisse durer éternellement.

Pour les commentaires, énumérez vos jeux de croisement préférés et pourquoi.

Prochain sujet

Top 8 des jeux Dreamcast

/