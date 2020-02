Les 8 meilleurs jeux nécessitant un port: Metal Gear Solid 4, Lost Odyssey, Plus

Bienvenue à tous dans une autre édition de The 8 Ball! Cette semaine, je suis ici pour parler de jeux plus anciens, en particulier des jeux bloqués sur des consoles antérieures. Ce cycle de console a vu une multitude de jeux plus anciens dotés de ports HD, sinon des remakes sortent, donc cela m’a fait penser aux jeux que j’aimerais que cela arrive, du moins en ce qui concerne les travaux de portage. Maintenant, la plupart de ces jeux peuvent être joués sur PC, si vous voulez vraiment travailler dur, mais pas tous, et ce n’est pas d’une manière légale idéale. Commençons:

# 8: L’obscurité

Étant donné que le deuxième jeu Darkness est sur PC, je suis ennuyé que le premier n’ait jamais sauté sur cette plate-forme. J’admets volontiers que le second joue beaucoup mieux et est plus agréable. Mais, je n’aimais pas autant l’histoire. De plus, je pense que le premier jeu Darkness a une «sensation» définie (comme les autres jeux Starbreeze), ce qui le rend plus unique. J’ai aussi beaucoup plus apprécié le look du premier, il avait un look stylisé que le second ne pouvait pas égaler. Enfin, Kirk Acevedo était un Jackie bien meilleur que Brian Bloom, pensais-je.

# 7: Héros du jeu de points 3D

Je dois admettre que je n’ai jamais vraiment joué trop à 3D Dot Game Heroes. Au moment où je l’ai eu, ma PS3 était déjà sur ses dernières jambes, donc je ne voulais pas trop la chance. 3D Dot Game Heroes est fondamentalement une version moderne des anciens jeux isométriques de Zelda, presque à la faute. Vous explorez le monde entier, trouvez des trucs cachés, traversez des donjons, des boss de bataille, etc. De plus, le jeu avait un look voxel vraiment soigné, ce qui est toujours très agréable à regarder.

# 6: Les guerriers

Je pense que c’est le seul jeu de cette liste qui date d’il y a deux générations, pas seulement un. Les Warriors n’étaient peut-être pas le jeu le plus ambitieux de Rockstar, mais je pense que c’était celui dans lequel ils avaient le plus de cœur. Après tout, pourquoi voudriez-vous faire un jeu d’action / bagarreur basé sur un film culte des années 1970? Pourtant, le jeu a très bien fonctionné, racontant une version considérablement élargie de l’histoire de Warriors et plongeant dans chacun des personnages que le film n’a pas pris la peine de faire. Pourtant, il n’y a pas de (vraie) manière moderne de jouer à ce jeu, ce qui est dommage.

# 5: Panique de corbeille

Trash Panic est toujours un jeu étrange. Le nœud de base du jeu est que vous essayez de remplir une poubelle avec une quantité apparemment infinie de déchets. L’attelage est que vous pouvez casser / casser des objets, ce qui crée plus de place dans la petite poubelle. Vous pouvez également, à l’occasion, mettre le feu aux choses, ce qui dégage vraiment la boîte, si vous pouvez obtenir un bon feu. C’est SUPER bizarre mais très agréable. En fait, la chose la plus étrange est que les objets ont également une physique chancelante, de sorte qu’ils peuvent parfois tomber de la boîte, et si cela se produit trois fois, vous perdez la scène. C’est l’un de ces jeux japonais originaux qui a généralement été oublié dans ce cycle de console.

# 4: Odyssée perdue

C’est probablement encore l’un de mes RPG préférés sur 360. Le problème est que ce n’est que sur 360. Je pense que vous pouvez techniquement y jouer sur PC, mais il est essentiellement diffusé à partir d’une Xbox One, ce qui n’est pas le même chose. Ce jeu est assez axé sur le timing, donc avoir un décalage ne serait pas génial. Il existe des moyens plus sombres pour le jouer sur PC, mais ceux-ci ne sont pas idéaux non plus. Je serais ravi de voir ce jeu au moins apporté sur PC de manière légale et fonctionnelle. Le jeu fonctionne sur Unreal Engine 3, donc je ne peux pas imaginer que ce soit un obstacle technique trop important pour faire fonctionner le jeu sur des ordinateurs modernes. J’imagine que Microsoft a peut-être oublié cela et Mistwalker a été embourbé dans le développement de jeux mobiles, donc même s’ils voulaient apporter les PC de jeu, ils ne savent probablement plus comment.

# 3: amplifié 3

J’imagine que les droits musicaux pour ce jeu seraient un véritable cauchemar. Vous savez comment certains jeux portés comme Tony Hawk HD ou GTA San Andreas manquent quelques chansons? Je pense que s’ils essayaient cela avec Amped 3, ils devraient remplacer au moins la moitié de la bande sonore. Même s’ils le faisaient, j’achèterais tout de même un port sur les consoles / PC actuels. Pourquoi? Parce qu’Amped 3 est toujours l’un des meilleurs jeux de snowboard du marché. Il avait des commandes intuitives, beaucoup de défis et un bon look. En outre, l’histoire est COMPLÈTEMENT FOU de la meilleure façon, et est une chose tellement imaginative que plus de gens devraient la vivre.

# 2: Tokyo Jungle

Je pourrais en fait tuer pour un Tokyo Jungle 2. Sauf cela, je rachèterais facilement Tokyo Jungle sur une PS4 ou sur Steam. Le jeu est tellement bizarre et génial. Vous jouez soit un herbivore soit un carnivore après que l’humanité a mystérieusement disparu. Votre seul objectif est de survivre et de se propager, de répandre votre meute, si vous pouvez trouver un compagnon approprié. Il y a un mode histoire où vous jouez comme des animaux spécifiques après une histoire, mais le mode survie est juste beaucoup plus amusant, je pense.

# 1: Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Ceci est un autre jeu qui me fait chier est toujours enchaîné à l’écosystème PS3. Il n’était pas nécessaire de venir à 360, à l’époque, mais j’aimerais vraiment rejouer à ce jeu, tout simplement pas être obligé de déterrer ma PS3 pour le faire. Si vous le voulez vraiment, vous pouvez jouer à la plupart des jeux MGS, si vous voulez vraiment avoir des ennuis, même s’ils sont sur des consoles plus anciennes. Vous ne pouvez pas vraiment faire ça avec MGS 4, car cela n’a jamais abouti à autre chose. C’est un peu dommage, MGS était partiellement multiplateforme, et diable, même une version PS4 serait agréable à jouer.

Pour les commentaires, indiquez les jeux que vous souhaitez porter et pourquoi.

